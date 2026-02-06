WAPA: Με αυξημένα αποθέματα μήλων και αχλάδιων αποχαιρέτησε η Ευρώπη το 2025

Υψηλότερα αποθέματα σε ετήσια βάση κατέγραψε η Παγκόσμια Ένωση Μήλων και Αχλαδιών (WAPA) για την Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το Βόρειο Ημισφαίριο, που δημοσίευσε για τον Δεκέμβριο του 2025. Παρά την εντονότερη διακίνηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς, το στοκ παρέμεινε υψηλό τόσο για τα μήλα όσο και για τα αχλάδια διαπιστώνει ο διεθνής οργανισμός. Βέβαια, όπως παρατηρείται τα επίπεδα αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αναλόγως των διαφορών στην παραγωγή αλλά και τον ρυθμό διάθεσης και την ζήτηση για τα προϊόντα αυτά.

Υψηλότερα κατά 11,6% τα ευρωπαϊκά αποθέματα μήλων

Συνολικά, τα ευρωπαϊκά αποθέματα μήλων ανήλθαν σε 4.755.119 τόνους στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, έναντι των 4.261.161 τόνων ένα χρόνο νωρίτερα, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 11,6% σε ετήσια βάση. Η διακίνηση μήλων από την αρχή της σεζόν ανήλθε στους 299.494 τόνους το 2025, σε σύγκριση με τους 226.780 τόνους το 2024 (+32%).

Μεγαλύτερος κάτοχος αποθεμάτων παραμένει η Ιταλία, με 1.527.078 τόνους, ελαφρώς αυξημένους από πέρυσι (+1,8%). Ακολουθεί η μεγαλοπαραγωγός Πολωνία με 1.205.000 τόνους, με ετήσια αύξηση 12,9%. Η Γαλλία διαθέτει 733.008 τόνους, ενώ η Γερμανία κατέγραψε 395.764 τόνους, με ετήσια άνοδο 50,4% και το Βέλγιο 129.302 τόνους + 34,2% από πέρυσι. Ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε Αυστρία (+84,7%, με 111.459 τόνους) και Τσεχία (+189,6%, με 50.435 τόνους).

Η Ισπανία (Καταλονία) παρέμεινε σχετικά σταθερή στους 224.421 τόνους, ενώ η Ελβετία κατέγραψε 70.277 τόνους (-2,27% από την προηγούμενη χρονιά). Αυξημένες ποσότητες αναφέρθηκαν και από την Ολλανδία, 165.699 τόνοι (+37,21%) αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, 132.436 (+15,89%). Αντίθετα από τα ευρωπαϊκά, χαμηλότερα κατά 5,3% ήταν τα αποθέματα μήλων των ΗΠΑ την ίδια περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή, καθώς έφτασαν τους 2.190.399 τόνους.

Με διακίνηση αντίστοιχη του 2024, αλλά υψηλότερα κατά 14,2% αποθέματα το αχλάδι

Σε ό,τι αφορά το αχλάδι τα ευρωπαϊκά αποθέματα ανήλθαν στους 766.482 τόνους στις αρχές Δεκέμβρη, έναντι των 671.029 τόνων ένα χρόνο νωρίτερα (+14,2%), ενώ σχετικά ευθυγραμμισμένη με εκείνη της προηγούμενης χρονιάς ήταν η διακίνηση προϊόντος, η οποία ανήλθε στους 198.610 τόνους το 2025.

Το Βέλγιο παραμένει ο μεγαλύτερος κάτοχος αποθεμάτων αχλαδιών με 261.060 τόνους (+39,4% από το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς) και η Ολλανδία ακολουθεί, με 249.886 τόνους (+14,1% σε ετήσια βάση). Αντίθετα, μείωση κατέγραψε η Ιταλία, με 88.576 τόνους (-26,3%).

Από την άλλη, Πολωνία και Ισπανία (Καταλονία) αύξησαν τα αποθέματά τους κατά 8,93% και 40% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, αυτή κατέγραψε υψηλότερα κατά 11,4% αποθέματα, ενώ η Γερμανία ελαφρά μείωση κατά 4%.

Μεγαλύτερη ήταν η ετήσια αύξηση των αποθεμάτων για το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 52,8%, στους 14.192 τόνους. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σχεδόν διπλασιασμό των αποθεμάτων κατέγραψαν οι ΗΠΑ (+99,37%), με 261.859 τόνους στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, έναντι των 131.344 τόνων τον Δεκέμβρη του 2024.