ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από τα αποτελέσματα του AMS για τα συνδεδεμένα καθεστώτα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα του AMS, αναφορικά με τις ενισχύσεις ειδικών καθεστώτων, όπως η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος, δεν θα επηρεάσουν ούτε την προκαταβολή ούτε και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα, έως 31/12/2025.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδει τη φημολογία περί αποστολής σε ΚΥΔ αγροτεμαχίων συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος με το χαρακτηρισμό «κόκκινα», δηλαδή μη επιλέξιμα. Αντίθετα, έχουν αποσταλεί με το χαρακτηρισμό «κίτρινα», δηλαδή χρήζουν διορθώσεων από τους δικαιούχους παραγωγούς και επανεξέταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη συνήθη διαδικασία και με βάση το Κοινοτικό Πλαίσιο (Κανονισμός 1173/2022).

Αμέσως μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης – και σε κάθε περίπτωση εντός του Δεκεμβρίου 2025 –, η διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων θα επαναληφθεί. Η διαδικασία θα επαναληφθεί τουλάχιστον δύο ακόμα φορές, έως και τον Απρίλιο το 2026, πριν την εξόφληση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Συνεπώς:

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι προληπτικά να προχωρήσουν σε επανέλεγχο των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεών τους, ώστε αυτές να απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση των γεωτεμαχίων, που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις τους.