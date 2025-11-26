ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή 14 προσώπων ζητάει ο εισαγγελέας

Άνοιξε η αυλαία μιας ακόμη δίκης για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με 14 κατηγορούμενους κυρίως από την περιοχή της Κρήτης. Στο εδώλιο βρέθηκαν μόνο δύο κατηγορούμενοι ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.

Εξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., δύο εξ αυτών τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι συνέργεια στην απάτη.

Τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν οι κατηγορούμενοι το 2020 κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι ενοικίαζαν ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, που ήταν υπάλληλος της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων. «Εκείνη την περίοδο κάναμε έλεγχους με άλλους συναδέλφους για το εθνικό απόθεμα, έναν «κουμπαρά» για να βοηθηθούν οι νέοι αγρότες. Από το 2015 υπήρχε μια τάση να δηλώνονται βοσκοτόπια χωρίς ζωικό κεφάλαιο για να τον διατηρούν σε καλή γεωργική κατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες, όπως η βλάστηση να μένει στα 70 εκατοστά. Όμως δεν είναι όλες οι εκτάσεις γι αυτό. Οι περισσότερες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι πετρώδης και ξυλώδης και είναι για βόσκηση, δεν διατίθενται δηλαδή για άλλο σκοπό» εξήγησε η κ. Τυχεροπούλου.

Η μάρτυρας κλήθηκε και σε αυτή τη δίκη να περιγράψει το modus operandi της απάτης εξηγώντας στο δικαστήριο πως «σε αυτά τα 8 ΑΦΜ που είχα ελέγξει τα πρώτα πράγματα που είδαμε είναι ότι δεν είχαν ζώα. Ο κυριότερος έλεγχος που κάναμε ήταν το Ε9 των ιδιοκτητών. Αυτά μας έδειξαν ότι πρόκειται για την ίδια πατέντα…στο Ε9 των ιδιοκτητών οι εκτάσεις αυτές ήταν δηλωμένες μόνο μια χρονιά».

Αναφερόμενη στο «κόλπο» της τεχνικής λύσης η κ. Τυχεροπούλου εξήγησε πως κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτό χτυπούσε «καμπανάκι». «Εδώ διασταυρώσαμε τα αγροτεμάχια που δηλώνονταν με προηγούμενες τεχνικές λύσεις. Η τεχνική λύση είναι εκτάσεις που δίνονται σε κτηνοτρόφους για να βοσκήσουν τα ζώα τους. Εδώ διαπιστώσαμε λοιπόν ότι αυτές οι εκτάσεις είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες τεχνικές λύσεις. Εδώ μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις περίπου 120 εκτάρια σε περιοχές όπως η Ροδόπη και Αρτα, δηλαδή σε περιοχές πολύ μακριά από την έδρα των δικαιούχων. Καταλήξαμε ότι με κάποιο τρόπο ιχνηλατούνταν από κάποιους που της μοίραζαν σε άλλους. Ηταν δημόσιες εκτάσεις και ξαφνικά εμφανίζονταν σαν ιδιωτικές» είπε χαρακτηριστικά.

«Εσείς μπορείτε να δηλώσετε και την Ακρόπολη, αλλά δεν έπρεπε να επιδοτηθείτε»

Υπεράσπιση: Έπρεπε οι συγκεκριμένοι που υπέβαλλαν αίτηση να κάτσουν ζωικό κεφάλαιο;

Μάρτυρας: Δεν ήταν υποχρεωτικό. Όσοι έχουν ζωικό κεφάλαιο οι εκτάσεις που δηλώνουν είναι βοσκοτόπια και σπάνια είναι ιδιωτικά.

Υπεράσπιση: Εγώ δε μπορούσα να βρω να νοικιάσω ένα βοσκότοπο;

Μάρτυρας: Κοιτάξτε, αν μένετε στην Κρήτη και μισθώνετε στο Γράμμο είναι περίεργο. Πώς θα πηγαίνετε να κάνετε την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα; Εσείς μπορείτε να δηλώσετε ότι θέλετε…και την Ακρόπολη μπορείτε να δηλώσετε, αλλά δεν έπρεπε να επιδοτηθείτε!

Όπως εξήγησε η μάρτυρας, το 2020 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας είχε ζητήσει να γίνει μεγάλος δειγματοληπτικός έλεγχος στα ΑΦΜ που διεκδικούσαν εθνικό απόθεμα και στα πλαίσια αυτού του ελέγχου εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι.

Αναφερόμενη σε μια κατηγορουμένη που ισχυρίζεται ότι είχε ζωικό κεφάλαιο η μάρτυρας σχολίασε πως «αν είχε τόσο μεγάλο ζωικό κεφάλαιο δεν δικαιούνταν το εθνικό απόθεμα», ενώ υπογράμμισε πως υπήρχε «μια άλλη μέθοδος ξεπλύματος των δικαιωμάτων. Στην πρώτη αίτηση δεν δήλωναν ζώα και έπαιρναν τα δικαιώματα. Μετά στην επόμενη δήλωναν ζωικό κεφάλαιο και δεν είχαν εκτάσεις».

Απαντώντας σε ισχυρισμό της υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου ότι οι εκτάσεις του ανήκαν από κληρονομιά, η μάρτυρας επέμεινε: «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι αυτές οι εκτάσεις είναι δημόσια βοσκοτόπια γιατί τα χρησιμοποιήσαμε στην τεχνική λύση. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα ιδιωτικά βοσκοτόπια».

Απολογίες

«Είμαι φοιτητής. Το 2022-2023 ήρθε ένα χαρτί ότι είμαι ελεγχόμενος κι εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Ρώτησα τους δικούς μου τι έγινε και μου είπαν ότι μάλλον εκ παραδρομής ο παππούς που ήταν κτηνοτρόφος…» ανάφερε ο κατηγορούμενος.

Πρόεδρος: Τι έκανε ο παππούς; Η αίτηση που έγινε ήταν για αγρότες μικρής ηλικίας, πως αφορούσαν τον παππού σας;

Κατηγορούμενος: Δεν γνωρίζω..λάθος του παππού; Του λογιστή; Του μελετητή;

Πρόεδρος: Καλά βρεθήκατε κατηγορούμενος δεν ψάξατε;

Κατηγορούμενος: Μου είπαν λάθος…

Πρόεδρος: Καλά που είναι αυτοί; Γιατί δεν ήρθαν εδώ να πουν εμείς φταίμε το μπλέξαμε το παιδιά;

Κατηγορούμενος: Έχουμε φιλική σχέση…

Πρόεδρος: Μετά από όλα αυτά τον κρατήσατε το λογιστή; Μη βρεθείτε κι αλλού κατηγορούμενος….

Απαντώντας σε ερώτηση του εισαγγελέα της έδρας σχετικά με τον αν γνωρίζει τον άνθρωπο με τον οποίο φαίνεται να έχει υπογράψει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο της έκτασης, απάντησε αρνητικά.

Τη σκυτάλη των απολογιών πήρε ο δεύτερος κατηγορούμενος που βρισκόταν σήμερα στη δικαστική αίθουσα. «Είμαι ηθοποιός, έπαιζα σε σειρά στο Οpen, αθλητής πάλης, έχω βραβεύσεις ως ηθοποιός είμαι πολυσχιδής προσωπικότητα. Το όνειρο μου πολλά χρόνια ήταν να κάνω ένα κέντρο αγροτουρισμό. Είχα κάνει έρευνα γι’ αυτό για την καλλιέργεια πραγμάτων που υπάρχει έλλειψη. Εγώ είχα και δικά μου χωράφια με ελιές στη Σαλαμίνα, αν ήθελα να παίρνω λεφτά χωρίς να δουλέψω θα τα είχα δηλώσει. Δεν το έκανα. Ηθελα να φτιάξω ένα κέντρο να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές να προωθούμε το ευ ζην. Είχα επισκεφθεί ανάλογα κέντρα. Το όραμα μου ήταν να δημιουργήσω ένα τέτοιο πράγμα. Ήθελα μεγάλη έκταση, κι 1.000.000 στρέμματα θα τα ήθελα» είπε ο κατηγορούμενος.

Πρόεδρος: Σε τι ενέργειες προχωρήσατε;

Κατηγορούμενος: Πήγα σε ένα κέντρο εδώ, ρώτησα τι να κάνω και με βοήθησαν. Μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά. Μόνος μου έβρισκα πολύ υψηλές τιμές ενώ εκεί μου βρήκαν πολύ φτηνά.

Πρόεδρος: Πήγατε; Είδατε τις εκτάσεις;

Κατηγορούμενος: Οχι, αλλά ρώτησα αν πληρούν τις προϋποθέσεις που ήθελα. Ρώτησα ανθρώπους.

Πρόεδρος: Δεν σας προβλημάτισε το χαμηλό μίσθωμα;

Κατηγορούμενος: Όχι! Αντιθέτως χάρηκα πάρα πολύ που ήταν χαμηλό το μίσθωμα.

Πρόεδρος: Ο μεσίτης ποιος ήταν;



Κατηγορούμενος: Ο κύριος Γιώργος… τον έβαλα να μιλήσει με το λογιστή μου.

«Μου έβαλαν 5.000 ευρώ. Μετά έμαθα περίεργα πράγματα και προσπάθησα να τα επιστρέψω. Μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να τα επιστρέψω. Δεν μπορούσα να βρω κανένα από αυτούς που με βοήθησαν για να ρωτήσω τι έχει γίνει. Πήγα στο δικηγόρο μου για να δω πως θα επιστρέψω τα χρήματα» είπε ο κατηγορούμενος εξηγώντας πως τα έκανε όλα μέσω ΚΥΔ (Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων) στον Πειραιά.

Εισαγγελική πρόταση

Την ενοχή όλων των κατηγορουμένων όπως κατηγορούνται ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, με την επισήμανση να δοθεί σε έναν έναν κατηγορούμενο ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας επειδή επέστρεψε τα χρήματα.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στη δημοσιότητα κάποιους μήνες, εκκρεμούν στα ακροατήρια αρκετές υποθέσεις. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι ότι η σκληρή…Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνηγάει σκληρά εργαζόμενους αγρότες. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι» είπε ο εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι μεμονωμένες υποθέσεις και υπήρχε πολύ καλά οργανωμένο σύστημα εκμετάλλευσης των αδυναμιών του συστήματος. Κάνεις κατηγορούμενος, όπως θα περίμενα, δεν ήρθα να μιλήσει για τα ΚΥΔ, ο ρόλος των οποίων πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο».

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κ. Μουζάκης ξεκαθάρισε ότι «η δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διενήργησε έλεγχο μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων του. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν το έλεγχος. Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις» είπε ο εισαγγελέας.

Τα πανομοιότυπα αποτελέσματα ελέγχου και τα κοινά στοιχεία σε όλες τις υποθέσεις των κατηγορουμένων επισήμανε κατά την αγόρευση του ο εισαγγελέας.

«Για την πρώτη κατηγορουμένη διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη, τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ μηνιαίως! Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους. Το συνολικά μίσθωμα ήταν 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων. Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους» περιέγραψε ο εισαγγελέας συνεχίζοντας με αντίστοιχες περιγραφές για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Ειδική αναφορά έκανε στην έβδομη κατηγορουμένη, η οποία φέρεται να έχει πραγματοποιήσει έναρξη στο μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων το 2020. «Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της κρίθηκε αρχικά μη αποδεκτό αλλά υπέβαλλε ένσταση εισφέροντας νέα έγγραφα του ιδιόκτητη της έκτασης και έγινε δεκτή με αποτέλεσμα να λάβει μέρος της αιτούμενης ενίσχυσης. Τροποποιήθηκε όμως η διαδικασία ελέγχου επί το ευμενέστερο σύμφωνα και με έγγραφο του κ. Σημανδαράκου».

Ο εισαγγελέας θέλησε να κάνει ειδική αναφορά στην εμφάνιση διαθήκης από τον εκμισθωτή, που εμφάνισε η αιτούμενη την επιδότηση κατηγορουμένη και έγινε δεκτή η ένστασή της. «Θα θέσω κάποια ερωτήματα. Ο πατέρας του τελευταίου κατηγορούμενου που νοίκιασε εκτάσεις στην έτερη κατηγορούμενη, πέθανε το 2020. Η διαθήκη είναι το 2019 και η δημοσίευση της ήταν το 2021. Θα ήμουν καλοπροαίρετος να το δεχτώ όλα αυτά αλλά ήταν η περίοδος ελέγχου της κατηγορουμένης. Όλο αυτό δημιουργεί κάποια εύλογα ερωτήματα…αυτό θα πω».

Για τον κατηγορούμενο ηθοποιό, που έχει επιστρέψει το ποσό των 5.500 ευρώ που έλαβε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας είπε ότι χρησιμοποίησε την ίδια μέθοδο. «Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου ΚΥΔ, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή» σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε σχετικά με τον ισχυρισμό δύο κατηγορουμένων ότι οι αιτήσεις έγιναν από τους παππούδες τους, πως «δεν μπορεί αν σταθεί στη λογική αφού επρόκειτο για επιδοτήσεις νέων αγροτών».

Πηγή: kathimerini.gr