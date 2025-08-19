ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα εγκύκλιος για αιτήματα επιλεξιμότητας και ένταξης – Για δηλώσεις του 2024

Εγκύκλιο, η οποία καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των αιτημάτων επιλεξιμότητας και ένταξης σε περιφέρεια για τις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 2024 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εγκύκλιος αποτελεί τροποποίηση προηγούμενων οδηγιών και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή ενστάσεων και τις διορθώσεις των αποτελεσμάτων γεωχωρικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα αιτήματα επιλεξιμότητας και ένταξης σε περιφέρεια υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ΕΑΕ 2024, ενώ για φέτος γίνονται αποδεκτά και πρωτοκολλημένα αιτήματα. Η εξέταση των αιτημάτων πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με υποστηρικτική συνδρομή της Κεντρικής Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι βασίζονται σε γεωχωρικά δεδομένα, όπως δορυφορικές εικόνες, δασικούς χάρτες και GPS, και σε περιπτώσεις αμφιβολίας μπορεί να πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στο αγροτεμάχιο.

Οι αιτήσεις για ένσταση επιλεξιμότητας αφορούν αποκλειστικά αγροτεμάχια με τον κωδικό 54101 και πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία του παραγωγού και του αγροτεμαχίου. Ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει, να απορρίψει ή να τροποποιήσει μερικώς το αίτημα. Αιτήματα που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν εξετάζονται, όπως περιπτώσεις αγροτεμαχίων μικρότερα από τα ελάχιστα όρια ή με μη ενεργοποιημένα δικαιώματα.

Τα αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια αφορούν νέες δηλώσεις σε περιοχές με μηδενική περιφέρεια αγρονομικών κριτηρίων. Ο έλεγχος γίνεται αυτόματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό αίτημα από τον παραγωγό, και πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2025. Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται τόσο στην ΕΑΕ 2024 όσο και στα αντίστοιχα προγράμματα του ΠΑΑ.

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι βέβαιη για την ορθότητα των μεταβολών και ότι ο παραγωγός φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των αιτημάτων επανελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή των κοινοτικών και εθνικών κανονισμών και η αξιοπιστία των δεδομένων στο πλαίσιο των αγροτικών ενισχύσεων.

➢ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

➢ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η υπ’ αριθμ. 78078/09-12-2024 « Εγκύκλιος Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Ενιαίων αιτήσεων στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις αναφορικά με την έννοια των αιτημάτων «επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια» και περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία θα γίνονται πράξεις μεταβολών αποτελεσμάτων γεωχωρικού ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησής της. Τα αποτελέσματα των γεωχωρικών διασταυρωτικών ελέγχων που προκύπτουν από το ΟΠΣ WEB GIS του ΟΠΣΕΑΕ, μπορούν να μεταβάλλονται μόνο μέσω των αιτημάτων «επιλεξιμότητας – ένταξης σε περιφέρεια». Διορθώνονται και προσαρμόζονται μετά την υποβολή ένστασης, είτε μέσω της εφαρμογής της δήλωσης ΕΑΕ2024, είτε με πρωτοκολλημένο αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων

Τα αιτήματα επιλεξιμότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2024 γίνονται αποδεκτά και πρωτοκολλημένα αιτήματα. Τα αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια που περιγράφονται στο κεφάλαιο -ΙΙΙ- της παρούσης, υποβάλλονται αυτόματα κατά την υποβολή της ΕΑΕ στην περίπτωση που το αίτημα αφορά σε αγροτεμάχιο που έχει ενταχθεί σε μηδενική περιφέρεια (ΠΕ0). Ο έλεγχος των αιτημάτων διεξάγεται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεπικουρικά από το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Χαρτογραφικών Δεδομένων της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Έλεγχοι αιτημάτων

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση των αιτημάτων. Διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι, τα κριτήρια γεωχωρικών ελέγχων της επιλεξιμότητας και της περιφερειοποίησης των εκτάσεων, σαφώς διαφοροποιούνται, κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών, από τη δυνατότητα αξιοποίησης της γης για αγροτικούς σκοπούς βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι, η απόφαση για τη γεωχωρική ή όχι μεταβολή εξαρτάται από το σύνολο των στοιχείων, γεγονότων και περιστάσεων στις οποίες εντάσσεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Η αρμόδια αρχή (ΠΔ – ΠΜ – ΝΜ – ΚΥ του ΟΠΕΚΕΠΕ) πρέπει να είναι βέβαιη για τον προφανή χαρακτήρα της μεταβολής. Ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο (Google Earth, Google Maps, εικόνες Sentinel, Δασικούς χάρτες, φωτογραφίες με γεωσήμανση, έντυπα ελέγχου, αποτελέσματα monitoring κλπ) προκειμένου να καταλήξει στην ορθότερη απόφαση.

Αν η εξέταση του αιτήματος δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλές αποτέλεσμα, οι ελεγκτές δύνανται να προβούν σε γρήγορη επιτόπια επίσκεψη, όπου και λαμβάνουν μέτρηση (στίγμα GPS) και καταγράφουν σε αρχείο το ονοματεπώνυμο ελεγκτή, την ημερομηνία επίσκεψης, το ΑΦΜ του δικαιούχου και τον Α/Α του προς επίσκεψη αγροτεμαχίου.

Για τα αποτελέσματα των ελέγχων ο παραγωγός θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του δηλωμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) στην αίτησή του. Επισημαίνεται ότι ο παραγωγός είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το αίτημα επανελέγχου επιλεξιμότητας που υποβάλλει. Αιτήματα άνευ αντικειμένου ως προς τους όρους επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στην Εγκύκλιο της κατ΄ έτος ΕΑΕ δεν θα πρέπει να υποβάλλονται.

Ι. Αιτήματα Επιλεξιμότητας

Δυνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί διαφωνούν με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου τους. Τίθενται προς εξέταση ΜΟΝΟ τα αγροτεμάχια που εμφανίζουν τον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση (προ απομείωσης) είναι μικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και εφόσον η εν λόγω ένσταση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ΕΑΕ 2024 ή με πρωτοκολλημένο αίτημα. Οι γεωργοί που υπέβαλλαν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 μέσω κάποιου Κ.Υ.Δ., απευθύνονται στο αντίστοιχο Κ.Υ.Δ., προκειμένου να ελέγξουν και να προσδιορίσουν τα αγροτεμάχια για τα οποία αιτούνται ένσταση επιλεξιμότητας. Τα Κ.Υ.Δ. υποχρεούνται να ενημερώνουν για την ορθότητα της ένστασης, τόσο ως προς τη θέση του αγροτεμαχίου, όσο και ως προς τα στοιχεία επιλεξιμότητας στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Περιπτώσεις που οφείλονται σε μη ορθό προσδιορισμό της θέσης του αγροτεμαχίου απορρίπτονται.

Η ένσταση επιλεξιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:

ότι αφορά «Ένσταση Επιλεξιμότητας»

το ΑΦΜ του παραγωγού

το α/α αγροτεμαχίου για το οποίο αιτείται την αλλαγή της επιλεξιμότητάς του

Τα αιτήματα αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται και εξετάζονται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ και από το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Χαρτογραφικών Δεδομένων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Κατά την εξέταση της ένστασης επιλεξιμότητας ο ελεγκτής έχει τις εξής δυνατότητες:

α) είτε να εγκρίνει ολικώς το μη επιλέξιμο τμήμα /τμήματα (subilot) 7

β) είτε να απορρίψει ολικώς το μη επιλέξιμο τμήμα /τμήματα (subilot)

γ) είτε να εγκρίνει μερικώς το μη επιλέξιμο τμήμα /τμήματα (subilot)

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αρμόδιος ελεγκτής της Π.Δ. προβαίνει στην αντίστοιχη διόρθωση και οριστικοποιεί τη μεταβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο έλεγχος των αιτημάτων επιλεξιμότητας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 20/09/2025.

ΙΙ. Αιτήματα Επιλεξιμότητας που εξετάζονται

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, κατά την αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ η ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, αφορά και εξετάζεται μόνο ως προς τον κωδικό 54101 του κάθε αγροτεμαχίου. Κατά προτεραιότητα θα εξεταστούν τα Μέτρα – Παρεμβάσεις (Μ8, Μ10 ,Μ11, Π 3-71, Μ6.1, Μ6.2, Μ4.1)

Δεν εξετάζονται αιτήματα επιλεξιμότητας που εμπίπτουν στις κάτωθι περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της ένστασης που είχε υποβληθεί:

Αγροτεμάχια που εμφανίζουν τον κωδικό 54101 αλλά η τελική έκταση είναι εντός ορίων ανοχής • Αγροτεμάχια χωρίς ενεργοποίηση δικαιωμάτων

Αγροτεμάχια με κωδικό δηλούμενης καλλιέργειας (ΚΟΚ) 42 και 99 (όχι συγκαλλιέργειες)

Αγροτεμάχια με κωδικό λάθους διάφορο του 54101

Αγροτεμάχια δηλωμένα σε βοσκοτοπικά Αγροτεμάχια Αναφοράς με αναλογικό συντελεστή επιλεξιμότητας μηδενικό (PEF0)

Αγροτεμάχια που ελέγχονται από δείγμα επιτόπιου φυτικού

Αγροτεμάχια με δηλωθείσα έκταση μικρότερη από το ελάχιστο όριο αγροτεμαχίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40, παρ. 7 της υπ’ αριθ. 104/7056/2015 ΥΑ όπως ισχύει, δηλαδή:

0,05 ha για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων 0,03 ha για τα ελαιοτεμάχια εκτός των μικρών νησιών του Αιγαίου 0,01 ha για τα ελαιοτεμάχια των μικρών νησιών του Αιγαίου

Η εξέταση της επιλεξιμότητας δεν αφορά τον έλεγχο των διασταυρωτικών κωδικών που σχετίζονται με τη δυνατότητα χρήσης της έκτασης, η οποία υπερβαίνει τα αγρονομικά χαρακτηριστικά της. Αυτοί είναι οι κωδικοί 543ΧΧ και 544ΧΧ και το αποτέλεσμά τους εξαρτάται από πράξεις της διοίκησης που δεσμεύουν ή περιορίζουν τη χρήση της έκτασης. Ως εκ τούτου οι δεσμευτικές πράξεις ανακαλούνται με νεότερες, που καταργούν ή διορθώνουν την προηγούμενη όπως έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή.

Η νεότερη ισχύουσα πρέπει να αφορά την αποτυπωμένη στο ΟΠΣΕΑΕ δήλωση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο παραγωγός ενίσταται επί των κωδικών αυτών, για το τμήμα της δήλωσης που απομειώνεται από αυτούς τους κωδικούς, θα πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες (που δέσμευσαν τη χρήση του ή που έχουν την αρμοδιότητα ρύθμισής της). Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαιροποιημένα ψηφιακά αρχεία αυτών των εκτάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΙΙΙ. Αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια

Γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν νεοεισερχόμενα στο ΟΣΔΕ αγροτεμάχια, που εμπίπτουν σε Ενότητες Αναφοράς με μηδενική περιφέρεια αγρονομικών κριτηρίων, επανελέγχονται στο ΟΠΣ και εξετάζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ και από το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Χαρτογραφικών Δεδομένων της Κεντρικής Υπηρεσίας βάσει των κριτηρίων ένταξης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. στο έτος αναφοράς για το ΣΑΑ 2013. Περιπτώσεις αγροτεμαχίων που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα έτη και απορρίφθηκαν δεν επανεξετάζονται.

Οι περιπτώσεις τεμαχίων που χρήζουν εξέτασης για Ένταξη σε Περιφέρεια εισάγονται μηχανογραφικά σε υποσύστημα προς εξέταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλει ο παραγωγός σχετικό αίτημα. Ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 20/09/2025. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων, τα αποτελέσματά τους καταγράφονται ως ακριβέστερα, τόσο στην ΕΑΕ 2024 καθώς και στα προγράμματα του ΠΑΑ και τα αντίστοιχα αυτών τεχνικά τους δελτία.