Οικογένεια Μανωλιά: Πώς μια οικογένεια από τη Λήμνο κέρδισε την Αθήνα με τα αυγά της

Στην Πλάκα της Λήμνου, περισσότερες από 3.000 κότες βόσκουν ελεύθερες, τρέφονται με ζωοτροφές εμπλουτισμένες με φασκόμηλο, ρίγανη και θυμάρι και έχουν καταφέρει με τα αυγά τους να τροφοδοτούν όλο το νησί, αλλά και πολλά σημεία της Αττικής.

Μία οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την πτηνοτροφία σε ερασιτεχνικό επίπεδο έχει φτάσει σήμερα να αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα νησιωτικής παραγωγής, με σταθερή ποιότητα, αναγνωρίσιμη ταυτότητα και πιστή πελατεία. Ο λόγος για την οικογένεια Μανωλιά και τα «Αυγά Λήμνου».

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Ιγνάτιος Μανωλιάς, «ξεκινήσαμε με 50 κότες το 2014, όταν δουλεύαμε ακόμα ως εκπαιδευτικοί με τη γυναίκα μου, Ευανθία, και από το 2016 και μετά σιγά-σιγά τις πληθήναμε που ξεκινήσαμε την επαγγελματική μας ενασχόληση. Την αφορμή να ξεκινήσουμε μας την έδωσε το γεγονός ότι οι δασκάλες που ήταν μαμάδες έψαχναν για τα παιδιά τους ποιοτικά αυγά.

Στη Λήμνο, υπάρχουν πάρα πολλά αυγά από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο. Κάθε σπίτι, δηλαδή, έχει τα δικά του αυγά. Από το καλοκαίρι, όμως, και μετά δεν υπάρχουν αυγά εκτός του εμπορίου. Επομένως, υπήρχε το άνοιγμα να δραστηριοποιηθούμε. Ωστόσο, στην αρχή, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα».

Κότες χωρίς άγχος και ποιοτικά αυγά

Η εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης ήρθε μέσα από τη δοκιμή, τον πειραματισμό και την προσπάθεια. Όπως τονίζει ο Ιγνάτιος, «ό,τι έχουμε σήμερα, χτίστηκε σταδιακά και με την πεποίθηση ότι οι κότες θα είναι ελεύθερες να τριγυρνούν στην εκμετάλλευση χωρίς να περιορίζονται. Η εκτροφή μας είναι πραγματικά ελευθέρας βοσκής. Οι πόρτες των εγκαταστάσεών μας μένουν ανοιχτές όλο το 24ωρο, ακόμη και με χιόνι ή βροχή. Οι κότες κινούνται ελεύθερα, άλλες δηλαδή μένουν κοντά, άλλες φεύγουν 200-300 μέτρα για να βοσκήσουν.

Ο χώρος είναι περιφραγμένος, αλλά δεν περιορίζει τη φυσική συμπεριφορά τους. Εδώ, κάθε ζώο βγαίνει και μπαίνει όποτε θέλει. Πιστεύουμε πως αυτή η ελευθερία βοηθάει τις κότες να μην έχουν άγχος και, σε συνδυασμό με τον δυνατό θαλασσινό αέρα της περιοχής –το αλάτι που διαχέεται στην ατμόσφαιρα– κάνει το αυγό μας ξεχωριστό.

Όπου κι αν το πάμε, οι άνθρωποι σχολιάζουν τη γεύση και την ποιότητά του. Για εμάς, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση, ότι μια εκτροφή που ξεκίνησε ερασιτεχνικά εξελίχθηκε και σήμερα βγάζει ένα προϊόν για το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι».

Αρωματικά βότανα στις ζωοτροφές

Ο συνεχής πειραματισμός απέδωσε καρπούς όταν η οικογένεια αποφάσισε να προσθέσει στις ζωοτροφές αρωματικά βότανα, όπως το φασκόμηλο, η ρίγανη και το θυμάρι. «Σήμερα, παρασκευάζουμε μόνοι μας τις ζωοτροφές. Αποφασίζουμε, δηλαδή, τις αναλογίες σε καλαμπόκι, σόγια και τα υπόλοιπα συστατικά που χρειάζονται οι κότες μας. Στις τροφές, προσθέτουμε και αρωματικά βότανα.

Γνωρίζουμε ότι τα βότανα αυτά κάνουν καλό στη γενικότερη υγεία του ζώου, λειτουργούν ως φυσικά αντιοξειδωτικά και συμβάλλουν στη μείωση παθογόνων μικροοργανισμών. Παρότι δεν αλλάζει η γεύση του αυγού –δεν μυρίζει ρίγανη ή φασκόμηλο– η ποιότητα είναι εμφανής.

Έρευνες που έχουμε μελετήσει δεν απέδειξαν αλλαγές στη σύσταση του αυγού, όμως έδειξαν σημαντική μείωση παθογόνων μικροβίων στις κότες που το καταναλώνουν. Αυτό για εμάς ήταν ακόμη μια επιβεβαίωση ότι βρισκόμασταν σε σωστό δρόμο», εξηγεί ο ίδιος.

Δίκτυο διανομής

Το δίκτυο διανομής των αυγών έχουν αναλάβει τα παιδιά της οικογένειας, ο Βλάσης, η Ελένη και ο Γιώργος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» ο Βλάσης, «η δικτύωση είναι μία απαιτητική διαδικασία. Παρότι το νησί είναι μικρό και οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, η ιδέα μιας μεγαλύτερης, οργανωμένης παραγωγής αυγών ήταν κάτι καινούργιο.

Ωστόσο, με τον χρόνο, η ποιότητα των αυγών κέρδισε την εμπιστοσύνη των κατοίκων. Σήμερα, σε κάθε χωριό του νησιού, μπορεί κανείς να βρει τα προϊόντα μας. Ακόμη και οι επισκέπτες του καλοκαιριού τα αναζητούν. Έρχονται άνθρωποι που τα αγοράζουν και στην Αθήνα και μας λένε ότι “τώρα, που ήρθαμε στο νησί, θέλουμε να τα βρούμε και εδώ”».

Το στήσιμο του δικτύου συνεχίστηκε και στην Αθήνα και, όπως επισημαίνει ο Βλάσης, «πηγαίναμε από πόρτα σε πόρτα στα καταστήματα για να γνωρίσουμε στον κόσμο τα αυγά μας, τα οποία λόγω της ποιότητάς τους, καθώς και της μεταφοράς τους από το νησί έχουν το αντίστοιχο κόστος. Επομένως, στην αρχή μάς αντιμετώπιζαν με δυσπιστία, ωστόσο, μόλις τα δοκίμαζαν καταλάβαιναν τη διαφορά στη γεύση και την ποιότητα.

Σε όποιο κατάστημα τοποθετήθηκαν, οι άνθρωποι τα αγκάλιασαν και τα αναζητούσαν, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πωλήσεις μας. Αυτήν τη στιγμή, είμαστε σε 30 σημεία πώλησης στην Αθήνα και συνεχίζουμε να χτίζουμε το δίκτυό μας, με σταθερά βήματα, στηρίζοντας μικρότερες επιχειρήσεις, όπως κρεοπωλεία και παντοπωλεία, που θέλουν να προσφέρουν ποιοτικό, τοπικό προϊόν. Επίσης, συμμετέχουμε σε εκθέσεις για να ενισχύσουμε την παρουσία μας και την επικοινωνία με το κοινό».

Και καταλήγει: «Όποιος ενδιαφέρεται να δοκιμάσει τα αυγά μας μπορεί να αναζητήσει τα σημεία πώλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιχείρησής μας, με την επωνυμία “Αυγά Λήμνου”».

