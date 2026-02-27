Οι Σάλτσες της Όλγας: Από το χωράφι στο… βάζο

Ο Βασίλης Σουσαμλής καλλιεργεί βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι, πλήθος κηπευτικών, σκόρδο, κρεμμύδι και ντομάτα στον Καλό Αγρό Δράμας. Την τελευταία τριετία αποφάσισαν με τη σύζυγό του, Όλγα Γεωργιάδου να παρασκευάσουν σάλτσα γιατί έμενε απούλητη κάποια ποσότητα ντομάτας από τα δέκα στρέμματα της ποικιλίας Heinz που καλλιεργούν και δημιούργησαν την οικοτεχνία Σουσαμλής. Παρασκευάζουν, επίσης, σάλτσα από πιπεριά Φλωρίνης που καλλιεργούν σε δυο στρέμματα και σκόρδο πελτέ από έξι στρέμματα καλλιέργειας.

Έχοντας άδεια οικοτεχνίας μπορούν να διαθέσουν το προϊόν χέρι με χέρι είτε από τον πάγκο, γι’ αυτό και οι νόστιμες παρασκευές της Όλγας διατίθενται στις λαϊκές αγορές της Δράμας και του Δοξάτου, απευθείας από τον παραγωγό. Δεν αποκλείουν να προσθέσουν κι άλλους κωδικούς, αλλά προς το παρόν στηρίζουν και επιδιώκουν την προβολή του προϊόντος. Συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και σχεδιάζουν να λάβουν μέρος το καλοκαίρι σε διεθνή διαγωνισμό με 25 γευσιγνώστες. «Προσπαθούμε να αναδείξουμε τις σάλτσες και την πάστα σκόρδου αλλά και τον τόπο μας που παράγει εξαιρετικά προϊόντα», σχολιάζει η κ. Γεωργιάδου. Οι παρασκευές τους διακρίνονται για την αυθεντική σπιτική γεύση, χωρίς πρόσθετα. Οι σάλτσες περιέχουν μόνο αλάτι. Η πάστα σκόρδου περιέχει, επιπλέον, λάδι και ξύδι.

Δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ο κ. Σουσαμλής λέει για τις καλλιέργειες. «Κάνουμε ορθή χρήση φυτοφαρμάκων. Ελέγχονται αυστηρά από τους γεωπόνους και τους επίσημους φορείς».