Οι τιμές του κακάο οδηγούν σε άνοδο το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ

Αύξηση παρουσίασε το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2025, με τις εκτοξευμένες τιμές του κακάο να αποτελούν βασικό μοχλό, σύμφωνα με τη νέα μηνιαία έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Κομισιόν (DG AGRI), που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουλίου.

Με βάση την έκθεση «Παρακολούθηση του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ: Εξελίξεις τον Απρίλιο 2025», οι εξαγωγές της ΕΕ ανήλθαν σε 20,1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο – μείωση 4% σε σύγκριση με τον Μάρτιο, αλλά αύξηση 2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024. Συνολικά, για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 79,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3% σε ετήσια βάση.

Ραγδαία αύξηση εξαγωγών κακάο, καφέ και σοκολάτας

Την πιο έντονη αύξηση σε εξαγωγικό επίπεδο σημείωσε το Ηνωμένο Βασίλειο (+778 εκατ. ευρώ, +4%), κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στα προϊόντα με βάση το κακάο. Αντίστοιχη δυναμική παρατηρήθηκε και στις ΗΠΑ (+686 εκατ. ευρώ, +7%), λόγω ανόδου στην αξία των εξαγωγών κακάο, κρασιού και οινοπνευματωδών. Εντούτοις, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ παρουσίασαν πτώση τον Απρίλιο, επανερχόμενες στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Η Ελβετία σημείωσε άνοδο 467 εκατ. ευρώ (+11%) στις εισαγωγές από την ΕΕ, επίσης λόγω κακάο, ενώ, αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 510 εκατ. ευρώ (-11%) λόγω της καθίζησης στις εξαγωγές δημητριακών (-99% σε όγκο).

Σε επίπεδο προϊόντων, πρωταγωνιστής ήταν η κατηγορία καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών, με αύξηση 1,3 δισ. ευρώ (+43%), εξαιτίας κυρίως της υπερδιπλάσιας αύξησης στις τιμές εξαγωγής πάστας, βουτύρου και σκόνης κακάο και της ανόδου κατά 28% στις τιμές καφέ. Οι εξαγωγές ζαχαρωδών και σοκολάτας αυξήθηκαν κατά 708 εκατ. ευρώ (+21%), με βασικό παράγοντα την αύξηση 31% στις τιμές.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και τα γαλακτοκομικά (+421 εκατ. ευρώ, +7%), παρά τη μείωση του όγκου τους (-2%). Αντίθετα, σημαντικές ήταν οι απώλειες στις εξαγωγές δημητριακών (-1,2 δισ. ευρώ, -24%) λόγω μειωμένων ποσοτήτων, ενώ πτώση παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές ελιάς και ελαιολάδου (-350 εκατ. ευρώ, -14%), κυρίως λόγω επιστροφής των τιμών στα προ της κρίσης επίπεδα.

Αύξηση και στις εισαγωγές

Αυξητική τάση καταγράφηκε και στις εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η αξία τους ανήλθε σε 16,2 δισ. ευρώ τον Απρίλιο (+8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024, -4% έναντι Μαρτίου), ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου ανήλθαν σε 64,4 δισ. ευρώ (+17% σε ετήσια βάση).

Η μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών σημειώθηκε από την Ακτή Ελεφαντοστού (+1,4 δισ. ευρώ, +71%) λόγω των υψηλών τιμών κακάο. Ακολουθούν η Κίνα (+806 εκατ. ευρώ, +29%), ο Καναδάς (+722 εκατ. ευρώ, +90%) και οι ΗΠΑ (+701 εκατ. ευρώ, +17%). Ιδιαίτερη δυναμική κατέγραψε και η Αυστραλία (+525 εκατ. ευρώ, +95%) λόγω εισαγωγών ελαιοκράμβης.

Αντίθετα, οι εισαγωγές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατακόρυφα (-446 εκατ. ευρώ, -79%) λόγω σχεδόν πλήρους διακοπής εισαγωγών δημητριακών και ελαιούχων σπόρων. Πτώση σημειώθηκε και στις εισαγωγές από την Ουκρανία (-396 εκατ. ευρώ, -9%), λόγω μείωσης εισαγόμενων ποσοτήτων δημητριακών και, κυρίως, ελαιοκράμβης.

Άνοδος σε φρούτα και μη βρώσιμα προϊόντα

Οι τιμές εισαγωγής σε καφέ, τσάι, κακάο και μπαχαρικά αυξήθηκαν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα η αξία των εισαγωγών τους να φτάσει τα 5,4 δισ. ευρώ (+63%). Οι τιμές κακάο διπλασιάστηκαν, ενώ οι τιμές καφέ αυξήθηκαν κατά 67%. Άνοδος καταγράφηκε, επίσης, στα φρούτα και ξηρούς καρπούς (+1,3 δισ. ευρώ, +16%) και στα μη βρώσιμα προϊόντα, όπως κεριά και λιπαρά οξέα (+508 εκατ. ευρώ, +17%). Στον αντίποδα, πτώση εμφάνισαν οι εισαγωγές ελαιολάδου και ελιάς (-293 εκατ. ευρώ, -39%) και ζάχαρης/ισογλυκόζης (-266 εκατ. ευρώ, -39%), κυρίως λόγω μείωσης όγκου.

Συμπέρασμα: Οι διεθνείς τιμές του κακάο επηρεάζουν καταλυτικά τη δυναμική του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, ενισχύοντας εξαγωγές και εισαγωγές και διαμορφώνοντας νέους όρους στο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο του κλάδου.