Σιγή ασυρμάτου από ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές – Στο περίμενε οι αγρότες

Διανύουμε ήδη το δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν βρει ακόμη το δρόμο τους προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον αγροτικό κλάδο. Παρά τις προηγούμενες δηλώσεις πηγών του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες έδιναν κάποιες ημερομηνίες για πληρωμές – κυρίως για τα παλιά βιολογικά – πλέον επικρατεί απόλυτη σιγή ασυρμάτου, χωρίς καμία ένδειξη για πιθανές ημερομηνίες καταβολής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «ypaithros.gr», οι καθυστερήσεις θέτουν τη χώρα αντιμέτωπη με τις συνέπειες της απομείωσης ενωσιακών πόρων. Το συνολικό ποσό που εκκρεμεί για τις πληρωμές της 5ης Πρόσκλησης των παλιών Βιολογικών του 2022 φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 55 εκατ. αφορούν τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία και 5 εκατ. τη Βιολογική Μελισσοκομία.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι το 80% των ενισχύσεων καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ το υπόλοιπο 20% από εθνικούς. Ωστόσο, επειδή η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις προθεσμίες καταβολής, ενεργοποιείται ο κανόνας της απομείωσης κατά 25% των ενωσιακών κονδυλίων. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ποσά θα πρέπει πλέον να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους εθνικούς πόρους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσε ότι η μη έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων μπορεί να επιφέρει πρόστιμα και να απαιτήσει επιπλέον πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του κενού.

Η καθυστέρηση αφορά όχι μόνο τα παλιά Βιολογικά, αλλά και τις μελλοντικές πληρωμές, όπως τα νέα Βιολογικά και τα προγράμματα Κομφούζιο και Αυτόχθονων Φυλών. Πηγές του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζουν ότι πλέον η ευθύνη ανήκει στον νέο πρόεδρο, ο οποίος θα αποφασίσει τον τρόπο προώθησης της διαδικασίας. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε απλή τυπική υπογραφή, αλλά σε πρόσθετο έλεγχο σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, που ζητήθηκε για πρώτη φορά.

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα πληρωμών είχε «τρέξει» στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου δίνοντας το πράσινο φως για την εκταμίευση, η ξαφνική απαίτηση διασταύρωσης ανέβαλε την τελική φάση, αφήνοντας τους παραγωγούς στο… περίμενε.

Η μεγαλύτερη αγωνία τώρα στρέφεται στην επικείμενη προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης, η οποία αποτελεί κρίσιμη «πληρωμή επιβίωσης» για τον αγροτικό κλάδο. Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αφήσουν τη διαδικασία στην τύχη της, με τη πιθανότητα κινητοποιήσεων να γίνεται ολοένα και πιο ορατή.