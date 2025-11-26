Η DEUTZ-FAHR παρουσιάζει τη νέα Σειρά 8 TTV: μια νέα εποχή άνεσης, απόδοσης και συνδεσιμότητας

Η DEUTZ-FAHR αποκάλυψε τη νέα Σειρά 8 TTV, μια πρωτοποριακή γκάμα τρακτέρ που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, κορυφαία άνεση και προηγμένη ψηφιακή νοημοσύνη, με έναν εντελώς νέο και εντυπωσιακό σχεδιασμό. Σχεδιασμένη και κατασκευασμένη στο DEUTZ-FAHR Land στο Lauingen, η νέα Σειρά 8 κάνει το ντεμπούτο της με δύο υψηλών επιδόσεων μοντέλα, που αποδίδουν 313 και 340 hp, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της DEUTZ-FAHR για αριστεία, αξιοπιστία και προσφορά αξίας στους πελάτες της.

Η νέα Σειρά 8 έχει σχεδιαστεί για αγρότες που επιθυμούν ένα τρακτέρ που δεν είναι απλώς ένα εργαλείο δουλειάς. Πρόκειται για ένα άνετο, πάντα συνδεδεμένο τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο θέτει τον οδηγό στο επίκεντρο, προσφέροντας πλήρη έλεγχο και υψηλή απόδοση. Η καινοτομία που ξεχωρίζει στη νέα Σειρά 8 είναι το SigmaVision: μια πλήρως ανασχεδιασμένη καμπίνα με τέσσερις κολώνες, πανοραμική ορατότητα, κορυφαία εργονομία και ευρύχωρο, φιλόξενο εσωτερικό. Η καμπίνα διαθέτει πλήρη ηχομόνωση και μια καινοτόμο πνευματική ανάρτηση, εξασφαλίζοντας ένα αθόρυβο περιβάλλον χωρίς κραδασμούς. Επιπλέον, το νέο αυτόματο σύστημα κλιματισμού τριών ζωνών ComfortPro προσφέρει πλήρη έλεγχο και κορυφαία άνεση στον χειριστή.

Το νέο υποβραχιόνιο iControl ενσωματώνει διαισθητικούς χειρισμούς με χρωματική κωδικοποίηση, MMI και δύο πολυλειτουργικά εργονομικά χειριστήρια: το iMotion, με κουμπιά που μπορούν να προγραμματιστούν ελεύθερα για μεγαλύτερο έλεγχο, και το CrossLever, που προσφέρει ακριβείς, διαισθητικές και προσαρμόσιμες λειτουργίες μέσω της νέας διαχείρισης επιπέδων. Δύο ψηφιακές οθόνες υψηλής ανάλυσης – η κορυφαία iCluster 15 ιντσών στην κολόνα Α και η iMonitor 5 12,8 ιντσών δίπλα στο υποβραχιόνιο iControl – προσφέρουν μια πλήρως ψηφιακή εμπειρία, όπου τα δεδομένα του μηχανήματος, οι λειτουργίες καθοδήγησης και οι ρυθμίσεις άνεσης συνδυάζονται σε ένα ενιαίο διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού.

Το προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του SDF Smart Farming Solutions, που περιλαμβάνει τα Auto Guidance, ISOBUS, XTEND και Telematics. Επιπλέον, υποστηρίζει τη σύνδεση ψηφιακής κάμερας και την εγκατάσταση του συστήματος DEUTZ-FAHR TAGS (Tractor Assisted Guidance System), που βραβεύτηκε με ασημένιο μετάλλιο στα Innovation Awards του Agritechnica 2025.

Με τη νέα εφαρμογή MyDEUTZ-FAHR, η Σειρά 8 φέρνει την ψηφιακή τεχνολογία δίπλα στον αγρότη, καθιστώντας τη διαχείριση του τρακτέρ πιο απλή, ασφαλή και αποδοτική. Αγρότες, τρακτέρ και δεδομένα συνεργάζονται πλέον αρμονικά, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Στα πολυτελή χαρακτηριστικά της Σειράς 8 περιλαμβάνονται η λειτουργία μασάζ με προσκέφαλο DualMotion, τζάμια με επίστρωση Low-E, laminated γυαλί ασφαλείας και υποπόδια για μεγαλύτερη άνεση στις πολύωρες εργασίες. Την εμπειρία ολοκληρώνει το προηγμένο και ισχυρό σύστημα φωτισμού LED, το οποίο εξασφαλίζει κορυφαία ορατότητα.

Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση, η νέα ανάρτηση του μπροστινού άξονα, με εξαιρετικά μακρύ ψαλίδι και ξηρά δισκόφρενα, εξασφαλίζει κορυφαία σταθερότητα και αίσθηση ελέγχου, άνεση και ασφάλεια – ακόμα και σε ταχύτητες έως 60 km/h.

Η νέα Σειρά 8 είναι εξοπλισμένη με τον κινητήρα N67, με eVGT και σύστημα Hi-eSCR υψηλής απόδοσης, προσφέροντας έως και 1.398 Nm ροπής. Σχεδιασμένος σε συνεργασία με την FPT, ενσωματώνεται άψογα στα συστήματα της DEUTZ-FAHR και συνδυάζεται με ένα ανάγλυφο καπό, προσφέροντας κορυφαία ορατότητα και ευελιξία στην κατηγορία του. Πρόκειται για έναν ισχυρό κινητήρα, ειδικά σχεδιασμένο για τον αγροτικό τομέα, που προσφέρει υψηλή ροπή, γρήγορη απόκριση και οικονομία καυσίμου. Συμβατός με HVO και με διάστημα αλλαγής λαδιού 1000 ωρών, μειώνει τα κόστη συντήρησης και μεγιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας. Επιπλέον, το στιβαρό σύστημα ψύξης από αλουμίνιο διασφαλίζει άριστη θερμική απόδοση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Το κιβώτιο ταχυτήτων TTV παρέχει ομαλή και συνεχόμενη ισχύ από 0–60 km/h, εξασφαλίζοντας κορυφαία ελκτική πρόσφυση, επιτάχυνση και έλεγχο σε όλα τα εδάφη ακόμα και με χαμηλές στροφές κινητήρα, διατηρώντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Τα υδραυλικά συστήματα έχουν βελτιστοποιηθεί περαιτέρω με αντλία Load-Sensing χωρητικότητας έως 220 l/min, ξεχωριστό ρεζερβουάρ CleanOil, ηλεκτρονικούς διανομείς 10 κατευθύνσεων, ειδική βαλβίδα χαμηλής ροής για τον υδραυλικό άνω σύνδεσμο και μοχλούς αποσυμπίεσης για εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση. Σε συνδυασμό, αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν μέγιστη υδραυλική ισχύ με υψηλή αποδοτικότητα καυσίμου και εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Ο πίσω ανυψωτικός μηχανισμός προσφέρει δυνατότητα ανύψωσης έως και 12.000 kg, ενώ ο εμπρός έως και 5.450 kg με λειτουργία Load Relief Control, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό χειρισμό των παρελκόμενων υπό όλες τις συνθήκες.

«Για εμάς, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου: πιστέψαμε και επενδύσαμε με συνέπεια σε ένα project που θέτει τους αγρότες και τις ανάγκες τους στο επίκεντρο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ισχυρό και καινοτόμο τρακτέρ, που χάρη στη νέα καμπίνα SigmaVision παραμένει πάντα συνδεδεμένο και προσφέρει κορυφαία άνεση. Ο χειριστής βρίσκεται στο επίκεντρο, συνδεδεμένος με έναν κόσμο ψηφιακής γεωργίας. Ένα τρακτέρ που δεν περιορίζεται στο να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες: τις ξεπερνά», δηλώνει ο Alessandro Maritano, Chief Commercial Officer της SDF.

«Η Σειρά 8 σηματοδοτεί μια επανάσταση που ξεκινά από την κορυφή, με 340 ίππους. Όχι μόνο ισχύ στο έδαφος, αλλά και αποτελεσματικότητα και ευελιξία σε κάθε συνθήκη: από τις οδικές μεταφορές έως τις πιο απαιτητικές εργασίες στο χωράφι, προσφέροντας ιδανική αναλογία ισχύος-βάρους και δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε ανάγκη», δηλώνει ο Alberto Bellini, Global Product Group Director της SDF. «Πρόκειται για ένα τρακτέρ σχεδιασμένο με ξεκάθαρο στόχο: μέγιστη απόδοση και άνεση χωρίς συμβιβασμούς, σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.»

Τα γεωργικά μηχανήματα των SAME & DEUTZ-FAHR κατασκευάζονται για να αποδίδουν αλλά και για να αντέχουν. Προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία με υψηλές παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν στο έπακρο τις μεγάλες και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στην Ελλάδα, τα τρακτέρ SAME & DEUTZ-FAHR (SDF) αντιπροσωπεύονται από την εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο www.theocarakis-tractors.gr, καθώς και στο δίκτυο των επίσημων συνεργατών της SDF σε όλη τη χώρα.