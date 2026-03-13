Οδηγός για αγρότες: Πώς αξιοποιούμε βήμα-βήμα την πλατφόρμα εργοσήμου ΟΓΑ 

Η νέα πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες για τους εργαζόμενους με εργόσημο σε ένα μέρος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ τέθηκε σε λειτουργία στις 24 Φεβρουαρίου του 2026 και θα διευκολύνει τόσο στους εργάτες γης όσο και στους αγρότες.

Δείτε στο παρακάτω infographic τι μπορείτε να κάνετε βήμα-βήμα.

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης για τους εργαζόμενους με εργόσημο γίνεται με βάση το ισχύον κάθε φορά κατώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Η εγκύκλιος 39/2023 του e-ΕΦΚΑ προσδιόρισε τον τρόπο υπολογισμού για τα προηγούμενα έτη, ωστόσο σε περιόδους όπου το κατώτατο ημερομίσθιο έχει αυξηθεί, ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης προσαρμόζεται αναλόγως. Για τον λόγο αυτό, οι ασφαλισμένοι που αμείβονται με εργόσημο, θα πρέπει να ελέγχουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς ο αριθμός των ημερών ασφάλισης που προκύπτει, εξαρτάται άμεσα από το ύψος του ημερομισθίου, που ισχύει κατά το έτος απασχόλησης.

Τι να προσέξουν οι εργάτες γης

1. Πώς θα υπολογιστούν οι ημέρες ασφάλισης με εργόσημο για το 2026;

Ο υπολογισμός εξακολουθεί να γίνεται με βάση το σύνολο των αμοιβών από εργόσημο και το κατώτατο ημερομίσθιο που λαμβάνει υπόψη ο e-ΕΦΚΑ κατά την εκκαθάριση. Ο ακριβής αριθμός ημερών αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης με βάση την εγκύκλιο 39/2023:

• Αγρότες με 150 μέρες εργασίας και άνω στο έτος:

– Εάν είχαν χρόνο ασφάλισης ως εργάτες γης το προηγούμενο έτος, θεωρούνται ασφαλισμένοι για όλο το έτος.

– Εάν δεν είχαν χρόνο ασφάλισης το προηγούμενο έτος, η ασφάλιση ξεκινά από την 1η του μήνα της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

• Αγρότες με κάτω από 150 ημέρες εργασίας στο έτος:

– Ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε μήνες, διαιρώντας τις ημέρες εργασίας δια του 25.

– Υπόλοιπο ημερών πάνω από 12 θεωρείται ένας επιπλέον μήνας.

Αν είχαν χρόνο ασφάλισης το προηγούμενο έτος, η ασφάλιση ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου και υπολογίζονται οι μήνες που προκύπτουν (μέχρι 6).

Αν δεν είχαν χρόνο ασφάλισης το προηγούμενο έτος, η ασφάλιση ξεκινά από την 1η του μήνα της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου, για όσους μήνες προκύπτουν εντός του έτους.

2. Πότε θα φανούν οι εκκαθαρίσεις ετών ’25-’26;

Οι εκκαθαρίσεις πραγματοποιούνται μετά τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων εργοσήμου κάθε έτους. Οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται μέσα από την πλατφόρμα, στην ενότητα «Ετήσια Εκκαθάριση».

3. Τι πρέπει να κάνει ο εργάτης γης για να μη χάσει ημέρες ασφάλισης;

• Να ελέγχει ότι όλα τα εργόσημα έχουν εξαργυρωθεί [Μετάβαση στην ενότητα «Εργόσημα Ασφαλισμένου». Εκεί εμφανίζεται αναλυτική λίστα όλων των εργοσήμων, με στοιχεία όπως: Ημερομηνία έκδοσης, Ποσό εργοσήμου, Κατάσταση (εκδοθέν / εξαργυρωμένο), Έτος στο οποίο πιστώνονται].

• Να παρακολουθεί τακτικά την πλατφόρμα για εκκαθαρίσεις και οφειλές.

• Να κρατά αντίγραφα εργοσήμων και εκκαθαρίσεων.