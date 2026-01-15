ΟΠΕΚΕΠΕ- Εξεταστική: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα

Με την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτου Καραμίχα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Καραμίχας τόνισε ότι μέχρι το 2006 οι παθογένειες και τα προβλήματα ήταν πολλά σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην παθογένεια του «πανωγραψίματος» στην οποία – όπως είπε – συμμετείχαν μεταποιητές, αγρότες αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι αναφέρθηκε , μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις.

Όπως είπε, μέχρι το 2006, υπήρχε το λεγόμενο «πανωγράψιμο», το οποίο δεν εφηύραν οι αγρότες αλλά οι μεταποιητές, που είχαν και το μεγαλύτερο όφελος είπε ο κ. Καραμίχας σημειώνοντας ότι «δυστυχώς σε αυτό συμμετείχαν υπάλληλοι κι από το δημόσιο τομέα. Οι ελεγκτές δηλαδή, στελέχη των διευθύνσεων Γεωργίας που ήταν επιφορτισμένοι με τους ελέγχους, συνέπρατταν με τους μεταποιητές και βρίσκανε και τους κατάλληλους παραγωγούς, και γινότανε όλα αυτά που γινόντουσαν όλες αυτές οι στρεβλώσεις». Βέβαια, πρόσθεσε, «δεν ήτανε μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό». Όταν εξελέγην πρόεδρος το 2000, έμαθα από τους συνεργάτες μου στο γραφείο Βρυξελλών, ότι ήμασταν έκτοι στην κατάταξη. Πρώτοι ήταν οι Γερμανοί κι ακολουθούσαν Γάλλοι, Ιταλοί και νομίζω οι ‘Άγγλοι».

Σε ό,τι αφορά το είδος των ελέγχων μέχρι το 2006, ο κ. Καραμίχας είπε ότι έως τότε δεν υπήρχανε γεωχωρικά δεδομένα. «Ήταν κατά δήλωση. Ό,τι δήλωνε ο κάθε παραγωγός. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τότε είχε την ευθύνη για επιτόπιο έλεγχο. Αυτό που κάνανε όμως οι Ενώσεις, ήταν ότι “ξέρανε πρόσωπα και πράγματα” τοπικά. Και ήτανε πάρα πολύ δύσκολο, ένας που είχε 10 στρέμματα να τα κάνει 100. ‘Άντε να τα έκανε 15. Δεν μπορούσε να τα κάνει 100 γιατί θα τον ξεφωνίζανε».

Θύμισε μάλιστα ότι μέχρι το 2015, για το τι έπαιρνε ο καθένας, αναρτούνταν πίνακας σε όλα τα χωριά, στα καφενεία. Μόλις οριστικοποιούντο οι αιτήσεις, σε κάθε χωριό έβγαινε η λίστα και τοιχοκολλούνταν στο καφενείο ή στο κοινοτικό κατάστημα. Που σημαίνει ότι υπήρχε και ένας κοινωνικός έλεγχος ταυτόχρονα. Σε ερώτηση “εάν υπήρχε αυτό σήμερα, τι θα γινόταν”; ο μάρτυρας είπε ότι, «προφανώς θα βλέπανε ότι ο “Καραμίχας” δεν είναι αγρότης, δεν είναι από το συγκεκριμένο χωριό, δεν έχει ζώα, δεν έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει επιδότηση. Αυτό θα γινότανε».

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ