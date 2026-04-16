Άμεση κινητοποίηση του δήμου Ιωαννιτών για τα νεκρά ψάρια στη λίμνη Ιωαννίνων

Άμεση ήταν η κινητοποίηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, του Δήμου Ιωαννιτών, μετά την εμφάνιση νεκρών ψαριών στη λίμνη Παμβώτιδα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του φαινομένου και την προστασία του οικοσυστήματος.

Ο Δήμος προχώρησε σε άμεση επικοινωνία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην περιοχή και ελήφθησαν δείγματα για τοξικολογικές αναλύσεις. Παράλληλα, υπήρξε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών.

Για την επιστημονική διερεύνηση του ζητήματος, ο Δήμος βρίσκεται σε επικοινωνία και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα με τον καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας Ιωάννη Λεονάρδο, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να αποσαφηνιστούν τα αίτια του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό αφορά συγκεκριμένο είδος ψαριού («πεταλούδα») και δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για την εποχή στη λίμνη. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με κλιματολογικές συνθήκες κατά την περίοδο αναπαραγωγής, ωστόσο τα ακριβή αίτια τελούν υπό διερεύνηση και αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ζητήματος, και μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα, κινητοποιήθηκε ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Νήσου, ο οποίος προχώρησε στην απομάκρυνση των νεκρών ψαριών από τη λίμνη, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και της εικόνας της περιοχής.

Ο Δήμος Ιωαννιτών παραμένει σε συνεχή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αναμένει τα αποτελέσματα των επιστημονικών ελέγχων, προκειμένου να υπάρξει πλήρης και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών.

