Σέρρες: Από τον στρατό ξηράς στο δικό τους εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών

Τι σχέση μπορεί να έχει η στρατιωτική πειθαρχία με τη μαγειρική; Δύο άνθρωποι άλλαξαν σελίδα στη ζωή τους για να κάνουν αυτό που στα αλήθεια αγαπούσαν και αγαπούν πάρα πολύ.

Ο Ηρακλής Νταμπος και η Γαλάτεια Παρτάλη, δύο άνθρωποι οι οποίοι γνωρίστηκαν στο στρατό, υπηρετούσαν ως μάγειροι, αλλά κάποια έφυγαν από το στρατό και επέλεξαν την Καρπερή Σερρών, όπου δημιούργησαν ένα εκπληκτικό εργαστήριο με παραδοσιακά ζυμαρικά. Βασικό χαρακτηριστικό και επιθυμία τους ήταν να χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα και φρέσκα, χωρίς συντηρητικά.

«Ήμασταν στο στρατό, ήμουν μάγειρας και στην πολιτική μου ζωή απόφοιτος από σχολή. Γνωριστήκαμε με τη Γαλάτεια στον στρατό μετά από 15 χρόνια δικής μου υπηρεσίας. Είχαμε μέσα αυτό που μας «έτρωγε», να κάνουμε δηλαδή κάτι δικό μας, να προσφέρουμε στον κόσμο μια πρώτη ύλη λίγο πιο premium. Έχουμε αυτό το να μην κάνουμε το βιομηχανικό το προϊόν, να κάνουμε κάτι είτε σπιτικό, είτε πιο ποιοτικό. Το όνειρο κάποιες φορές δεν το σταματάει τίποτα. Κατάγομαι από τα Γιάννενα, από ένα χωριό των Ιωαννίνων, αλλά ένας βασικός λόγος που αποφασίσαμε να εγκατασταθούμε στην Καρπερή είναι ότι ο κάμπος των Σερρών είναι ίσως από τους πιο παραγωγικούς στην Ελλάδα. Τα σιτηρά που βγάζει ο κάμπος είναι φοβερής ποιότητας. Τα χαρακτηριστικά τους από πρωτεΐνη, από όλη τη διατροφική αξία, είναι ανώτερης ποιότητας σαν πρώτη ύλη. Χρησιμοποιούμε μόνο φρέσκα υλικά, δεν χρησιμοποιούμε χρωστικές, δεν χρησιμοποιούμε βελτιωτικά, όχι συντηρητικά. Είναι λαχανικά που παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς, τα αλέθουμε εμείς, ζυμώνονται και βγαίνει το τελικό προϊόν. Τα αυγά είναι από τοπικό παραγωγό εδώ της περιοχής», ανέφερε ο Ηρακλής.

Από την πλευρά της η Γαλάτεια τόνισε ότι: «Είναι φρέσκα από τοπικούς παραγωγούς τοπικούς. Κάνουμε ό,τι κάνουμε με μεράκι. Κάνουμε για παράδειγμα τον τραχανά το θρακιώτικο που πολλοί μας το ζήτησαν. Βέβαια έχει πολύ μεγάλη διαδικασία, αλλά είναι ευχαριστημένοι. Κάνουμε επίσης, χυλοπιτάκι λαχανικών, κριθαράκι λαχανικών, κριθαράκι με αυγό, τα πάντα. Επειδή δούλευα και στον παιδικό σταθμό του στρατού, ήθελα πάντα τα παιδιά να τρώνε υγιεινά. Ήθελα να τρώνε φρέσκα πράγματα».

