VentureGarden: Επιταχυντής επιχειρηματικότητας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα

Επιχειρηματικές ιδέες ανεξαρτήτως του σημείου εκκίνησής τους έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον επιταχυντή VentureGarden, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα. Οι αιτήσεις συμμετοχής για τον νέο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Η εκπαίδευση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου διά ζώσης στους χώρους του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε εβδομάδες εντατικής εκπαίδευσης με δύο απογευματινές συναντήσεις ανά εβδομάδα και, στη συνέχεια, τρεις μήνες mentoring. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, χάρη στην υποστήριξη του εθνικού δωρητή, την Alpha Bank, στο πλαίσιο της στήριξής της στην ανάπτυξη και την ευρωστία των μικρών επιχειρήσεων.

Το VentureGarden υλοποιείται από το AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Οργανισμό SOCIACT, έναν τοπικό μη κερδοσκοπικό Οργανισμό, κόμβο κοινωνικής καινοτομίας, που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση στους τομείς του αθλητισμού, της υγείας και της εκπαίδευσης. Η SOCIACT στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής προόδου με τη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών. Το VentureGarden ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου με τη στήριξη της MPDO, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠεΔΕ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του VentureGarden μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2025. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα προηγηθεί διαδικασία αξιολόγησης.

Πληροφορίες και αιτήσεις ΕΔΩ