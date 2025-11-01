Ανέστης Τρυπιτσίδης – «Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν είχε καμία σχέση με πληρωμές»: «Ο ρόλος μας ήταν καθαρά συντονιστικός», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας

Τον ρόλο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ως φορέα συντονισμού των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και όχι ως εμπλεκόμενου μέρους στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεκαθάρισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ανέστης Τρυπιτσίδης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τρυπιτσίδης υπογράμμισε επανειλημμένως ότι η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν είχε καμία αρμοδιότητα στις πληρωμές των αγροτών, ούτε πρόσβαση στα δεδομένα της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων ή στα ιδιοκτησιακά στοιχεία. «Δεν είχαμε καμία εμπλοκή με τις πληρωμές, ούτε με τη νομιμότητα των δικαιολογητικών. Ο ρόλος μας ήταν καθαρά συντονιστικός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Αναφερόμενος στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ), ο κ. Τρυπιτσίδης εξήγησε ότι το λογισμικό της υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ το παρείχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συντόνιζε τα πιστοποιημένα ΚΥΔ κατά την υποβοήθηση των αγροτών. «Μέσω των ΚΥΔ υποβάλλονταν οι αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Οργανισμός/ΥΠΑΑΤ παρείχε την πιστοποίηση και εμείς είχαμε την υποχρέωση να συνεργαστούμε με όλα τα ΚΥΔ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ «προέτρεπε διαρκώς τα ΚΥΔ να τηρούν τη νομιμότητα» και να λειτουργούν βάσει των οδηγιών του Οργανισμού.

Οι αντιδράσεις των ΚΥΔ

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την περίοδο κατά την οποία πέντε ΚΥΔ «επαναστάτησαν» κατά της συνεργασίας με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ο κ. Τρυπιτσίδης διευκρίνισε ότι η εταιρεία είχε ενημερώσει επανειλημμένως τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε, δε, ότι με εισήγηση του κ. Βάρρα, ο ΥπΑΑΤ, κ. Βορίδης, εξέδωσε Υπουργική Απόφαση, με την οποία τα πέντε ΚΥΔ έχασαν την πιστοποίησή τους, διότι δεν εκπλήρωναν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η προσφυγή, δε, αυτών των ΚΥΔ κατά της ΥΑ απερρίφθη τελεσίδικα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2024.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, κ. Σατολιά, δήλωσε πως «είπε τη μισή αλήθεια για τα ΚΥΔ που αντέδρασαν», επισημαίνοντας ότι «η συνεργασία ήταν θεσμικά κατοχυρωμένη και δεν υπήρχε καμία αυθαιρεσία από την πλευρά του φορέα συντονισμού».

Η συνεργασία με τη NEUROPUBLIC

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εξήγησε ότι κατά την υποβολή πρότασης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την ανάληψη του ρόλου του φορέα συντονισμού η μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν γνωστή, δημόσια και απολύτως διάφανη. Η συνεργασία αυτή, όπως σημείωσε, «ήταν προβλεπόμενη, θεσμικά κατοχυρωμένη και ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακής μετάβασης της γεωργίας».

Οι δηλώσεις για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν δηλώσεις βοσκότοπων χωρίς ζώα, ο κ. Τρυπιτσίδης απάντησε: «Ναι, υπήρχαν και ήταν νόμιμες, στο πλαίσιο Υπουργικών Αποφάσεων που επέτρεπαν τη χρήση βοσκότοπων από άλλες περιφέρειες». Όπως εξήγησε, η νομοθεσία το επέτρεπε για την κάλυψη αναγκών σε επιλέξιμες εκτάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει παρανομία ή απάτη.

«Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν είχε πρόσβαση στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων»

Σχετικά με τις αναφορές σε αύξηση του αριθμού των ζώων, ο κ. Τρυπιτσίδης τόνισε ότι «η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν είχε καμία πρόσβαση στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, ούτε σε συγκριτικά στοιχεία των δηλώσεων των κτηνοτρόφων». «Δεν είχαμε καμία δυνατότητα να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε τα δεδομένα των ζώων. Μόνο αναλαμβάναμε τη διαδικασία αποσφαλμάτωσης των δηλώσεων, δηλαδή τον τεχνικό έλεγχο λαθών, σύμφωνα με τις εντολές του ΟΠΕΚΕΠΕ», πρόσθεσε.

Οι τεχνικές διαδικασίες

Ο επικεφαλής της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανέφερε ενδεικτικά ότι το 2020, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε παραδώσει στην εταιρεία 14 σελίδες με περίπου 500 κωδικούς αποσφαλμάτωσης – δηλαδή ελέγχους που βοηθούσαν στην αποσαφήνιση και στην επιβεβαίωση των δηλώσεων των παραγωγών. «Η διαδικασία αυτή γινόταν 17-20 φορές τον χρόνο, πάντα υπό τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, «η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν είχε καμία αρμοδιότητα να εξετάζει τα δικαιολογητικά ή να εγκρίνει πληρωμές».

«Η Ελλάδα θα λάβει 22% λιγότερα κονδύλια στην επόμενη ΚΑΠ»

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Τρυπιτσίδης προχώρησε σε μια πολιτική παρατήρηση για το μέλλον της αγροτικής πολιτικής: «Η Ελλάδα θα λάβει κατά 22% λιγότερα χρήματα στην επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027 και, δυστυχώς, δεν βλέπω κανέναν να ασχολείται σοβαρά με αυτό». Όπως είπε, η συζήτηση για την ΚΑΠ πρέπει να στραφεί από τις τεχνικές διαμάχες στη στρατηγική επιβίωσης του αγροτικού τομέα, «μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και με έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της γεωργίας».