Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα συμπεράσματα της ένατης εβδομάδας των καταθέσεων

Μάκης Βορίδης: Σύννομο το «συμφωνώ» για την τεχνική λύση – Γιατί ζητήθηκε η παραίτηση Βάρρα και τι έκανε για τους δεσμευμένους ΑΦΜ

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε διευρυμένους ελέγχους και κατέθεσε στοιχεία που δείχνουν τη θεαματική αύξησή τους»

Η μη εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνιστούσε παράβαση καθήκοντος, όπως τόνισε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, στην κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον Οργανισμό. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους που ζήτησε την παραίτηση του τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στο θεσμικό έργο και τις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν κατά τη θητεία του στο ΥΠΑΑΤ, όπως ο νέος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, η ενίσχυση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, η θωράκιση της αγοράς απέναντι στις ελληνοποιήσεις, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, η ίδρυση της ΕΘΕΑΣ και η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για μείωση του κόστους παραγωγής, φορολογικές ελαφρύνσεις, αντιμετώπιση ζωονόσων, εκσυγχρονισμό ελεγκτικών μηχανισμών και στήριξη των αγροτών εν μέσω κορωνοϊού, καθώς και στη σημαντική απορροφητικότητα ευρωπαϊκών πόρων που συνέβαλε στη σταθεροποίηση και στην αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την εταιρεία NEUROPUBLIC, ο κ. Βορίδης διευκρίνισε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργαζόταν με τη NEUROPUBLIC ως τεχνικό σύμβουλο επί 13 χρόνια, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι για πρώτη φορά επί υπουργίας του ο διαγωνισμός έγινε ανταγωνιστικός, με συμμετοχή περισσότερων εταιρειών και ότι η NEUROPUBLIC δεν είχε καμία ανάθεση κατά τη διάρκεια της θητείας του. Επιπλέον, σημείωσε ότι η διακήρυξη του διαγωνισμού κρίθηκε σύννομη από ανεξάρτητη αρχή, παρά την προσβολή της από τη NEUROPUBLIC. Συνολικά, ο πρώην υπουργός τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του εφάρμοσε απαρέγκλιτα την κυβερνητική πολιτική στον πρωτογενή τομέα, απορρίπτοντας κατηγορίες περί παράνομων πρακτικών.Συγκεκριμένα, δήλωσε:

Το «συμφωνώ» της τεχνικής λύσης

«Η “τεχνική λύση” δεν αποτελεί επιλογή του 2019 ή του 2020, αλλά διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται σταθερά από το 2015», σημείωσε ο κ. Βορίδης. Ο ίδιος παρέθεσε ότι η τεχνική λύση, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, αποτελεί τη μοναδική νόμιμη διαδικασία για τη διοικητική κατανομή επιλέξιμων δημόσιων βοσκότοπων, ώστε να ενεργοποιούνται δικαιώματα και να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Κατέθεσε, δε, έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή της τεχνικής λύσης πριν και μετά τη θητεία του.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η τεχνική λύση ήταν, είναι και παραμένει νόμιμο εργαλείο για την κατανομή των δημόσιων βοσκότοπων μέχρι την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, όπως ρητά ορίζει ο νόμος. Αυτό το πλαίσιο εφαρμόστηκε πριν, κατά και μετά τη θητεία του. Η αμφισβήτησή της ως «μη σύννομης» δεν εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Πώς αντιμετωπίστηκε θεσμικά η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου;

Σε ερώτηση που τέθηκε στον κ. Βορίδη σχετικά με την αντιμετώπιση της αύξησης του ζωικού κεφαλαίου, ο τελευταίος δήλωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε διευρυμένους ελέγχους και κατέθεσε στοιχεία που δείχνουν τη θεαματική αύξηση των ελέγχων. Προς αυτόν τον σκοπό, ως ΥπΑΑΤ, υπέβαλε αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού το καλοκαίρι του 2020, ενώ στην απόφαση κατανομής δημόσιων βοσκότοπων το 2020 συμφώνησε σε περιοριστικά μέτρα που προτάθηκαν από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παπά.

Η απομάκρυνση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αλλαγή στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 και η απομάκρυνση του κ. Βάρρα οφειλόταν στις δημόσιες δηλώσεις του τότε προέδρου αναφορικά με δήθεν «στρατηγική», μη αρμόζουσα, επιρροή στο γίγνεσθαι του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, χωρίς ωστόσο να προσκομιστεί οποιοδήποτε στοιχείο επ’ αυτού από τον κ. Βάρρα όταν του ζητήθηκε, καθώς και δηλώσεις ευθέως μειωτικές για τους προϊσταμένους του. Με αυτές τις δηλώσεις εξέθετε τόσο τον Οργανισμό όσο και τον υπουργό.

Ο ισχυρισμός περί «εκπροσώπησης συμφερόντων»

Σε σχέση, δε, με τον ισχυρισμό ότι αποτελεί δήθεν «εκπρόσωπο συμφερόντων» της εταιρείας NEUROPUBLIC, ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέθετε στη NEUROPUBLIC το έργο του τεχνικού συμβούλου ήδη επί 13 χρόνια και όχι με την εκκίνηση της δικής του θητείας. Περαιτέρω, δήλωσε ότι για πρώτη φορά επί υπουργίας του ο διαγωνισμός για τον τεχνικό σύμβουλο κατέστη ανταγωνιστικός και συμμετείχαν περισσότερες από μία εταιρείες.

Διερωτήθη, δε, πώς γίνεται να αποτελεί «εκπρόσωπο συμφερόντων» της συγκεκριμένης εταιρείας, όταν η διακήρυξη του διαγωνισμού προσεβλήθη από τη NEUROPUBLIC και κρίθηκε σύννομη από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Τέλος, ανέφερε ότι επί των ημερών του ουδεμία ανάθεση υπήρξε προς τη NEUROPUBLIC.

Παρέμβαση σε ελέγχους και αποδέσμευση ΑΦΜ

Ο κ. Βορίδης δήλωσε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε παρενέβη σε οποιονδήποτε έλεγχο ούτε ποτέ ζήτησε είτε να δεσμευθεί είτε να αποδεσμευθεί κάποιος ΑΦΜ, γεγονός που είχαν ούτως ή άλλως επιβεβαιώσει και όλοι οι μάρτυρες που έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα και έχουν ερωτηθεί σχετικά, ακόμη και ο κ. Βάρρας. Αντιθέτως, είπε ότι είχε δώσει εντολή για διευρυμένους ελέγχους, προκειμένου οι ενισχύσεις να καταλήγουν μόνο σε όσους τις δικαιούνται.

Τέλος, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση πως έσπευσε «χωρίς το παραμικρό στοιχείο» να δημιουργήσει κατηγορίες. Όπως ανέφερε, «η αντιπολίτευση θέλει να επενδύσει πολλά στη στοχοποίησή μου και, εξαιτίας της, μια μερίδα του Τύπου, γιατί αυτό εξυπηρετεί ένα πολιτικό σχέδιο, που έχει να κάνει με τη δική μου πολιτική ταυτότητα, τον δικό μου πολιτικό ρόλο, τη δική μου πολιτική διαδρομή. Αλλιώς δεν πιστεύω στα σοβαρά να υποστηρίζετε ότι υπάρχουν κατηγορίες επειδή κάποιος εφάρμοσε την τεχνική λύση, δηλαδή υπουργικές αποφάσεις και τον νόμο, και ζήτησε την παραίτηση ενός υφισταμένου του…».

Και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, φέρετε μεγάλη ευθύνη, διότι, αντί αυτό το θέμα να πάει εκεί που πρέπει να πάει, και εκεί που το έθεσαν η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στα θεσμικά ελλείμματα, τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας, θέλετε να επενδύσετε σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει».

Σπήλιος Λιβανός, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: «Εντολή πρωθυπουργού η εξυγίανση – Μου κόστισε εκλογικά»

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, υπερασπιζόμενος τη θητεία του και τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του στον Οργανισμό. Ο κ. Λιβανός δήλωσε ότι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η εφαρμογή της πλατφόρμας Gov έγινε με πλήρη υποστήριξη του πρωθυπουργού.

Στην κατάθεσή του, ο πρώην υπουργός απέρριψε κατηγορηματικά ισχυρισμούς περί πολιτικής σκοπιμότητας ή προσωπικών συμφερόντων, αναφερόμενος στην τεχνική λύση για την κατανομή των βοσκότοπων, την οποία χαρακτήρισε προσωρινό εργαλείο που εφαρμόστηκε για να αποφευχθούν οικονομικές απώλειες μέχρι την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Ο κ. Λιβανός υπογράμμισε ότι η πολιτική του στρατηγική προκάλεσε αντιδράσεις, ακόμα και από βουλευτές όλων των κομμάτων, καθώς και από τους λεγόμενους «εργατοπατέρες». «Στη δική μου θητεία, οι εργατοπατέρες δεν πέρασαν καλά», σημείωσε, εξηγώντας ότι η απόφαση να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ τού στοίχισε εκλογικά, επηρεάζοντας την αναμενόμενη εκλογική του επίδοση στην Αιτωλοακαρνανία.

Για την παραίτησή του

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Μαρίας Κομνηνάκα, σχετικά με την παραίτηση που του ζήτησε ο πρωθυπουργός, μετά τη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Σπάρτης, κ. Δούκα, και τις προκλητικές δηλώσεις του τελευταίου μπροστά του, για τις φονικές πυρκαγιές της Ηλείας, ότι «έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007, είχαμε κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώσεις για όλους», ο κ. Λιβανός απάντησε: «Θίγετε ένα σημείο ευαίσθητο για μένα… Ο άνθρωπος που τα είπε είναι ελαφρύς… έγινε σε φάση που επισκέφθηκα τη Λακωνία μετά τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν από τον παγετό… Είχαμε συνέλευση στη Σπάρτη και επίμονα ο δήμαρχος μου ζητούσε τότε να βγάλει, για επικοινωνιακούς λόγους δικούς του, μια φωτογραφία. Πήγα εκεί, δεν υπήρχε αντικείμενο συζήτησης, ούτε δημοσιογράφοι. Η σκέψη μου ήταν να βοηθήσω να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Δεν έβαλα στη θέση του τον δήμαρχο και αυτό κρίθηκε ως λάθος συμπεριφορά. Αυτά που έλεγε αυτός ο ελαφρύς άνθρωπος ίσως έκαναν τον πρωθυπουργό να πάρει αυτή την απόφαση».

Ο κ. Λιβανός κατέθεσε, τέλος, ότι η συνεργασία του με πρώην προέδρους και στελέχη του Οργανισμού υπήρξε θετική.

Γιώργος Αποστολάκης, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζεται σταθερή διοίκηση και τεχνικό σύμβουλο»

Ο Γεώργιος Αποστολάκης, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον Οργανισμό, τονίζοντας τη σημασία της σταθερής διοίκησης και της τεχνικής υποστήριξης για την ορθή λειτουργία του συστήματος καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συνεργασία του με τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη ήταν άψογη, σημειώνοντας ότι «μας είπε κάντε τη δουλειά σας όπως ξέρετε», αφήνοντας στον Οργανισμό την ευθύνη της διαχείρισης των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Αποστολάκη, η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων υποβάλλεται μέσω ΚΥΔ, ενώ ένα μικρό μόνο ποσοστό γίνεται online. Επεσήμανε ότι «όποιος θέλει να κάνει απάτη, μπορεί να την κάνει μόνος του χωρίς τη βοήθεια κανενός», υπογραμμίζοντας τον ρόλο της παιδείας και της κουλτούρας των εμπλεκομένων στον αγροτικό τομέα. Ο ίδιος τόνισε ότι ο αλγόριθμος ανήκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι η βασική δουλειά της διοίκησης είναι η οργάνωση και η διαχείριση του Οργανισμού. Ο πρώην αντιπρόεδρος ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχτήκαμε ποτέ υποδείξεις από τον τεχνικό σύμβουλο», ενώ υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας στη διοίκηση: «Δεν μπορείς να αλλάζεις διοίκηση στον Οργανισμό κάθε χρόνο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρουσία τεχνικού συμβούλου είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χωρίς αυτόν «ο Οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει».

Ο κ. Αποστολάκης χαρακτήρισε κρίσιμη την ενίσχυση της κουλτούρας και της παιδείας στον αγροτικό τομέα, συγκρίνοντας την Ελλάδα με χώρες όπως η Ολλανδία, όπου ένας ελεγκτής διαχειρίζεται πολύ λιγότερους ΑΦΜ σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η σωστή οργάνωση και η επάρκεια προσωπικού είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή αδικιών και καθυστερήσεων στις πληρωμές των αγροτών.

Γιώργος Κέντρος, πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποτέ δεν δέχθηκα πολιτικές παρεμβάσεις»

Την πλήρη απουσία πολιτικών παρεμβάσεων στο έργο του στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Κέντρος, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο κ. Κέντρος αναφέρθηκε εκτενώς στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, τονίζοντας ότι ως διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου το 2020 είχε διοργανώσει έλεγχο του εθνικού αποθέματος. Επεσήμανε, επίσης, ότι «κανένας παραγωγός δεν έπρεπε να λαμβάνει χρήματα με την τεχνική λύση, αν δεν είχε ζώα», αποδίδοντας ευθύνες σε όσους δήλωναν ιδιωτικά βοσκοτόπια χωρίς πραγματική παραγωγή.

Αναφορικά με τη λειτουργία των ΚΥΔ, σημείωσε ότι «ήταν αναγκαία, γιατί δεν μπορούσαν αλλιώς να γίνουν οι αιτήσεις», εξηγώντας πως από το 2018 «άρχισαν να βλέπουν όλη την Ελλάδα», βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ανοιχτά δεδομένα.

Για τους δεσμευμένους ΑΦΜ, ανέφερε ότι δεν υπήρχαν όταν ανέλαβε αντιπρόεδρος, αλλά προέκυψαν αργότερα, το 2022, διευκρινίζοντας ότι «δεσμευμένος ΑΦΜ για χρόνια δεν υπάρχει – είναι δεσμευμένος μόνο όσο διαρκεί ο έλεγχος». Αναφερόμενος σε προσωπικές επιθέσεις εις βάρος του, έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα», με αφορμή δημοσιεύματα περί επισυνδέσεων, τονίζοντας ότι αντέδρασε με καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τέλος, ο κ. Κέντρος υπογράμμισε πως οι αιτήσεις του 2025 βασίζονται πλέον σε στοιχεία παραγωγής, μια σημαντική μεταρρύθμιση που –όπως είπε– δεν εφαρμοζόταν στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει ουσιαστικά τον έλεγχο και τη διαφάνεια στις επιδοτήσεις».

Γιάννης Κουφουδάκης, μέλος του ΔΣ και νόμιμος εκπρόσωπος της Cognitera: «Τα παραδοτέα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνονται στην ώρα τους και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις»

Ο Γιάννης Κουφουδάκης, μέλος του ΔΣ και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας πληροφορικής Cognitera ΑΕ, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε σχέση με τον ρόλο της εταιρείας στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων. Όπως υπογράμμισε, η Cognitera αναπτύσσει και παραδίδει λογισμικό στον Οργανισμό, χωρίς να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για τις πληρωμές ή στη διαχείριση των παραδοτέων.

Ο κ. Κουφουδάκης τόνισε ότι «δεν υπάρχει επικάλυψη της δράσης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την Cognitera» και ότι οι δύο εταιρείες λειτουργούν ανεξάρτητα. Ανέφερε, επίσης, ότι όλες οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενώ τα παραδοτέα δίνονται στην ώρα τους και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις. «Προτεραιότητα της ένωσης NEUROPUBLIC και Cognitera είναι η έγκαιρη και ορθή παράδοση των παραδοτέων», υπογράμμισε.

Σε ερωτήσεις σχετικά με φήμες περί πλαστών τίτλων ή «κυκλωμάτων διαφθοράς», ο κ. Κουφουδάκης ξεκαθάρισε: «Η εταιρεία μας δεν δίνει πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας. Είναι λάθος αυτό. Δεν γίνεται». Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είχε ενασχόληση με τον Οργανισμό, ώστε να γνωρίζει για τυχόν διαφθορά και ότι η λειτουργία του λογισμικού δεν καθορίζει το πότε γίνονται οι πληρωμές. Αναφερόμενος στο προσωπικό του ιστορικό, διευκρίνισε ότι «ποτέ δεν ήμουν ούτε μέλος, ούτε στέλεχος, ούτε φίλος του ΠΑΣΟΚ», ενώ υπογράμμισε ότι αποχώρησε από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ το καλοκαίρι του 2018. Σχολιάζοντας τη συνεργασία του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι η επαφή της εταιρείας με τον Οργανισμό είναι «όση έχει ένας ανάδοχος με την αναθέτουσα αρχή».

Απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, ο κ. Κουφουδάκης εξήγησε, αν και τα παραδοτέα είναι έτοιμα, η ενεργοποίησή τους και η εκτέλεση των πληρωμών εξαρτάται από τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και από εσωτερικούς ελέγχους της διοίκησης.

«Κατανοώ πλήρως τους παραγωγούς που περιμένουν τα χρήματά τους, αλλά και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ζητά πρόσθετους ελέγχους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα αυτά είναι, κυρίως, πολιτικά και όχι τεχνικά. Τεχνικά, όπως διαβεβαίωσε, τα πληροφοριακά συστήματα λειτουργούν άρτια, οι αιτήσεις συλλέγονται, διορθώνονται και εκτελούνται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ορίζει ο Οργανισμός.

Ιωάννης Κάτρης, αντιπρόεδρος της Cognitera: «Το 80% των εσόδων της Cognitera προέρχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο Ιωάννης Κάτρης, αντιπρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Cognitera ΑΕ, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία παρέχει λογισμικό και τεχνική υποστήριξη στον Οργανισμό και το 80% των εσόδων της προέρχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Κάτρης τόνισε ότι το σύστημα έχει πολλά γρανάζια και τυχόν προβλήματα πρέπει να εντοπίζονται και να διορθώνονται, χωρίς όμως η εταιρεία να παρεμβαίνει στις πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις. Σχετικά με τον κ. Ξυλούρη, δήλωσε ότι δεν τον γνώριζε, ενώ για τον κ. Σαλάτα επεσήμανε ότι είχε περιορισμένη θητεία και μονόπλευρη ενημέρωση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την οικογένειά του, ο κ. Κάτρης ανέφερε ότι η οικογένειά του είναι αγροτική και βιολογική: Ο ίδιος λαμβάνει επιδοτήσεις 2.800 ευρώ, ενώ η κόρη του 10.000-12.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε παρατυπία.

Ο μάρτυρας δήλωσε ικανοποιημένος από τις πληρωμές του 2022 –παρά τα όσα έχουν αναφερθεί σε έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη– και αισιόδοξος για τη μελλοντική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό ανεξάρτητη αρχή.