Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός φωτογραφίας για την πολιτιστική κληρονομιά αλιευτικών περιοχών

Ο Δήμος Καβάλας στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe με τίτλο CHERISH που υλοποιεί, διενήργησε διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Πολιτιστική Κληρονομιά Αλιευτικών Περιοχών.

Μέσα από τη θεματική του διαγωνισμού, ο Δήμος Καβάλας είχε απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, έμπνευσης και δημιουργίας σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες γηγενείς ή τουρίστες φωτογράφους άνω των 18 ετών με σκοπό να αναδείξουν, με τη δύναμη του φακού τους, ίχνη της πολυποίκιλης, πλούσιας και σημαντικότατης αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, αλλά για τις δικές μας συμμετοχές της, αυτά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 15.10.2019 και η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού, συνέλεξε όλες τις συμμετοχές και ανέδειξε τις καλύτερες φωτογραφίες, οι οποίες και θα προβληθούν σε περιοδεύουσα φωτογραφική έκθεση σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Οι συνολικά 349 φωτογραφίες που συλλέχθηκαν, αξιολογήθηκαν με βάση το θέμα που επέλεξε ο κάθε φωτογράφος να αναδείξει, τη δεξιοτεχνία του στον χειρισμό του φωτισμού αλλά και την σύνθεση και ισορροπία της φωτογραφίας του. Σύμφωνα με τα όσα μοιράστηκε μαζί μας ο κριτής του διαγωνισμού για την δική μας Περιφέρεια, κ. Αχιλλέας Σαββόπουλος, οι φωτογραφίες που κατατέθηκαν, από ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους της περιοχές μας, είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η διαδικασία της αξιολόγησης ήταν απαιτητική και κοινή για όλους τους συμμετέχοντες Πανευρωπαϊκά, ενώ οι επιτυχόντες της περιφέρειάς μας ήταν όλοι ερασιτέχνες με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας στο αντικείμενο της φωτογραφίας. Κάποιοι με την πείρα του γνώστη και κάποιοι άλλοι με τη λαχτάρα του νέο-μυημένου στην τέχνη της φωτογραφίας συμμετείχαν σε μια πολύ εποικοδομητική διαγωνιστική διαδικασία. Η τελικά προορισθείσα φωτογραφία διακρίθηκε για τη δεξιοτεχνία χειρισμού του φωτός αλλά και το εξαιρετικό θέμα που παρουσίαζε, θέμα άρρηκτα δεμένο με το αντικείμενο του έργου Cherish και την αλιευτική παράδοση της περιοχής μας.

Νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας αναδείχθηκαν οι:

1ο Βραβείο: Ευστράτιος Λαλές, με τη φωτογραφία του με τίτλο «Fishing boat at sunset in Thasos island» (Ψαροκάικο σε ηλιοβασίλεμα στη Θάσο)

2ο Βραβείο: Σοφία Μουρουζίδου με τη φωτογραφία της με τίτλο «There is no age limit to the people who love the sea!» (Δεν υπάρχει ηλικία για τους ανθρώπους που αγαπούν την θάλασσα)

3ο Βραβείο: Ευγενία Κανέλλη με τη φωτογραφία της με τίτλο «Getting back from fishing» (Επιστρέφοντας από το ψάρεμα)

4ο Βραβείο: Γιώργος Μπαλτατζής με τη φωτογραφία του με τίτλο «A fisherman in a boat that just arrived at the port of Kavala at 3:00 am» (Ψαράς στην βάρκα του, επιστρέφοντας στο λιμάνι της Καβάλας στις 3 το πρωί)

5ο Βραβείο: Μιλίτσα Ασλανίδου με τη φωτογραφία της με τίτλο «Inside the fishing boat, nets are ready to receive fish and on top of them are metal utensils for the fishermen’s food, all under summer afternoon light» ( Μέσα στο ψαροκάικο, τα δίχτυα είναι έτοιμα για την ψαριά και πάνω τους στέκουν τα σκεύη για το φαγητό του ψαρά, όλα κάτω από το καλοκαιρινό απογευματινό φως)

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι μεγάλος νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Πορτογάλος Jorge Meira από την Περιφέρεια του Alto Minho. Ο οποίος κέρδισε με τη φωτογραφία του με τίτλο «Fishermen arriving on the beach after a night spent at sea”(Οι ψαράδες επιστρέφουν στην ακτή μετά από μια νύχτα στη θάλασσα).

Παρακαλούνται οι νικητές του διαγωνισμού να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του διαγωνισμού στον Δήμο Καβάλας, Ε. Μπόσκου, στο τηλέφωνο 2513500163 για να ενημερωθούν για τα για να ενημερωθούν για τα δώρα τους.