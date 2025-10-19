Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αγνοεί τον αναδασμό στο Εράσμιο Ξάνθης και μοιράζει πρόστιμα

Δεν πρόλαβαν να χαμογελάσουν οι 350 αγρότες της Ξάνθης μετά τον αναδασμό στο Εράσμιο, έκτασης 25.000 στρεμμάτων, καθώς άρχισαν να λαμβάνουν πρόστιμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με το αιτιολογικό της καταπάτησης δημόσιων εκτάσεων. Ο Οργανισμός δεν επικαιροποίησε τα στοιχεία του με βάση τους ψηφιακούς χάρτες που διαθέτει μετά τον αναδασμό, με αποτέλεσμα οι νόμιμοι παραγωγοί να εμφανίζονται ως οφειλέτες και καταπατητές, δημιουργώντας σύγχυση και αναστάτωση.

Τον Απρίλιο του 2024, η ΔΑΟΚ Ξάνθης παρέδωσε τη νομή προς χρήση για τα έτη 2024 και 2025, ενώ τον Ιούλιο του ίδιου έτους η ψηφιακή κατάσταση των αγροτεμαχίων και των ιδιοκτητών τους εστάλη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας. Όλα τα αγροτεμάχια εμφανίζονται αριθμημένα και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του αναδασμού, έξι μήνες μετά την παράδοση της νομής, η αρμόδια επιτροπή όφειλε να επανεξετάσει τυχόν λάθη και να τα διορθώσει. Η επιτροπή, αποτελούμενη από δύο γεωπόνους, έναν τοπογράφο, έναν διοικητικό υπάλληλο και δύο λαϊκά μέλη, ολοκλήρωσε το έργο της την άνοιξη του 2025. Ο αναδασμός βρίσκεται, πλέον, σε στάδιο διοικητικού ελέγχου από τη ΔΑΟΚ και τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης, με την κύρωση να αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Διάφοροι ιδιοκτήτες είχαν αντιμετωπίσει διεκδικήσεις από το Δημόσιο, οι οποίες τελεσιδίκησαν υπέρ των παραγωγών στον Άρειο Πάγο. Οι αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στη ΔΑΟΚ τον Αύγουστο του 2024 και τα αγροτεμάχια εγγράφηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Το περασμένο καλοκαίρι, οι αγρότες δεν μπορούσαν να κάνουν δηλώσεις στα ΚΥΔ και κινδύνευαν να ζητηθούν οι περσινές επιδοτήσεις ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Η ΔΑΟΚ ενημέρωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον Αύγουστο του 2025, ζητώντας να σεβαστεί τον αναδασμό, ο οποίος μπορεί να αλλάξει μόνο με δικαστική απόφαση.

Ο αναδασμός, προκηρυγμένος πριν από 20 χρόνια, μείωσε τα αγροτεμάχια από πάνω από 10.000 σε 1.200, βελτιώνοντας τον καλλιεργητικό χάρτη. Δυστυχώς, η καθυστέρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφήνει τους αγρότες να πληρώνουν το τίμημα, χωρίς να απολαμβάνουν τα οφέλη της ανακατανομής.