Ορατός ο κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών

Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι αγρότες, που έχουν μείνει απλήρωτοι –για πρώτη φορά– επί ένα ολόκληρο καλοκαίρι και πλέον ανησυχούν και για το τι μέλλει γενέσθαι με τη Βασική Ενίσχυση, η καταβολή της οποίας πλησιάζει.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «ΥΧ», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας –δεχόμενος τις επίμονες κρούσεις των εκπροσώπων των αγροτών–, πιέζει τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να προχωρήσει, εκτός από την πληρωμή των Βιολογικών, και στην προκαταβολή της Βασικής, που πρέπει να πιστωθεί τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, την έγνοια του υπουργού δεν φαίνεται να συμμερίζεται ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Καββαδάς.

Αυτό, άλλωστε, φαίνεται και από τα όσα ανέφερε ο ίδιος στην Εξεταστική Επιτροπή, ο οποίος για άλλη μια φορά επικεντρώθηκε σε διασταυρωτικούς ελέγχους, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι έλεγχοι.

Κατά τη σύντομη εισαγωγική του τοποθέτηση, ο προσωρινός πρόεδρος δήλωσε πως «στο διάστημα των 20 ημερών που έχω αναλάβει, γίνεται μία προσπάθεια να αντιληφθούμε ακριβώς πώς έχουν τα θέματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, πώς δουλεύουν τα μηχανογραφικά συστήματα και να δούμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρωμή αυτών που πρέπει στον χρόνο που πρέπει».

Σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, σχετικά με τις απόλυτες προτεραιότητες του Οργανισμού, ο Ιωάννης Καββαδάς απάντησε: «Όποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτησή του με ακρίβεια, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Θα πληρωθεί κανονικά». Ο ίδιος τόνισε ότι «κάνουμε –κατ’ απόλυτη προτεραιότητα– καταγραφή των υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, που πρέπει να πληρωθούν, και ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία των δικαιούχων πληρωμών, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τις πληρωμές που πρέπει, στις ημερομηνίες που πρέπει και σε αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται».

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, εάν έγινε η διασταύρωση που ζήτησε το 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ –των Ε9 για 13.392 παραγωγούς–, ο κ. Καββαδάς είπε ότι δεν γνωρίζει για το θέμα αυτό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τους ελέγχους που προβλέπονται από τις αρμοδιότητές της».

Ερωτηθείς από τον εισηγητή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο, για το σχέδιο δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «είμαστε σε διαδικασία κατάρτισης πλάνου δράσης, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση του μηχανισμού της αρχής πληρωμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας πρωτίστως την επιχειρησιακή συνέχεια και τη δυνατότητα πραγματοποίησης έγκαιρων πληρωμών στους δικαιούχους».

Τέλος, σε ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Μπούμπα, για τα «τσουχτερά» ευρωπαϊκά πρόστιμα, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «από πλευράς δικής μου αρμοδιότητας, μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες πληρωμές και θα γίνουν οι απαραίτητοι συμψηφισμοί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων και κανονισμών και θα δούμε ποιο θα είναι το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα και αν θα υπάρχει επιβάρυνση».