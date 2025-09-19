Β. Κόκκαλης: Επίκαιρη ερώτηση για το τελεσίγραφο της Κομισιόν και τις καθυστερήσεις πληρωμών

Με αιχμηρή επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ο ίδιος ζητά απαντήσεις για το πώς προτίθεται το ΥΠΑΑΤ να συμμορφωθεί με το τελεσίγραφο της Κομισιόν —που θέτει ασφυκτική προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου 2025— και ποιο είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την εκκαθάριση των εκκρεμών πληρωμών προς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Το ζήτημα δεν είναι απλώς τεχνικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί με αναστολή των κοινοτικών πόρων εάν η χώρα δεν παρουσιάσει άμεσα αξιόπιστο σχέδιο, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρή οικονομική και θεσμική κρίση. Κι ενώ οι Βρυξέλλες προειδοποιούν, η κυβέρνηση επιμένει σε κενές διαβεβαιώσεις, αφήνοντας τους παραγωγούς σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα έπρεπε να διασφαλίζει τη σταθερή ροή των ενισχύσεων, παρουσιάζει εικόνα διάλυσης. Βιολογική γεωργία, σπάνιες φυλές, αποζημιώσεις για ζωονόσους: όλα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Οι αγρότες βιώνουν την ανασφάλεια και την έλλειψη ρευστότητας, την ώρα που η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από υποσχέσεις και αναβολές.

Το πρόβλημα έχει πλέον αποκτήσει σαφή πολιτική διάσταση: η αδυναμία της κυβέρνησης να τηρήσει τα αυτονόητα πλήττει την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό και διαλύει την κοινωνική συνοχή στην ελληνική ύπαιθρο. Οι καθυστερήσεις έχουν ήδη κοστίσει πρόστιμα από την ΕΕ· τώρα το ρίσκο είναι να παγώσουν οι επιδοτήσεις συνολικά, με το βάρος να πέσει τελικά στον Έλληνα φορολογούμενο.

Ο Λαρισαίος πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ερώτησή του βάζει το μαχαίρι στο κόκκαλο:

Τι θα πράξει άμεσα η κυβέρνηση για να αποφύγει την αναστολή πληρωμών;

Και πότε, επιτέλους, θα πληρωθούν οι άνθρωποι της παραγωγής που έχουν αφεθεί χωρίς στήριξη;

Μέχρι να δοθούν απαντήσεις, η εικόνα είναι μία: μια κυβέρνηση που παίζει με την αξιοπιστία της χώρας και αφήνει την ελληνική ύπαιθρο στο έλεος της προχειρότητας.