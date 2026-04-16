Οι μέτοχοι της Unilever θα αποκτήσουν πλειοψηφικό μερίδιο σε ενδεχόμενη συμφωνία με την McCormick

Μια ενδεχόμενη συνένωση της μονάδας τροφίμων της Unilever με την αμερικανική εταιρεία μπαχαρικών McCormick αναμένεται να προσφέρει στους μετόχους της βρετανικής πολυεθνικής πλειοψηφικό μερίδιο στη νέα εταιρεία, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει σημαντικά φορολογικά οφέλη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Η Unilever, γνωστή για τα προϊόντα Hellmann’s και τους κύβους Knorr, καθώς και για την παρουσία της σε εκατοντάδες αγορές καταναλωτικών αγαθών, βρίσκεται σε συνομιλίες με την McCormick μετά την προσφορά της μικρότερης εταιρείας για την εξαγορά του τμήματος τροφίμων της.

Η McCormick, κατασκευάστρια της hot sauce Cholula, επιβεβαίωσε τις συζητήσεις χωρίς να αποκαλύψει οικονομικές λεπτομέρειες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της Unilever, η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία 131 δισ. δολαρίων. Η δομή της συμφωνίας προβλέπει ότι οι μέτοχοι της Unilever θα διατηρήσουν πάνω από 50% στη νέα οντότητα, αποφεύγοντας την «αλλαγή ελέγχου» που θα ενεργοποιούσε φορολογικές υποχρεώσεις.

Δομή και στρατηγική της συμφωνίας

Η πρόταση προβλέπει ότι η Unilever θα αποχωριστεί αρχικά τη μονάδα τροφίμων και στη συνέχεια θα τη μεταβιβάσει στην McCormick μέσω μιας διάταξης τύπου reverse Morris trust (RMT), που εξασφαλίζει φορολογική εξοικονόμηση. Αν και δεν είναι σαφές πόσο μεγάλο μερίδιο θα λάβουν οι μέτοχοι της Unilever, παρόμοιες συμφωνίες έχουν αφήσει ποσοστά 50%-60% στη νέα εταιρεία.

Παραδείγματα προηγούμενων RMT συμφωνιών περιλαμβάνουν την εξαγορά της DuPont Nutrition & Biosciences από την International Flavors & Fragrances το 2021, όπου οι μέτοχοι της DuPont διατήρησαν 55,4% στη νέα εταιρεία, καθώς και τις εξαγορές των Jif, Crisco και Folgers από την J.M. Smucker, που έδωσαν στους επενδυτές της Procter & Gamble περίπου 53% στη νέα οντότητα.

Η μονάδα τροφίμων της Unilever εκτιμάται μεταξύ 28 και 31 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των χρεών, ενώ η McCormick έχει αξία περίπου 18 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου καθαρού χρέους 4 δισ. δολαρίων. Η McCormick παρακολουθεί εδώ και χρόνια τη δραστηριότητα τροφίμων της Unilever, αναγνωρίζοντας την παγκόσμια εμβέλεια και τις ευκαιρίες ανάπτυξης υποτιμημένων εμπορικών σημάτων.

Η McCormick έχει επιδείξει στρατηγική πειθαρχία σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, δίνοντάς της ευελιξία να κινηθεί γρήγορα όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία. Στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να εξαγοράσει τις Duke’s και Bachan’s, αλλά υπερίσχυσαν μεγαλύτεροι πλειοδότες. Το 2017 απέκτησε το τμήμα τροφίμων της Reckitt Benckiser, ενισχύοντας την παρουσία της στις ΗΠΑ με μάρκες όπως Frank’s RedHot και French’s.

Η Unilever είχε προηγουμένως αποχωριστεί τη μονάδα παγωτού της Magnum, διατηρώντας 19,9% και επωφελούμενη από φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μετόχους που μετέτρεψαν μέρος των μετοχών τους σε μετοχές Magnum. Η πιθανή συμφωνία με την McCormick αποτελεί στρατηγικό βήμα για την εστίαση της Unilever σε πιο κερδοφόρα και αναγνωρισμένα παγκόσμια brands, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο για τους μετόχους στη νέα ενιαία εταιρεία.

Συνολικά, η συνένωση υπογραμμίζει τη σημασία στρατηγικών συνεργασιών στον κλάδο τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών, συνδυάζοντας φορολογικά οφέλη, επιχειρηματική ανάπτυξη και ενίσχυση της μετοχικής θέσης των επενδυτών. Οι συζητήσεις προχωρούν γρήγορα και η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα μπορούσε να αποτελέσει το μεγαλύτερο επιχειρηματικό βήμα για την Unilever από την ανάληψη των καθηκόντων του CEO Fernando Fernández.