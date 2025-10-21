Ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση για τη «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής»

Η Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η τελική (2η) αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 28,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, οι παραδεκτές αιτήσεις ανέρχονται σε 135, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 16.711.686,10 ευρώ και διάρκεια δεσμεύσεων δύο ετών.

Τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της υλοποίησης του Υπομέτρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://m14-pigs.opekepe.gov.gr/m141. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν την πορεία και τα αποτελέσματα της αίτησής τους, πραγματοποιώντας είσοδο στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Το Υπομέτρο 14.1 εντάσσεται στις δράσεις του ΠΑΑ που στοχεύουν στη βελτίωση της ευζωίας των ζώων και ειδικότερα στην ενίσχυση πρακτικών ορθής εκτροφής χοίρων, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και τη βιωσιμότητα των ελληνικών χοιροτροφικών μονάδων.