Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 6 Μαρτίου

Το χρηματικό ποσό των 73.597.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 87.640 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ. Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων). Από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: