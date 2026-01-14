Μπλόκο Νίκαιας για βανδαλισμούς: Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια με σκοπό τη διάλυση του μπλόκου

Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει με ανακοίνωσή του την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των δύο αγροτών που «με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό».

Όπως διευκρινίζει το Μπλόκο της Νίκαιας με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ και καλούν τους αγρότες να έρθουν να τα πάρουν από το μπλόκο. “Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει την διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες από την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε…» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.