Χάθηκε οριστικά ο Οκτώβριος για τη Βασική – Υποσχέσεις για Νοέμβριο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο και του Δεκέμβρη

Διέξοδο στη «στάση» πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί να δώσει μέσα στον Οκτώβριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ-1, έως τις 15 Οκτωβρίου προγραμματίζεται να πληρωθούν τα 63 εκατ. ευρώ για το de minimis ζωοτροφών, την ίδια περίοδο εκτιμάται –με τα μέχρι στιγμής δεδομένα– η πληρωμή 12 εκατ. ευρώ για τα φερτά υλικά από τον Daniel, αλλά και τα 55 συν 5 εκατ. ευρώ για την τελευταία δόση 30% στα παλιά Βιολογικά.

Ωστόσο, όπως έχει γράψει η «ΥΧ», ήδη λόγω της καθυστέρησης πληρωμής των παλιών Βιολογικών έχει επιβληθεί ποινή στη χώρα μας (25%), η οποία θα αυξηθεί (60%), εάν αυτά δεν πληρωθούν έως τις 15 Οκτωβρίου.

«Για το 30% για βιολογική γεωργία, μελισσοκομία και κτηνοτροφία, οι πληρωμές θα γίνουν αφού πραγματοποιηθούν προηγουμένως οι λεγόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Για να μην έρθουν οι Βρυξέλλες να μας πουν “κακώς τα δώσατε τα λεφτά, φέρτε τα πίσω” ή επιβληθούν καινούργια πρόστιμα», τόνισε ο αντιπρόεδρος της

κυβέρνησης.

Προκαταβολή της Βασικής και οργή αγροτών

Από εκεί και πέρα, ακολουθούν οι ετήσιες επιδοτήσεις για το 2025 (προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης), για τις οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Χατζηδάκης, έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά δηλώσεις από πάνω από 600.000 αγρότες και παρέμεναν μέχρι πριν από λίγες μέρες ακόμα 40.000 δηλώσεις περίπου για να οριστικοποιηθούν και αυτές.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο από δηλώσεις του νέου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο καταβολής της προκαταβολής του τσεκ στο τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν αγρότες που επικοινωνούν καθημερινά με την «ΥΧ», ήδη έχει πυροδοτηθεί ένας κύκλος αθέτησης υποχρεώσεων από την πλευρά τους, µεταφέροντας αντίστοιχα το πρόβληµα στους προµηθευτές εφοδίων και την υπόλοιπη αγορά. Με απλά λόγια, δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι δεν είναι λίγες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται αντιµέτωπες µε το φάσµα της χρεοκοπίας.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Γιάννης Πάζιος, διευθύνων σύμβουλος του ΚΥΔ Αγροτική Ένωση ΑΕ στη Μεσσηνία: «Υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός. Μιλάω καθημερινά με παραγωγούς που περιμένουν και τα Βιολογικά και όλο αυτό το διάστημα είναι απλήρωτοι. Έχουν δαπάνες, λιπάσματα, φάρμακα και έχουν ανατραπεί όλα. Πλέον, αναρωτιούνται μήπως η πολιτεία τους εμπαίζει και στην ουσία δεν θέλει να δίνει τις επιδοτήσεις στους πραγματικούς δικαιούχους».

Ο ίδιος επισημαίνει πως η κατάσταση πλήττει ιδιαίτερα τις ελαιοκομικές περιοχές, καθώς οι παραγωγοί θα αναγκαστούν να πουλήσουν το λάδι τους όσο-όσο, χάνοντας κάθε διαπραγματευτικό χαρτί για καλύτερη τιμή. «Δεν υπάρχει ίχνος αξιοπιστίας και όλο αυτό που γίνεται είναι εξοργιστικό», καταλήγει ο κ. Πάζιος.

Στην Ξάνθη, ο Γεώργιος Ιγνατιάδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Η Ένωση», αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις δημιουργούν «τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας και λειτουργίας των συνεταιρισμών». Όπως εξηγεί, όλοι οι αγρότες έχουν ήδη πάρει τα εφόδιά τους και χρωστούν, και η καθυστέρηση της Βασικής Ενίσχυσης –που παραδοσιακά καταβάλλεται τέλη Οκτωβρίου– θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση πολλών παραγωγών, οι οποίοι δεν αποκλείουν το σενάριο πρόωρων κινητοποιήσεων.

Στην Κρήτη, ο Μανώλης Μαυροματάκης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας, επισημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί στο σύνολό του για την καθυστέρηση, αλλά όσοι το γνωρίζουν «αναφέρουν ότι θα ζοριστούν πολύ». Προσθέτει ότι οι αγρότες ανησυχούν όχι μόνο για το πότε θα πληρωθούν, αλλά και για το τι θα λάβουν τελικά.

Οι ελπίδες επαφίενται στον Νοέμβριο

Αυτή την κατάσταση προσπαθεί να… αναχαιτίσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος, βλέποντας ότι χάθηκε ο Οκτώβριος (παραδοσιακά η πληρωμή λαμβάνει χώρα στο τέλος του μήνα), έσπευσε να δηλώσει ότι «γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αυτή την περίοδο να μπούμε σε μια κανονική ομαλή ροή πληρωμών. Μέσα στον Νοέμβριο πιστεύω ότι θα δοθεί η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης». Παρ’ όλα αυτά, οι παραγωγοί παραμένουν δύσπιστοι, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα καμία από τις ημερομηνίες πληρωμής που έδωσε ο κ. Τσιάρας δεν επαληθεύτηκαν.

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η αναφορά του γενικού γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, Σπύρου Πρωτοψάλτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στην «ΥΧ» (βλ. σελ. 10-11), ο οποίος ανέφερε ότι «το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει προκαταβολές από 16 Οκτωβρίου έως και 70% των άμεσων ενισχύσεων, εφόσον το επιλέξει το κράτος-μέλος. Δεν υπάρχει καταληκτική προθεσμία “έως τέλος Οκτωβρίου”. Κοιτάμε να ξεκινήσουν οι πληρωμές όσο γίνεται νωρίτερα, αλλά τα χρήματα δεν χάνονται. Προϋπόθεση είναι να κλείνουν έγκαιρα οι τεχνικές εκκρεμότητες (σ.σ. γεωχωρικά/δηλώσεις) για να πιστώνονται σωστά». Αυτό πρακτικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ότι ακόμα και αν η πληρωμή γίνει Δεκέμβρη, όπως πολλοί φοβούνται, η χώρα μας δεν θα έχει κάποιο πρόστιμο από την ΕΕ.