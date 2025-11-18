Η Agrotech με Black Days που δεν πρέπει να χάσετε!

Από τις 17 έως τις 29 Νοεμβρίου 2025, η Agrotech δίνει το σύνθημα για τα πιο δυναμικά Black Days της χρονιάς, παρουσιάζοντας προσφορές που καλύπτουν όλο το φάσμα της γεωργικής τεχνολογίας.

Εκπτώσεις και ειδικές τιμές σε drones, λιπαντικά, service και ανταλλακτικά John Deere δημιουργούν μια περίοδο πραγματικά μοναδικών ευκαιριών για κάθε επαγγελματία του κλάδου. Προσφορές που συνδυάζουν απόδοση, ποιότητα και άμεση διαθεσιμότητα, καθιστούν τα Black Days της Agrotech σημείο αναφοράς για τη φετινή χρονιά.

Οι Black Days Προσφορές που ξεχωρίζουν:

DJI AGRAS T30 & T10

DJI Agras T30: 12.500€ + ΦΠΑ (περιλαμβάνει 3 μπαταρίες από το Τ50, φορτιστή, κιτ ψεκασμού οπωρώνα) DJI Agras T10: 8.000€ + ΦΠΑ (περιλαμβάνει δοχείο λιπάσματος, 3 μπαταρίες, φορτιστή, επέκταση δοχείου ψεκασμού)

Ιδανικά για εκτεταμένες και στοχευμένες εφαρμογές με μειωμένο χρόνο εργασίας και υψηλή ακρίβεια.

Service Προσφορά για John Deere Τρακτέρ

Με κάθε πλήρες service σε τρακτέρ John Deere, ΔΩΡΟ ο έλεγχος και η πλήρωση των φιαλών αζώτου!

Δεν αφορά Πελοπόννησο και νησιωτικές περιοχές.

Λιπαντικά & Αναλώσιμα John Deere

-10% σε όλα τα γνήσια λιπαντικά John Deere Ειδικές τιμές σε γράσα βαμβακοσυλλεκτικής:

John Deere: 599€ + ΦΠΑ

MAGEL: 399€ + ΦΠΑ

Μεταχειρισμένα John Deere σε Black Days Τιμές

Ανακαλύψτε όλες τις προσφορές Black Days στα μεταχειρισμένα John Deere, αποκλειστικά στη σελίδα μας:

Black Days – Μεταχειρισμένα Γεωργικά Μηχανήματα | Agrotech

Δείτε αναλυτικά όλες τις προσφορές εδώ: Agrotech Black Friday 2025

Εξοπλιστείτε έξυπνα, επενδύστε σωστά και μπείτε στη νέα χρονιά με την ισχύ, την τεχνολογία και την αξιοπιστία που σας αξίζουν!