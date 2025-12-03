Οι κτηνοτρόφοι στις Σέρρες ανησυχούν για τον αφθώδη πυρετό

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των κτηνοτρόφων , καθώς μετά την πανώλη και την ευλογιά των προβάτων, οι πληροφορίες για τον αφθώδη πυρετό, έχουν θορυβήσει τον κλάδο.

Όπως δήλωσε σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης η Πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ελπίδα Σιδηροπούλου, από τον περασμένο Ιούνιο υπάρχουν πληροφορίες από κτηνοτρόφους του Έβρου για έξαρση αφθώδους πυρετού, με κίνδυνο τα κρούσματα να «περάσουν» και στη χώρα μας.

Οι κτηνοτρόφοι άμεσα ειδοποίησαν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προκειμένου να ληφθούν τα απαιτούμενα, προληπτικά μέτρα.

Όπως, όμως, ανέφερε η κ. Σιδηροπούλου: «Σήμερα βλέπουμε ότι πλησιάζει στα σύνορά μας, άρα είναι θέμα χρόνου να μπει στη χώρα μας και δεν γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα ποιες είναι οι αποφάσεις και οι δράσεις του υπουργείου. Ο αφθώδης πυρετός είναι μία ζωονόσος που μπορεί να πλήξει όλο το παραγωγικό ζωικό κεφάλαιο και περιμέναμε να ληφθούν κάποια μέτρα».

Η Πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου τόνισε χαρακτηριστικά: «Φοβόμαστε πάρα πολύ ότι μετά την πανώλη, μετά την ευλογιά, ο αφθώδης θα είναι το ‘τελειωτικό χτύπημα’ του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου».

