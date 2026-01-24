Σύμπραξη παραγωγών, Ρομά και μεταναστών στην Αργολίδα και δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ

Μία σύμπραξη παραγωγών, Ρομά και μεταναστών αναμένεται να υλοποιηθεί πολύ σύντομα, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη το σύνθημα «από το χωράφι στο ράφι», με προϊόντα που στην πλειονότητά τους θα έχουν ως βάση την Αργολίδα, χωρίς να αποκλείονται και όσοι θέλουν να ενταχθούν στην προσπάθεια.

Ο παραγωγός Τάσος Λέρμας, που πρωτοστατεί στο εγχείρημα, δήλωσε: «Θα δημιουργηθούν τέσσερις ΚΟΙΝΣΕΠ με ξεχωριστούς στόχους. Η μία θα αφορά την τυποποίηση των γεωργικών προϊόντων από γυναίκες παραγωγούς, η άλλη τις αγορές και τις εξαγωγές, η τρίτη τη συγκομιδή των προϊόντων και η τέταρτη τη λιανική πώληση». Όπως πρόσθεσε ο κ. Λέρμας: «Δίνουμε την ευκαιρία στους Ρομά να λειτουργούν νόμιμα, τόσο στις μεταφορές όσο και στα συνεργεία κοπής που θα χρησιμοποιούν, ενώ θα πληρώνουν εργόσημα. Το ίδιο ισχύει και για τους μετανάστες. Τα πρώτα αγροτικά προϊόντα θα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Η πρώτη παλέτα θα δοθεί με πίστωση».

Η λειτουργία θα ξεκινήσει από το Άργος σε έναν επαγγελματικό χώρο 400 τ.μ., που θα λειτουργεί ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Όλες οι κινήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και υπολογίζεται ότι σε περίπου τρεις εβδομάδες η δράση θα είναι πλήρως σε λειτουργία. Ήδη έχουν δείξει ενδιαφέρον περίπου 400 παραγωγοί και, μετά το Άργος, θα ακολουθήσει επέκταση σε κάθε πρωτεύουσα δήμου, όπως στο Ναύπλιο, την Επίδαυρο και το Κρανίδι.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι εκτιμούν ότι το εγχείρημα «από το χωράφι στο ράφι» έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, προσφέροντας οφέλη τόσο στους παραγωγούς όσο και στους καταναλωτές, οι οποίοι θα αποκτούν ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και το τμήμα γυναικών με την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων.