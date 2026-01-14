Θ. Κοντογεώργης – Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, για κινητοποιήσεις: Διάλογος μόνο με δρόμους ανοικτούς

Παρών στη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης μετέφερε το κλίμα από αυτή, μιλώντας χθες το βράδυ στο Kontra Channel.

«Έφυγα από τη συνάντηση θετικά εντυπωσιασμένος και προβληματισμένος, γιατί διαπιστώσαμε ότι είχαμε ανθρώπους, οι οποίοι παρά τις διαφωνίες μας, ήξεραν καλά το αντικείμενο», ήταν το πρώτο σχόλιό του. «Ήταν πρωταγωνιστές της σημερινής (σ.σ. χθεσινής) εξέλιξης», συμπλήρωσε και προσέθεσε: «Μέσα από τη συζήτηση προέκυψαν ζητήματα στα οποία μπορούμε να συνεργασθούμε σε ζητήματα για το τώρα αλλά και το αύριο».

Παράλληλα ο υφυπουργός τόνισε ότι «εμείς από την πρώτη στιγμή δείξαμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με οποιονδήποτε. Χωρίς κομματικές παρωπίδες. Ποτέ δεν βγάλαμε μπροστά κάποια κομματική σκοπιμότητα». Επίσης, «εμείς είπαμε, “ελάτε, με δρόμους ανοιχτούς”, με αναλογική εκπροσώπηση και δεν γίνεται να συναντηθούμε με κάποιον που πριν λίγες ημέρες έσπαγε αυτοκίνητο της αστυνομίας», επιχειρηματολόγησε και σημείωσε ότι ο ίδιος ήταν «από αυτούς που από την αρχή θεωρούσα και θεωρώ ότι με τον διάλογο και με μια ήπια διαχείριση μπορούμε να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς ακρότητες».

Όσον αφορά αυτή καθαυτή τη συνάντηση, παρατήρησε ότι «ανακοινώθηκαν βελτιώσεις, πέρα από το ότι εγκαταστήσαμε έναν ειλικρινή δίαυλο με μεγάλη μερίδα των αγροτών». Και με την επισήμανση ότι «το σύνολο του αγροτικού κόσμου δεν εκπροσωπείται στα μπλόκα», διαπίστωσε ότι «ακόμα και στα μπλόκα της κομματικής άρνησης υπήρχαν άνθρωποι με άλλη αντίληψη: ότι θα έπρεπε να προσέλθουν κι αυτοί στον διάλογο».

Και, στο δια ταύτα, «η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο υπό προϋποθέσεις. Όμως, μετά τη σημερινή συζήτηση έχει ολοκληρωθεί το πακέτο των μέτρων, υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις και για το ρεύμα και για το πετρέλαιο και για συγκεκριμένες αποζημιώσεις. Προφανώς δεν μπορεί να συνεχισθεί αυτή η κατάσταση με δρόμους κλειστούς», υπογράμμισε διαμηνύοντας συγχρόνως ότι «υπάρχει ένα πλαίσιο διοικητικών παραβάσεων με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και ποινικών παραβάσεων».

Διευκρινίζοντας ότι «εμείς είπαμε ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση έχει σταθερά σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο, έχουν γίνει πολλά αυτά τα χρόνια. Υπήρξε ανοχή, έχεις κάνει επανειλημμένες εκκλήσεις για διάλογο, έχεις προχωρήσει σε μέτρα, σήμερα (σ.σ. χθες) ήταν η συζήτηση και αρνείσαι – που το θεωρώ παράλογο – για δεύτερη και τρίτη φορά να προσέλθεις σε ένα διάλογο και με δικαιολογίες που δεν στέκουν».

Παρόλ’ αυτά, συμπλήρωσε, «είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στο διάλογο ακόμη και με αυτούς που έχουν αρνηθεί, όμως αυτή τη στιγμή είμαστε σε άλλο σημείο».

Εξειδικεύοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις είπε ότι «το 98% των αγροτικών παροχών θα έχει το χαμηλότερο αγροτικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Θα υπάρχει ελάφρυνση 50 λεπτών γιατί θα αφαιρεθεί και ο ΦΠΑ πάνω στην έκπτωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Επίσης θα υπάρξει ειδική αποζημίωση για εκείνους που δεν μπορούσαν να πουλήσουν το τριφύλλι λόγω της ευλογιάς».

Ειδικά δε, για τους κτηνοτρόφους, «ο πρωθυπουργός είπε ότι για όσο χρόνο απαιτηθεί και οποιοδήποτε ποσό θα συζητηθεί. Μάλιστα στις επόμενες 15 ημέρες θα επαναληφθεί η συζήτηση ειδικά για τους κτηνοτρόφους για το θέμα διαχείρισης της ευλογιάς αλλά και για το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου».

Και ο Θ. Κοντογεώργης συνέχισε: «Προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Στη συνάντηση υπήρξαν στιγμές με διαφωνίες και εντάσεις, όμως καταλήξαμε σε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι μετά από αυτά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και θα εξειδικεύσουν οι υπουργοί και εν μέρει έχουμε ανακοινώσει, αρκετοί από τους αγρότες στα μπλόκα με μια δεύτερη σκέψη θα συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι ότι ο δρόμος του διαλόγου είναι πάντοτε η καλύτερη οδός για να φθάσουμε σε λύσεις».

Ας σημειωθεί ότι στη συνάντηση της Τρίτης έγινε συζήτηση «για τον αγροτικό κλήρο, τις αδρανείς γαίες, την αγροτική παραγωγή και το κόστος -και βγήκαν πολύ σημαντικά πράγματα πέρα από όσα ανακοινώθηκαν». Ακόμη, «δημιουργούμε ένα διάλογο για τη συζήτηση και τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ», όπως και για το «πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το νέο αγρότη, τα συνεταιριστικά σχήματα, πώς θα βοηθήσουμε το κόστος παραγωγής, να κάνουμε ένα παρατηρητήριο τιμών για τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα». Συμπερασματικά, «όλα όσα απασχολούν τους αγρότες, τέθηκαν σήμερα (σ.σ. χθες) επί τάπητος».

Γι’ αυτό και «νομίζω ότι όλοι θα το ξανασκεφθούν δεύτερη φορά», επανέλαβε, αν και «πολλές φορές φαίνεται ότι οι κομματικές επιδιώξεις υπερτερούν άλλων επιδιώξεων, αυτό αποκαλύφθηκε». Όμως, «όταν είσαι απών από μια συζήτηση, δεν μπορείς να διεκδικήσεις, όπως φάνηκε και από τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συνάντηση. Είναι σαν να χάνεις μια μάχη που δεν έχεις δώσει».

Στο σημείο αυτό της συνέντευξης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διεμήνυσε ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα συνεχισθεί η διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας. Αυτό ήταν σαφές και από το μήνυμα του πρωθυπουργού». Βεβαίως, «οι αγρότες δεν είναι αμελητέα κοινωνική ομάδα, όμως δεν είναι αμελητέες και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες». Και, «κάθε κοινωνική ομάδα οφείλει να σκέφτεται και τις υπόλοιπες, μόνο έτσι μπορούν να προχωρήσουν οι κοινωνίες. Αν από την άλλη βλέπεις τοίχο, θα κινηθείς κι εσύ διαφορετικά…». Και ο Θ. Κοντογεώργης έκλεισε λέγοντας: «Όλοι μας ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ