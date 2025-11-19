Barilla: Νέο κέντρο καινοτομίας στην Πάρμα

Η Barilla εγκαινίασε στην Πάρμα το Barilla Innovation & Technology Experience (BITE), τη μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία τροφίμων των τελευταίων ετών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο 13.800 τ.μ., όπου επενδύθηκαν άνω των 20 εκατ. ευρώ και επιπλέον 2 εκατ. ευρώ θα επενδύονται ετησίως σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, στον οποίο η έρευνα, η τεχνολογία και η διεθνής τεχνογνωσία συναντώνται για να διαμορφώσουν το μέλλον των ζυμαρικών, των σαλτσών και των αρτοσκευασμάτων της Barilla.

Στόχος του BITE είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων για όλες τις μάρκες του Ομίλου, μεταφέροντας την ιταλική γεύση σε περισσότερες από 100 χώρες. Με μία ομάδα 200 εξειδικευμένων επαγγελματιών και 30 νέων ταλέντων κάθε χρόνο, το νέο Innovation Center λειτουργεί ως σημείο συνάντησης ερευνητών, τεχνολόγων τροφίμων, μηχανικών, designers, επαγγελματιών γευσιγνωσίας και σεφ. Παράλληλα, αποτελεί την «καρδιά» ενός διεθνούς δικτύου 84 συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς από την Ιταλία, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Όπως δήλωσε ο Guido Barilla, πρόεδρος του Ομίλου Barilla, «στη Barilla, όπου το προϊόν βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φανταζόμαστε και να δημιουργούμε ποιοτικές λύσεις που εξελίσσονται μαζί με τις ανάγκες των ανθρώπων. Το BITE, πέρα από το να διαμορφώνει τα προϊόντα του αύριο, αποτελεί μία ξεκάθαρη επιχειρηματική επιλογή: Η Barilla πρέπει να οδηγεί και να προβλέπει τις τάσεις, απευθυνόμενη σε αγορές όλο και πιο ανοιχτές και διεθνοποιημένες».

Το BITE συγκεντρώνει κάτω από την ίδια στέγη όλα τα στάδια ανάπτυξης νέων προϊόντων της Barilla. Στο Innovation Center των 4.800 τ.μ. στεγάζονται χώροι Design Thinking, εργαστήρια γευσιγνωσίας και αισθητηριακής έρευνας, καθώς και πειραματικές κουζίνες για ζυμαρικά και αρτοσκευάσματα.

Οι πιλοτικές εγκαταστάσεις των 9.000 τ.μ. περιλαμβάνουν προηγμένα ερευνητικά εργαστήρια και πειραματικές γραμμές παραγωγής, όπου αναπτύσσονται, δοκιμάζονται και βελτιστοποιούνται νέες συνταγές, διαδικασίες και λύσεις συσκευασίας.

Στο BITE παίρνει μορφή όλη η πορεία ενός προϊόντος, από την ιδέα έως το ράφι, μία διαδικασία που διαρκεί κατά μέσο όρο 2 χρόνια, και έως 10 χρόνια για πιο σύνθετα projects. Από την επιλογή ποικιλιών καλλιέργειας και πρώτων υλών έως τις πολυεπίπεδες αισθητηριακές δοκιμές με panels ειδικών αλλά και καταναλωτών.

Παράλληλα, προηγμένα εργαλεία, όπως η ηλεκτρονική «μύτη», οι αισθητήρες Τεχνητής Νοημοσύνης, η τρισδιάστατη εκτύπωση, τα συστήματα ολογραφικού σχεδιασμού και το όργανο ακριβούς μέτρησης τραχύτητας για τη μέτρηση της υφής των ζυμαρικών σε μικρομετρική κλίμακα επιταχύνουν την έρευνα και διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα, προσφέροντας στους καταναλωτές την ίδια «εμπειρία Barilla» σε όλον τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ