Ο Δήμος Κιλκίς σχεδιάζει το μέλλον του τουρισμού με εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες

Με επίκεντρο τη χάραξη στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την εξωστρέφεια, την πολιτιστική ταυτότητα και την αγροτική εμπειρία, ο Δήμος Κιλκίς θέτει τις βάσεις για μια σύγχρονη μορφή παραδιπλωματίας, τη διπλωματία των πόλεων, στοχεύοντας στη δύναμη των διεθνών συνεργασιών.

Η νέα μελέτη στρατηγικής αδελφοποιήσεων, που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή Αδελφοποιήσεων του δήμου, υιοθετεί μια ολοκληρωμένη πολιτική παραδιπλωματίας, που στοχεύει στην προσεκτική επιλογή εταίρων, στην αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και στην ενεργή εμπλοκή τοπικών φορέων, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

«Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την ποιοτική ταυτότητα του Κιλκίς και να δημιουργήσουμε δίκτυα συνεργασίας που θα φέρουν κοντά ανθρώπους, ιστορίες και κοινότητες», δηλώνει ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Θεμιστοκλής Κοσμίδης. «Μέσα από θεματικούς άξονες, μπορούμε να χτίσουμε ένα μοντέλο βιώσιμου και βιωματικού τουρισμού που θα ενισχύσει την οικονομική κινητικότητα και την εξωστρέφεια του τόπου μας», τονίζει.

Αγροτουρισμός και συνεργασίες

Η στρατηγική του Δήμου Κιλκίς αναπτύσσεται σε επτά θεματικές ενότητες, με στόχο τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Στους άξονες που έχουν χαραχτεί, αναφέρονται οι Δρόμοι της Ιστορίας και της Ειρήνης, με επίκεντρο τη μάχη του Κιλκίς και το Μακεδονικό Μέτωπο του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, και οι Δρόμοι του Μελιού, καθώς, όπως αναφέρει ο κ. Κοσμίδης, η μελισσοκομία στο Κιλκίς είναι ανεπτυγμένη και δυναμική και στοχεύει στην εξαγωγή της γαστρονομικής ταυτότητας μέσω συνεργασιών με περιοχές όπως η Προβηγκία και η Σικελία, ενισχύοντας την αγροτική οικονομία και την εξωστρέφεια των παραγωγών. Ακόμη ένας πόλος τουριστικής εξωστρέφειας είναι και η Πράσινη Διαδρομή, με το Σπήλαιο Κιλκίς, τα Κρούσια Όρη και τη λίμνη Δοϊράνη να αποτελούν πυλώνες εναλλακτικού τουρισμού.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, ο κ. Κοσμίδης τονίζει τη σημασία του αγροτουρισμού ως εργαλείου ανάπτυξης: «Η δυνατότητα να πάει κάποιος στο χωράφι, να συλλέξει βαμβάκι και να ζήσει τη γη είναι μια εμπειρία που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να επενδύσουν επαγγελματίες στον αγροτουρισμό και να αναδείξουμε το Κιλκίς ως προορισμό βιωματικής εμπειρίας», σημειώνει, ενώ σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα σε τοπόσημα όπως είναι το Σπήλαιο Κιλκίς, υπογραμμίζει πως έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας τους 5.000-6.000 επισκέπτες ετησίως, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του μοντέλου που ακολουθεί ο Δήμος Κιλκίς.

Άλλοι άξονες στους οποίους θα δοθεί βαρύτητα είναι οι Ποντιακές και Θρακιώτικες Μνήμες, η Έξυπνη Πόλη, οι Γέφυρες Γνώσης και η Σύγχρονη και Συμμετοχική Διοίκηση, που δίνει έμφαση σε μοντέλα διοίκησης τα οποία ενισχύουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την αποτελεσματικότητα. Η στρατηγική του δήμου δεν περιορίζεται μόνο στη διεθνή συνεργασία. Περιλαμβάνει ενεργή εμπλοκή τοπικών φορέων, όπως το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι σχολικές κοινότητες.

«Η ανάπτυξη απαιτεί συνέργειες. Θέλουμε να εμπλέξουμε όλους τους φορείς, ακόμη και τους ξενοδόχους, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο τουριστικής και πολιτιστικής ανάδειξης», σημειώνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού.

Πολιτισμός ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης

Από το 2020, ο Δήμος Κιλκίς έχει ενεργοποιήσει το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι», σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με πάνω από 25 παραγωγές σε διάστημα 60 ημερών και επισκεψιμότητα που ξεπερνά τους 40.000 θεατές.

«Ο πολιτισμός είναι εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης. Θέλουμε να ενισχύσουμε δράσεις όπως το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και να δημιουργήσουμε νέες πολιτιστικές διαδρομές», αναφέρει ο κ. Κοσμίδης και καταλήγει: «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να έχουμε αυτογνωσία. Να ξέρουμε τι μπορούμε να πετύχουμε και πώς. Με ψηφιακά εργαλεία, με στοχευμένες συνεργασίες, αλλά και με ενεργοποίηση της κοινωνίας».