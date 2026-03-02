ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 6 Μαρτίου

02/03/2026
1' διάβασμα
oi-pliromes-apo-e-efka-kai-dypa-apo-simera-eos-tis-6-martiou-349510

Το χρηματικό ποσό των 73.597.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 87.640 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
  • Από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
ΔΥΠΑΕΦΚΑπληρωμές