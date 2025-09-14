Πρόγραμμα EWA 2025: Περισσότερες από 130 γυναίκες επιχειρηματίες καινοτομούν στον αγροδιατροφικό τομέα

Η ενδυνάμωση των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα αποκτά νέα δυναμική μέσα από το πρόγραμμα EWA – Empowering Women in Agrifood, μια πρωτοβουλία του EIT-Food, που φέτος υλοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Το καλοκαίρι του 2025, 135 γυναίκες επιχειρηματίες από την Αλβανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Ουκρανία ξεκίνησαν την εξάμηνη πορεία τους μέσα από το πρόγραμμα, με στόχο να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες που θα συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό αγροδιατροφικό σύστημα.

Εκπαίδευση, καθοδήγηση και ευκαιρίες χρηματοδότησης

Το EWA παρέχει στις συμμετέχουσες ένα ολιστικό πλαίσιο στήριξης: Πρόσβαση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα, προσωποποιημένη καθοδήγηση (mentorship), θεματικά masterclasses και, στο τέλος του κύκλου, την ευκαιρία να διεκδικήσουν χρηματικά βραβεία ύψους 10.000 ευρώ και 5.000 ευρώ. Το πρόγραμμα συνδυάζει την εκπαίδευση με την πράξη, προσφέροντας στις γυναίκες τα εφόδια που χρειάζονται για να μετατρέψουν μια επιχειρηματική ιδέα σε βιώσιμη πραγματικότητα.

Από τις τοπικές κοινότητες στην ευρωπαϊκή σκηνή

Κάθε χώρα συνεργάζεται με έναν τοπικό φορέα υλοποίησης, ώστε οι συμμετέχουσες να έχουν υποστήριξη στη μητρική τους γλώσσα και σε συνθήκες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Η διαδικασία ξεκίνησε με Matchmaking events, όπου επιχειρηματίες και μέντορες συναντήθηκαν και έθεσαν τις βάσεις για τη συνεργασία τους.

Καινοτόμες ιδέες για την αγροδιατροφή του μέλλοντος

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που αναδείχθηκαν φέτος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων:

✱ Ανάπτυξη βιοδιασπώμενων προσθέτων ζωοτροφών για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

✱ Χρήση 3D εκτύπωσης για την κατασκευή εξαρτημάτων για μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

✱ Εφαρμογές που μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων.

✱ Υπηρεσίες ανάλυσης εδαφικής βιοποικιλότητας για αναγεννητική γεωργία.

✱ Κυκλικές χρήσεις παραπροϊόντων, όπως το πυρηνόξυλο της ελιάς ή τα απόβλητα από κομπούχα.

✱ Νέα, υγιεινά τρόφιμα βασισμένα σε μικρολαχανικά, βρώσιμα άνθη ή ακόμα και έντομα.

Οι προσεγγίσεις διαφέρουν –από υψηλή τεχνολογία μέχρι αξιοποίηση της παραδοσιακής γνώσης–, αλλά όλες στοχεύουν σε μια κοινή αποστολή: Να επιταχύνουν τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικό αγροδιατροφικό σύστημα.