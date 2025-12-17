Ολοκαίνουργια σειρά τρακτέρ Case IH Puma

Η Case IH παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο τρακτέρ της σειράς Puma®, επανασχεδιασμένο για απαράμιλλη απόδοση με τον πιο αξιόπιστο και αποδοτικό χρόνο λειτουργίας. Με εντελώς νέα σχεδίαση, η σειρά Puma προσφέρει στους χειριστές μια πιο ομαλή οδήγηση με ανώτερη ευελιξία, καθώς και πρόσβαση στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες ακριβείας.

Αξιόπιστη απόδοση

Το Puma –διαθέσιμο σε μοντέλα 155, 165 & 185 ίππων– θέτει ένα νέο πρότυπο απόδοσης και ισχύος για διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες. Διαθέτοντας προηγμένο κιβώτιο ταχυτήτων CVXDrive™, το Puma προσφέρει βελτιωμένη διαχείριση φορτίου, πρόσφυση και ταχύτητες εργασίας, επιτρέποντας στους χειριστές να χρησιμοποιούν την ισχύ πιο οικονομικά. Το κόστος μειώνεται χάρη στην αποδοτική κατανάλωση καυσίμου και η παραγωγικότητα αυξάνεται με μεγάλα διαστήματα σέρβις 750 ωρών και την ισχυρή πλατφόρμα FieldOps™. Το μεικτό βάρος του τρακτέρ έχει αυξηθεί κατά 18% στα 13.500 κιλά και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 5.500 κιλά.

Βελτιωμένη ευελιξία

Η συμπαγής και ισχυρή κατασκευή του τρακτέρ παρέχει εξαιρετική ευελιξία, ενώ η νέα ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα προσφέρει ακτίνα στροφής 11,4 μ., με μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες 50 χλμ./ώρα. Η βελτιωμένη απόκριση του συστήματος πέδησης, το αναβαθμισμένο υδραυλικό σύστημα, καθώς και το νέο κιβώτιο ταχυτήτων ενισχύουν την οδηγική άνεση του τρακτέρ και τον έλεγχο των εργαλείων.

«Η σειρά Puma είναι γνωστή για την αξιοπιστία και την ευελιξία της. Από την ευρεία αροτραία καλλιέργεια και τις εργασίες πολλαπλών εφαρμογών των εργολάβων, έως τις κτηνοτροφικές εργασίες, μπορείτε να βασιστείτε στο Puma για να ολοκληρώσει τη δουλειά», δήλωσε ο Ross Macdonald, υπεύθυνος μάρκετινγκ για τα τρακτέρ Puma στην Case IH Ευρώπης, και πρόσθεσε: «Ο νέος σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά τελευταίας τεχνολογίας όχι μόνο έχουν αναβαθμίσει την εμπειρία του χειριστή, αλλά σας επιτρέπουν να κάνετε περισσότερα στο χωράφι κάθε μέρα».

Μεγαλύτερη άνεση

Συνδυάζοντας αρμονικά άνεση και λειτουργικότητα, το Puma προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία μέσα στην καμπίνα και ενσωματωμένη τεχνολογία για αυξημένη ευκολία και παραγωγικότητα του χειριστή. Η πρόσβαση στην καμπίνα, το στυλ, οι χώροι αποθήκευσης και οι οθόνες –μαζί με τη νέα ανάρτηση καμπίνας, την πλήρως ενεργή επιλογή καθίσματος και το νέο υποβραχιόνιο MultiController– έχουν όλα αναβαθμιστεί για να ενισχύσουν την άνεση του χειριστή μέσα στην καμπίνα, ακόμα και κατά τις πολύωρες εργασίες.

Ενσωματωμένη τεχνολογία

Το Puma διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία γεωργίας ακριβείας με τρία πακέτα διαθέσιμα για να καλύψουν τις ανάγκες κάθε χειριστή. Είναι εξοπλισμένο με ISOBUS και Tractor Implement Management (TIM) για συμβατότητα με τα σύγχρονα εργαλεία, καθώς και με Connectivity Included και επεκτάσιμη ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση μελλοντικών τεχνολογιών.

Στην Ελλάδα, η CASE IH εκπροσωπείται, διανέμεται και υποστηρίζεται από την PJ Condellis SA (210 3408800), www.pjc.gr.