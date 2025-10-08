ΟΠΕΚΕΠΕ: Να απομακρύνει ο Ανδρουλάκης τον στενό συνεργάτη του Μ. Κορασίδη που εμπλέκεται στην υπόθεση, λέει ο Λαζαρίδης

Να απομακρύνει τον συνεργάτη του Μόσχο Κορασίδη έπειτα από τα όσα, όπως υποστηρίζει η ΝΔ, αποκαλύφθηκαν για εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά η Νέα Δημοκρατία από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης:

«Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να απομακρύνει τον στενό του συνεργάτη Μ. Κορασίδη» Η Νέα Δημοκρατία αποκάλυψε την εμπλοκή του κ. Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ.