Οι Βολιώτες είπαν όχι στη σχεδιαζόμενη επένδυση του LNG στον Παγασητικό

Χιλιάδες κάτοικοι του Βόλου κατέκλυσαν το μεσημέρι της Κυριακής την παραλία της πόλης για να διαμαρτυρηθούν κατά της σχεδιαζόμενης επένδυσης του LNG. Όλοι οι εκπρόσωποι φορέων στις τοποθετήσεις τους εξέφρασαν την αποφασιστικότητα τους να μην “περάσει” η επένδυση, ενώ την νομική υποστήριξη αναλαμβάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από δέσμευση του περιφερειάρχη κ. Κουρέτα. Μάλιστα ανεβαίνοντας στο βήμα, ο κ. Κουρέτας ύψωσε το δεξί του χέρι με τη γροθιά σφιγμένη, ενώ στην ομιλία του χρησιμοποίησε και φράση του νεοεκλεγέντος δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, καλώντας τον κόσμο να υψώσει τη φωνή του (αγγλικά: turn the volume up)!

Με πλακάτ και συνθήματα οι Βολιώτες διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη επένδυση, θεωρώντας ότι η εγκατάσταση LNG θα επιβαρύνει το ήδη ευάλωτο οικοσύστημα του Παγασητικού, θα αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και θα πλήξει κρίσιμους πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η αλιεία. Στην κινητοποίηση, μάλιστα, συμμετείχαν και αλιείς με τα καϊκια του, ανάβοντας πυρσούς.

Η πορεία που ακολούθησε ήταν εντυπωσιακή με χιλιάδες κατοίκους να δίνουν το «παρών», με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα, ο οποίος μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και όλα τα μέλη της περιφερειακής αρχής έστειλαν νέο μήνυμα κατά της κυβερνητικής πολιτικής.

Γονείς με τα παιδιά τους αγκαλιά και ηλικιωμένοι μετείχαν στην πορεία, με τον Σύλλογο για την Προστασία του Παγασητικού να κινητοποιεί όλες τις τοπικές δυνάμεις.