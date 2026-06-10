OOWC 2026: Η «καρδία» του ελαιολάδου φέτος χτυπά στη Λισαβόνα

Η Λισαβόνα ετοιμάζεται να βρεθεί, φέτος, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον τομέα του ελαιολάδου, φιλοξενώντας στις 2 και 3 Ιουλίου 2026 το δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελαιολάδου (Olive Oil World Congress – OOWC). Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Πολιτιστικό Κέντρο Belém, όπου θα συγκεντρωθούν περισσότεροι από 250 επαγγελματίες του χώρου, επιστήμονες, εκπρόσωποι θεσμών και επιχειρηματικοί παράγοντες από περισσότερες από 20 χώρες, με στόχο να συζητήσουν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις στρατηγικές που θα διαμορφώσουν το μέλλον του ελαιολάδου σε διεθνές επίπεδο.

Ένα παγκόσμιο φόρουμ για τον σημαντικότερο πρεσβευτή της Μεσογειακής Διατροφής

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος του ελαιολάδου βρίσκεται αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις διακυμάνσεις της παραγωγής, τις νέες απαιτήσεις των αγορών και τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της γεωργίας, το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το κορυφαίο διεθνές βήμα διαλόγου και ανταλλαγής γνώσης.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει εκπροσώπους από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου, από την πρωτογενή παραγωγή και την επιστημονική έρευνα έως τη μεταποίηση, την εμπορία, τη γαστρονομία και τις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, προσφέρει ένα μοναδικό περιβάλλον δικτύωσης και δημιουργίας νέων συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και θεσμικών οργανισμών.

Με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα η επίσημη έναρξη

Την επίσημη έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιήσουν ο Υπουργός Γεωργίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων της Πορτογαλίας, José Manuel Fernandes, και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC), Jaime Lillo.

Η παρουσία της κορυφαίας διεθνούς οργάνωσης του τομέα, του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει αποκτήσει το OOWC ως χώρος διαμόρφωσης πολιτικών και στρατηγικών για το μέλλον του προϊόντος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει η κεντρική ομιλία του διεθνούς φήμης ερευνητή Dr. Fabrice DeClerck από τον οργανισμό EAT-Lancet, με θέμα τον ρόλο του ελαιολάδου στα διατροφικά συστήματα του μέλλοντος και τη συμβολή του στη βελτίωση της παγκόσμιας διατροφής.

Οι μεγάλες προκλήσεις στο επίκεντρο

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα, τον παγκόσμιο ελαιοκομικό τομέα.

Μεταξύ των θεμάτων που θα αναλυθούν περιλαμβάνονται:

Η ψηφιοποίηση και η τεχνολογική αναβάθμιση των ελαιώνων

Η γενετική βελτίωση των ποικιλιών ελιάς

Η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων

Η ποιότητα και η αυθεντικότητα του ελαιολάδου

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η κυκλική οικονομία

Οι επιδράσεις του ελαιολάδου στην ανθρώπινη υγεία

Οι διεθνείς αγορές και οι εμπορικές προοπτικές

Οι νέες καταναλωτικές τάσεις

Οι στρατηγικές επικοινωνίας και προώθησης του προϊόντος

Μέσα από διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και εξειδικευμένες παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και να εξετάσουν πρακτικές λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η Πορτογαλία στο προσκήνιο της διεθνούς ελαιοκομίας

Ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες παγκοσμίως, η Πορτογαλία, πέρα από τόπος διεξαγωγής, θα έχει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη φετινή διοργάνωση.

Διακεκριμένοι Πορτογάλοι επιστήμονες και επαγγελματίες θα παρουσιάσουν τις εξελίξεις που συντελούνται στον κλάδο της χώρας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιώσιμη παραγωγή. Ζητήματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα, τη γαστρονομία και τη θέση του ελαιολάδου στη σύγχρονη αγορά, αναμένεται να αναπτυχθούν από διακεκριμένους ομιλητές της χώρας.

Διεθνής συμμετοχή από τρεις ηπείρους

Το OOWC 2026 επιβεβαιώνει, όμως, και τον διεθνή του χαρακτήρα μέσα από τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία, την Τυνησία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές ακόμη χώρες παραγωγής και κατανάλωσης ελαιολάδου.

Ερευνητές, πανεπιστημιακοί, στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και φορείς χάραξης πολιτικής θα βρεθούν στη Λισαβόνα για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του προϊόντος.

Η ευρεία γεωγραφική εκπροσώπηση αποδεικνύει ότι το ελαιόλαδο έχει πλέον ξεπεράσει τα παραδοσιακά μεσογειακά του σύνορα και εξελίσσεται σε προϊόν παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Γευσιγνωσία, επιστημονική έρευνα και επιχειρηματική δικτύωση

Πέρα από τις συνεδριακές εργασίες, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκθεση επιστημονικών αναρτημένων ανακοινώσεων (posters), διεθνή γευσιγνωσία ελαιολάδων από διαφορετικές χώρες παραγωγής και ειδική τελετή απονομής βραβείων.

Οι παράλληλες αυτές δράσεις ενισχύουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διοργάνωσης, συνδέοντας την επιστήμη, την παραγωγή, τη γαστρονομία και το επιχειρείν σε ένα ενιαίο περιβάλλον συνεργασίας.

Ισχυρή θεσμική και επιχειρηματική υποστήριξη

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Ελαιολάδου πραγματοποιείται με τη στήριξη σημαντικών διεθνών οργανισμών και δημόσιων φορέων, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC), το CIHEAM Zaragoza, το Ίδρυμα Μεσογειακής Διατροφής, το Υπουργείο Γεωργίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων της Πορτογαλίας, το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας, η Κυβέρνηση της Castilla-La Mancha, η Generalitat de Catalunya και το IMIDRA.

Παράλληλα, σημαντικές εταιρείες και οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα, όπως οι Olivum, AgroBank, GEA Group, Novonesis, Kubota, Dazeite, Siliker, APOAC, Adsaica και Feria de Zaragoza, υποστηρίζουν ενεργά τη διοργάνωση.

Το ελαιόλαδο στο κέντρο των εξελίξεων για τις επόμενες δεκαετίες

Με τη συμμετοχή να αυξάνεται διαρκώς και το ενδιαφέρον από κάθε γωνιά του κόσμου να παραμένει έντονο, το OOWC, που πραγματοποιείται για δεύτερη φορά, μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση της Μαδρίτης το 2024, αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για τον τομέα του ελαιολάδου.

Πέρα από ένα επιστημονικό ή επιχειρηματικό συνέδριο, αποτελεί ένα παγκόσμιο φόρουμ προβληματισμού και στρατηγικού σχεδιασμού για τον τρόπο με τον οποίο το ελαιόλαδο θα παράγεται, θα προωθείται και θα καταναλώνεται τις επόμενες δεκαετίες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του ως ενός από τα σημαντικότερα αγροδιατροφικά προϊόντα του πλανήτη.