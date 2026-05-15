O Βασίλης Κουκουρίκης, νέος Πρόεδρος της ΕΔΟΡΕΛ 

Με στόχο τη συνέχιση της ενιαίας στρατηγικής για την ανάπτυξη και τη διεθνή ενίσχυση του ελληνικού ρυζιού, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ) περνά σε μια νέα διοικητική φάση, με τον Βασίλη Κουκουρίκη να αναλαμβάνει την προεδρία της Οργάνωσης.

Η εκλογή του, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σηματοδοτεί τη μετάβαση της ηγεσίας από τον τομέα της μεταποίησης στους παραγωγούς, σε μια περίοδο όπου ο κλάδος καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, τη συνεργασία και την εξωστρέφειά του.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΔΟΡΕΛ:

«Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ), ο επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης του ελληνικού ρυζιού, συνεχίζει δυναμικά το έργο της για την ενίσχυση και προστασία της ελληνικής ορυζοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και της εξωστρέφειας του κλάδου, μέσα από συνεργασίες που ενώνουν όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας του προϊόντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΟΡΕΛ ανακοινώνει την εκλογή του κ. Βασίλη Κουκουρίκη στη θέση του Προέδρου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το καταστατικό της Οργάνωσης και τη φιλοσοφία ισότιμης εκπροσώπησης όλων των φορέων του κλάδου, η προεδρία περνά από τον τομέα της μεταποίησης στον τομέα των παραγωγών, επιβεβαιώνοντας το πνεύμα συνεργασίας, συνέχειας και ενότητας που χαρακτηρίζει την ΕΔΟΡΕΛ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΟΡΕΛ διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος Κουκουρίκης Βασίλειος Β’ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Αντιπρόεδρος Αρναουτέλης Ιωάννης ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ταμίας Καραγεωργίου Αγάπιος ΑΦΟΙ Κ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.–3αλφα Γραμματέας Βαδαρλής Αθανάσιος ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μέλος Γκαντζάρας Χρήστος Α’ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Μέλος Κωστηνάκη Γεωργία EURICOM HELLAS S.A. Μέλος Μπέγκας Σταύρος BEGAS AGRO Α.Ε. – ΜΠΕΓΚΑΣ Γ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. Μέλος Πιστιόλας Αναστάσιος ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AGRINO Μέλος Ρούζιος Κωνσταντίνος ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ Μέλος Τσιχήτας Χρήστος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Σε δήλωσή του, ο νέος Πρόεδρος της ΕΔΟΡΕΛ κ. Βασίλης Κουκουρίκης ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, καθώς και τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Ιωάννη Αρναουτέλη για τη σημαντική προσφορά και συμβολή του στην ενίσχυση και θεσμική κατοχύρωση της Οργάνωσης.

Όπως ανέφερε:

«Η ΕΔΟΡΕΛ αποτελεί σήμερα έναν ισχυρό και ενωτικό θεσμό για τον ελληνικό κλάδο ρυζιού. Σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών, συνεταιρισμών και βιομηχανίας, με κοινό όραμα την ανάπτυξη και τη διεθνή αναγνώριση του ελληνικού ρυζιού.

Βασικός μας στόχος είναι η προστασία και η ενίσχυση της ελληνικής ορυζοκαλλιέργειας, ενός δυναμικού και εξαγωγικού κλάδου με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγροτική οικονομία. Η ΕΔΟΡΕΛ θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια ό,τι καλύτερο μπορεί για τους Έλληνες ορυζοπαραγωγούς, στηρίζοντας το εισόδημά τους, την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Προτεραιότητά μας θα είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της ταυτότητας του ελληνικού ρυζιού, η προώθηση της καινοτομίας, καθώς και η ενδυνάμωση της παρουσίας του ελληνικού ρυζιού στις διεθνείς αγορές. Μέσα από συνεργασία με την Πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα εργαστούμε ώστε το ελληνικό ρύζι να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Με ενότητα, συνέπεια και συνεργασία, η ΕΔΟΡΕΛ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ουσιαστικός συνομιλητής της Πολιτείας και ως φορέας που υπηρετεί το σύνολο του κλάδου και τις προοπτικές του».