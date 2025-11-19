Έναρξη προγράμματος για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων από τη «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»

Ο Οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος κατάρτισης και συμβουλευτικής «Αξιοποιώντας το Πλεονέκτημα: Στρατηγικές για Τοπικά Προϊόντα και ΠΟΠ-ΠΓΕ με Ισχυρισμούς Υγείας», που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, μέσα από την αξιοποίηση των Ισχυρισμών Υγείας ως εργαλείο διαφοροποίησης, εξωστρέφειας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και με την υποστήριξη της CrediaBank.

Απευθύνεται σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που επιθυμούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία γύρω από το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες πιστοποίησης με στοχευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξαγωγών.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε να κατανοήσουν το κανονιστικό πλαίσιο και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους Ισχυρισμούς Υγείας στις στρατηγικές τους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Παράλληλα, συμβάλλει στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση φυσικών πόρων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 μήνες και θα ωφελήσει 15 επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών, με δυνατότητα συμμετοχής έως και 3 στελεχών ανά επιχείρηση (σύνολο 45 συμμετεχόντων).

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια (15 ώρες, διαδικτυακά) με θεματικές ενότητες γύρω από: το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες πιστοποίησης, τη βέλτιστη διαχείριση υδατικών πόρων, το μάρκετινγκ, το branding και τη στρατηγική πωλήσεων, τις εξαγωγές προϊόντων με Ισχυρισμούς Υγείας.

με θεματικές ενότητες γύρω από: Εξατομικευμένη Συμβουλευτική : Οι 15 επιχειρήσεις και τα στελέχη τους θα λάβουν προσωποποιημένη επιχειρηματική υποστήριξη από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς (4 ώρες ανά επιχείρηση), καθώς και εξειδικευμένη συμβουλευτική μίας ώρας για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης υδάτινων πόρων.

: Οι 15 επιχειρήσεις και τα στελέχη τους θα λάβουν από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς (4 ώρες ανά επιχείρηση), καθώς και για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης υδάτινων πόρων. Εκδηλώσεις Δικτύωσης (μία εναρκτήρια και μία τελική) για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και τη δημιουργία συνεργασιών.

για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και τη δημιουργία συνεργασιών. Συλλογική Έκδοση (White Paper) με τα αποτελέσματα και τις βέλτιστες πρακτικές του προγράμματος.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εξειδικευμένων επαγγελματιών της αγοράς, καθώς και καταξιωμένους συμβούλους μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξαγωγών.

Στο τέλος του προγράμματος, θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης σε όλες και όλους τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της παρακάτω φόρμας:

https://docs.google.com/forms/u/2/d/1SigMrLC_X2O_eQBVVkydXLby9Gmruy6_ZsJRhFhsywQ/edit

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025.