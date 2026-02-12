Ευρωκοινοβούλιο: Νέοι κανόνες για την προστασία των αγροτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε νέα μέτρα για την προστασία των Ευρωπαίων αγροτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αγοραστών αγροτικών προϊόντων.

Με 555 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 26 αποχές, οι ευρωβουλευτές έδωσαν το τελικό «πράσινο φως» σε νέους κανόνες που υποχρεώνουν τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται στο ζήτημα των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για τα προϊόντα τους. Οι περιπτώσεις διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που βλάπτουν τους αγρότες και τους μικρούς παραγωγούς θα προλαμβάνονται, θα διερευνώνται και θα τιμωρούνται, σημειώνει η ανακοίνωση τύπου του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου.

Καταπολέμηση των διασυνοριακών αθέμιτων πρακτικών με πρωτοβουλία των κρατών-μελών

Για να ενισχυθεί η προστασία των αγροτών, η νέα νομοθεσία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν αυτόματα και να σταματούν τις διασυνοριακές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία από παραγωγό. Το νέο αυτό σύστημα θα αντικατοπτρίζει το καθεστώς προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στην ενιαία αγορά.

Αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ

Για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της νομοθεσίας από σχετικές οντότητες με τη μετακίνησή τους εκτός της ΕΕ, οι νέοι κανόνες επιδιώκουν επίσης να προστατεύσουν τους παραγωγούς από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των αγοραστών από τρίτες χώρες. Οι αγοραστές που εδρεύουν εκτός της ΕΕ θα πρέπει να ορίσουν «υπεύθυνο επικοινωνίας αρμόδιο για την ΕΕ» σε περίπτωση που χρειαστεί να κινηθεί έρευνα εναντίον τους. Το πρόσωπο αυτό θα αποτελεί το κύριο σημείο επαφής για τις αρμόδιες αρχές και θα υποχρεούται να διευκολύνει τις έρευνες σχετικά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών

Ο κανονισμός επιτρέπει στις εθνικές αρχές να ενημερώνουν η μία την άλλη σχετικά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή τον κίνδυνο εμφάνισης τέτοιων πρακτικών, μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά – ενός υφιστάμενου συστήματος πληροφόρησης της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημόσιων διοικήσεων σε διαφορετικά κράτη μέλη. Σκοπός της ανταλλαγής αυτής είναι η αποτροπή και η εξασφάλιση γρήγορων και συντονισμένων αντιδράσεων.

Ο εισηγητής Stefano Bonaccini (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε: «Καταφέραμε το ζήτημα να μην καταλήξει ένας απλός φάκελος διοικητικής φύσης, αλλά μια ισχυρή νομοθετική πράξη οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: οι αγρότες δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να υποκύπτουν στις αθέμιτες απαιτήσεις και συμπεριφορές των μεγάλων αγοραστών και εμπόρων λιανικής. Σήμερα, η Ευρώπη αποδεικνύει ότι μπορεί να ακούει και να αναλαμβάνει δράση. Στεκόμαστε στο πλευρό εκείνων που χρειάζονται την περισσότερη στήριξη, ενισχύοντας την προστασία των μικρών παραγωγών και διασφαλίζοντας ότι διαθέτουμε μια δίκαιη, διαφανή και απαλλαγμένη από εκμετάλλευση αγροδιατροφική αλυσίδα εφοδιασμού.»

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Συμβούλιο της ΕΕ. Θα εφαρμοστούν 18 μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.