TÜV AUSTRIA: Καίριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η πιστοποίηση για επιχειρήσεις βιολογικών προϊόντων

Η TÜV AUSTRIA δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και αποτελεί 100% θυγατρική του Αυστριακού Οργανισμού TÜV AUSTRIA, ενός ομίλου με ιστορία άνω των 150 ετών και παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Η εταιρεία παρέχει Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων, Τεχνικούς και Βιομηχανικούς Ελέγχους, Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Προσόντων, Υπηρεσίες για τη Νομοκανονιστική Συμμόρφωση Οργανισμών, Εργαστηριακές Αναλύσεις & Δοκιμές, Σύγχρονες Τεχνολογικές Λύσεις για Ψηφιακές Εκπαιδεύσεις, καθώς και Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με λειτουργία state of the art SOC (Security Operations Center). Επιπλέον, διαθέτει υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω του TÜV AUSTRIA Academy, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

Η βιολογική πιστοποίηση στη μεταποίηση ως εργαλείο ανάπτυξης & εξωστρέφειας

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν βιολογικά προϊόντα έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο διαδικασιών, ιχνηλασιμότητας και τεκμηριωμένης ποιότητας.

Η βιολογική πιστοποίηση διασφαλίζει:

πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο,

διαφάνεια και τήρηση των αρχών της βιολογικής παραγωγής σε όλα τα στάδια της μεταποίησης,

αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν

Σήμανση Ποιότητας: Το Βιολογικό Λογότυπο & η Εγγύηση TÜV AUSTRIA (GR-BIO-15)

Η ορθή επισήμανση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εμπορική επιτυχία των βιολογικών προϊόντων.

Το λογότυπο του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα βιολογικά προϊόντα σε συνδυασμό με τη σήμανση TÜV AUSTRIA:

ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών,

λειτουργεί ως εγγύηση ποιότητας και συμμόρφωσης,

προσδίδει εμπορική υπεραξία τόσο σε εγχώριες όσο και σε διεθνείς αγορές,

ενισχύει τη διαφάνεια και αποτρέπει παραπλανητικές πρακτικές.

Η επισήμανση δεν αποτελεί απλώς διακοσμητικό στοιχείο στην ετικέτα – είναι πανίσχυρη απόδειξη αξιοπιστίας για αγορές που απαιτούν υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης και συμμόρφωσης.

Πιστοποίηση ως “διαβατήριο” για αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας

Πέρα από την εγχώρια αγορά, η βιολογική πιστοποίηση λειτουργεί ως διαβατήριο για αγορές με υψηλές απαιτήσεις και σαφώς τεκμηριωμένη αξιοπιστία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και επιτρέποντας την είσοδο σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Διεθνείς ισοδυναμίες – Υποστήριξη εξαγωγών σε τρίτες χώρες

Η ευρωπαϊκή βιολογική πιστοποίηση συνδέεται με προγράμματα διεθνούς αναγνώρισης, όπως:

το NOP (National Organic Program) των ΗΠΑ,

το Canada Organic Regime (COR),

τα συστήματα βιολογικής πιστοποίησης της Νότιας Κορέας,

καθώς και άλλες διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης

Αυτές οι ισοδυναμίες επιτρέπουν στις ελληνικές βιολογικές επιχειρήσεις να διεισδύουν ευκολότερα σε απαιτητικές αγορές και να μειώνουν τεχνικά εμπόδια.

Ελληνικά βιολογικά προϊόντα που εξάγονται από μεταποιητικές επιχειρήσεις

Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή εξαγωγική παρουσία στον τομέα των τροφίμων, με τα τρόφιμα να αποτελούν περίπου 17–18% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ προϊόντα όπως φέτα, γιαούρτι, ελαιόλαδο και ελιές αντιπροσωπεύουν πάνω από τα 3/4 της ανάπτυξης του εξαγωγικού τομέα τροφίμων τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο των βιολογικών εξαγωγών, οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις προμηθεύουν διεθνείς αγορές με προϊόντα υψηλής αξίας όπως:

Βιολογικό ελαιόλαδο & προϊόντα ελιάς, από τις κορυφαίες ελληνικές εξαγωγικές κατηγορίες.

Βιολογικά γαλακτοκομικά (π.χ. τυριά, γιαούρτι), που αντιπροσωπεύουν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους των ελληνικών εξαγωγών.

Βιολογικά μεταποιημένα φρούτα

& λαχανικά,

& λαχανικά, Βιολογικοί ξηροί καρποί και αποξηραμένα προϊόντα, που διαχρονικά αποτελούν εξαγώγιμο πυλώνα της ελληνικής παραγωγής.

Η διαρκής άνοδος της ζήτησης για ελληνικά βιολογικά προϊόντα στο εξωτερικό αποδεικνύει τη δυναμική των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων και τη σημασία της αξιόπιστης πιστοποίησης.

Η διεθνής αναγνωρισιμότητα της TÜV AUSTRIA ως στρατηγικό πλεονέκτημα

Η συνεργασία με την TÜV AUSTRIA

Hellas προσφέρει στις μεταποιητικές επιχειρήσεις ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: την ισχύ και αξιοπιστία μιας διεθνώς αναγνωρισμένης σήμανσης.

Η πιστοποίηση:

• αναγνωρίζεται σε πλήθος χωρών,

• ενισχύει την εμπιστοσύνη διεθνών συνεργατών,

• διευκολύνει πρόσβαση σε απαιτητικές αγορές και δίκτυα διανομής,

• λειτουργεί ως εγγύηση συνέπειας και ποιότητας

Οφέλη για τις μεταποιητικές & εξαγωγικές επιχειρήσεις βιολογικών προϊόντων

Με τη σωστή εφαρμογή των αρχών της βιολογικής παραγωγής, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν:

Ενίσχυση αξιοπιστίας σε διεθνές επίπεδο

Σημαντική διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό

Πρόσβαση σε νέες, αυστηρά ελεγχόμενες αγορές

Ανάπτυξη εξαγωγικών προοπτικών

Βελτιστοποίηση διαδικασιών & υψηλότερη ποιότητα παραγωγής

Η TÜV AUSTRIA ως στρατηγικός συνεργάτης στην ανάπτυξη

Οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές μας, με βαθιά τεχνική γνώση της βιολογικής παραγωγής και της μεταποίησης, υποστηρίζουν την επιχείρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης, προσφέροντας :

υψηλού επιπέδου τεχνική επάρκεια,

αμεροληψία και συνέπεια,

διαφάνεια σε κάθε στάδιο

Ο στόχος μας

Να αποτελέσουμε τον σταθερό, αξιόπιστο συνεργάτη κάθε μεταποιητικής και εξαγωγικής επιχείρησης που παράγει βιολογικά προϊόντα και επιθυμεί να ενισχύσει δυναμικά την παρουσία της στην αγορά, με την εγγύηση και το διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος της TÜV AUSTRIA.

* του Στέλιου Πρινιωτάκη υπεύθυνου Τμήματος Παρασκευαστικών Επιχειρήσεων και επικεφαλής Επιθεωρητή Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

