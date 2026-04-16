Παρελθόν το εργόσημο και πάνε όλοι πλέον για ασφάλιση εργατών γης στον ΕΦΚΑ

Σημαντικές ανατροπές, που αφορούν κυρίως τους μετακλητούς εργάτες γης, βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη, δημιουργώντας ανασφάλεια και ερωτηματικά σχετικά με το εργασιακό μέλλον.

Όλα δείχνουν ότι το εργόσημο πλέον αποτελεί παρελθόν και η ένταξη στον ΕΦΚΑ, με την καταβολή ενσήμων, θα είναι μονόδρομος. Ο πρόεδρος των φυτωριούχων, Σωτήρης Σαλλής, αναφερόμενος στις εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλώνει: «Από τις αρχές του Μαρτίου καταργούνται όλα όσα είχαν σχέση με το παρελθόν και από εδώ και πέρα μπορείς να κάνεις μετάκληση μόνο για έξι μήνες. Καταργείται το εργόσημο και πάμε πλέον στα ένσημα του ΙΚΑ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό έχει δημιουργήσει μια αναταραχή, γιατί πολλά εδάφια της εγκυκλίου, που έχει εκδοθεί, έχουν προκαλέσει σύγχυση. Υπάρχουν αρκετά σημεία, που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα τμήματα, που εκδίδουν τις άδειες των μετακλητών και, προκειμένου να μη βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις, έχουν ζητηθεί και αναμένονται διευκρινιστικές εγκύκλιοι».

Συνεχίζοντας, ο Σωτήρης Σαλλής τόνισε ότι ο «νέος νόμος έχει δημιουργήσει γκρίζες ζώνες. Φυσικό επακόλουθο είναι να αυξάνεται το κόστος, γιατί άλλο είναι να έχεις έναν εργάτη για έναν χρόνο και άλλο να ψάχνεις συνεχώς εργάτες και να τους αλλάζεις. Στην ουσία καταργείται σταδιακά το εργόσημο και οποιοσδήποτε εργοδότης, μικρής ή μεγάλης δυναμικής, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, θα πρέπει να έχει στην υπηρεσία του μισθωτούς, που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ. Όσοι χρειάζονται εργάτη για δέκα ή είκοσι ημέρες θα πρέπει πλέον να τον προσλαμβάνουν για ένα εξάμηνο».

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα προστίμων, ο κ. Σαλλής είναι κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις όσο ο νόμος έχει γκρίζες ζώνες. Αυτό που φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα είναι οι εργάτες, που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και πληρώνονταν μέχρι τώρα με εργόσημο. Τώρα προκύπτει το ζήτημα αν υπάρχει διαφορά στις εργοδοτικές εισφορές και αν θα υπάρξουν αποφάσεις με αναδρομικό χαρακτήρα».