Το καναδικό βοδινό κρέας επιστρέφει στην κινεζική αγορά

Το καναδικό βοδινό κρέας θα εξαχθεί ξανά στην Κίνα, μετά την άρση της απαγόρευσης εισαγωγών που είχε τεθεί σε ισχύ από το 2021, ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας του Καναδά, Χιθ ΜακΝτόναλντ. Παρά τις θετικές προοπτικές, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι πρώτες ποσότητες αναμένεται να είναι περιορισμένες.

Η επαναλειτουργία της κινεζικής αγοράς ακολουθεί την πρόσφατη επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Καρνί, ο οποίος κατέληξε σε συμφωνία με την ηγεσία της Κίνας για τη μείωση των δασμών και την ενίσχυση του εμπορίου σε σειρά αγροτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων και η ελαιοκράμβη. «Μια μεγάλη εταιρεία ετοιμάζεται να στείλει το πρώτο φορτίο καναδικού βοδινού στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο ΜακΝτόναλντ.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε ότι «η Κίνα άνοιξε ξανά την αγορά για τον καναδικό βοδινό». Η κινεζική τελωνειακή αρχή δεν απάντησε άμε[1]σα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Παρά το γεγονός ότι η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντική διπλωματική και εμπορική επιτυχία, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν θα αλλάξει άμεσα το επίπεδο των εξαγωγών ή τις τιμές στον Καναδά. Η Βόρεια Αμερική αντιμετωπίζει έλλειψη εγχώριου βοδινού και οι τιμές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που περιορίζει τον όγκο των διαθέσιμων ποσοτήτων για εξαγωγή.

Ο Σιλβάν Σαρλεμπουά, ειδικός στις αγορές τροφίμων, σχολίασε ότι η επαναλειτουργία της κινεζικής αγοράς δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τις τιμές στον Καναδά, καθώς οι ποσότητες είναι μικρές και η χώρα δεν διαθέτει την κλίμακα για να εκτρέψει σημαντικές ποσότητες από την εγχώρια αγορά χωρίς να επηρεαστούν άλλες εξαγωγές. Παρόλα αυτά, η Κίνα παραμένει μια πολύ σημαντική αγορά για συγκεκριμένα κομμάτια βοδινού, γεγονός που καθιστά τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας για τους Καναδούς αγρότες και εξαγωγείς.

Ο αναλυτής αγοράς βοδινού, Τζέρι Κλάσεν τόνισε ότι η πρόσβαση σε περισσότερες αγορές είναι κρίσιμη για τους παραγωγούς, καθώς η κινεζική αγορά διαθέτει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. Η Κίνα ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά για τον Καναδά το 2021, πριν ανασταλεί η εισαγωγή τον Δεκέμβριο εκείνου του έτους. Η επαναλειτουργία της αγοράς φέρνει ελπίδα στους Καναδούς παραγωγούς, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών εγχώριων τιμών και περιορισμένων ποσοτήτων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για εξαγωγές και ανάπτυξη.