Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ-Γρ. Αποστολάκος: «Εκείνη την εποχή υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις παραβατικότητας»

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής καταθέτει σήμερα Πέμπτη 22/01 ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Αποστολάκος (θητεία στον Οργανισμό Ιανουάριος 2013 -Ιανουάριος 2015). Όπως ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Αποστολάκος ανέλαβε στην κυβέρνηση συνεργασίας επί της υπουργίας στο ΥΠΑΑΤ του Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη.

«Στην κυβέρνηση συνεργασίας και επί υπουργίας Αθ. Τσαυτάρη στο ΥΠΑΑΤ ανέλαβα ως πρόεδρος από πλευράς ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως και ως γενικός διευθυντής ο Κυριάκος Μπαμπασίδης. Από πλευράς ΠΑΣΟΚ προτάθηκε ο Αλέκος Οφίδης και από πλευράς ΔΗΜΑΡ η κα Δήμητρα Χαλκιά. Είχαμε όλοι μεταξύ μας άριστη συνεργασία στη λογική προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Τον απόλυτο έλεγχο και την εποπτεία τότε την είχε ο υπουργός ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με Γενικούς Γραμματείς τον Μόσχο Κορασίδη (ΠΑΣΟΚ), τον Δημήτρη Μελά (ΝΔ) και τον Θανάση Θεοχαρόπουλο (ΔΗΜΑΡ).»

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Εκείνη την εποχή υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις παραβατικότητας, για τις οποίες υπήρχε άτεγκτη αντιμετώπιση και αμέσως οδηγούνταν αυτές οι περιπτώσεις στη δικαιοσύνη. Για παράδειγμα θυμάμαι ότι ένας είχε δηλώσει εκτάσεις σε αρχαιολογική περιοχή στον λόφο Καστά και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη».

O κ. Αποστολάκος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι υπήρχε άριστη συνεργασία με το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ και επισήμανε την αναγκαιότητα της ενίσχυσής του.