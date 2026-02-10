Οι μεταναστευτικοί μελισσοκόμοι της Ινδίας με τις κυψέλες τους ακολουθούν τα λουλούδια για να φέρουν το μέλι

Οι μελισσοκόμοι της Ινδίας ξυπνούν νωρίς. Την αυγή, τρώνε ένα απλό πρωινό και δεν θα ξανά φάνε μέχρι το σούρουπο. Είναι μια απαιτητική δουλειά. Αλλά η συγκομιδή μελιού είναι ένας τρόπος για να τα βγάλουν πέρα.

Η πρακτική είναι σχετικά νέα αλλά αναπτύσσεται στο Άσαμ, όπου τόσο οι ντόπιοι όσο και οι μεταναστευτικοί μελισσοκόμοι στρέφονται στις φάρμες με τα λουλούδια της περιοχής για να υποστηρίξουν την παραγωγή του μελιού. «Αν ο καιρός είναι καλός, η παραγωγή θα είναι καλή. Αν ο καιρός χαλάσει, τότε δεν υπάρχει παραγωγή. Ο καιρός επηρεάζει. Ο καιρός πρέπει να είναι καλός», δήλωσε ο Ραντζίτ Κουμάρ, ένας άλλος μελισσοκόμος.

Το Άσαμ, που βρίσκεται ανατολικά του Μπαγκλαντές και νότια των Ιμαλαΐων, είναι μια περιοχή όπου τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη προκαλέσει καταστροφές, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο καθιστά τις βροχοπτώσεις πιο έντονες και ακανόνιστες. «Το μοτίβο της βροχής αλλάζει», δήλωσε ο Mukul Kumar Deka, ο οποίος μελετά τις μέλισσες στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Assam.

Το Άσαμ βιώνει τώρα πάνω από 20 ημέρες καύσωνα περισσότερες από ό,τι πριν από 10 χρόνια, και τόσο οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες όσο και οι χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με έρευνα του 2025 από το Κολέγιο Madhya Kamrup στο Άσαμ.

Οι μεταναστευτικοί μελισσοκόμοι χρησιμοποιούν συνήθως δυτικές μέλισσες , μια απόκλιση από την πρακτική πολλών παραδοσιακών καλλιεργητών που διατηρούν τοπικά είδη μελισσών στις κυψέλες τους. Αν προσπαθήσουμε να εκτρέφουμε τη δυτική μέλισσα σε μεγαλύτερους αριθμούς, θα υπάρξει πρόβλημα για το είδος μας. Εκτός από την πώληση μελιού, η επικονίαση βοηθά τις καλλιέργειές τους, δήλωσε η Sujana Krishnamoorthy, εκτελεστική διευθύντρια της Under the Mango Tree Society, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διδάσκει μελισσοκομία σε μικρούς αγρότες.

Αλλά η μελισσοκομία εξακολουθεί να βοηθάει. Πολλές από τις παραδοσιακές καλλιέργειες που καλλιεργούνται από μικρούς αγρότες, όπως οι φράκτες ή τα φαρμακευτικά φυτά, εξακολουθούν να είναι αρκετά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ertnews.gr