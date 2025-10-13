Όσα πρέπει να ξέρετε για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Η επιστροφή ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος αφορά όσους ανήκουν στο άρθρο 48 του Νόμου 5144/2024, δηλαδή στο ειδικό καθεστώς των αγροτών. Οι αγρότες, που εντάσσονται στο καθεστώς του εν λόγω άρθρου, δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ τις παραδόσεις των αγαθών και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ, που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής τους εκμετάλλευσης ή την παροχή αγροτικών υπηρεσιών.

Το ποσό της επιστροφής προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6% στην αξία των παραδιδόμενων αγαθών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στον φόρο –συνεπώς, αφορά χονδρικές πωλήσεις ή/και παροχή υπηρεσιών και όχι λιανικές συναλλαγές, δηλαδή πωλήσεις ή/και υπηρεσίες προς ιδιώτες ή προς άλλους αγρότες, που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών και έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση του Ειδικού Στοιχείου.

Ειδικό Στοιχείο εκδίδεται για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών προς άλλους αγρότες ενταγμένους στο καθεστώς του άρθρου 48 του Νόμου 5144/2024, ή προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα και περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών, ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιστροφή ΦΠΑ

Για την επιστροφή ΦΠΑ, υποβάλλεται από τον υπόχρεο δήλωση-αίτηση επιστροφής. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν δήλωση-αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στην πλατφόρμα myBusinessSupport, στη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Επιχειρήσεις > myBusinessSupport.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων είναι από 1ης Απριλίου 2025, που ξεκίνησε η διαδικασία, έως και 15 Δεκεμβρίου 2025. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική, δηλαδή η μη υποβολή της δήλωσης-αίτησης επιστροφής εντός του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, στερεί από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το δικαίωμα επιστροφής.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, το σύστημα αντλεί αυτόματα τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί μέσω της πλατφόρμας myDATA από τους αγοραστές των αγροτικών προϊόντων ή τους λήπτες των υπηρεσιών του αγρότη ειδικού καθεστώτος. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης και επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, υπολογίζεται το ποσό που δικαιούται προς επιστροφή κάθε αγρότης.

Πληρωμή

Οι επιστροφές του ΦΠΑ πραγματοποιούνται με δύο τρόπους:

Απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ, που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στο πεδίο «Μητρώο & Επικοινωνία» του ιστότοπου myAADE.

Συμψηφισμός με τυχόν φορολογικές οφειλές του δικαιούχου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Παραδείγματα

Αγρότης πούλησε το 2024 λάδι αξίας 10.000 ευρώ σε συνεταιρισμό: Ο συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ είναι 6%. Επιστροφή ΦΠΑ = 10.000 ευρώ x 6% = 600 ευρώ. Παράδειγμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ: Αγρότης του ειδικού καθεστώτος αναθέτει σε ελαιοτριβείο την έκθλιψη ελαιών. Το ελαιοτριβείο, μετά από το πέρας της έκθλιψης, παραδίδει στον αγρότη το λάδι. Αν ο αγρότης αποφασίσει να καταβάλει το τίμημα για το εκθλιπτικό δικαίωμα του ελαιοτριβείου με λάδι, τότε το ελαιοτριβείο εκδίδει τίτλο κτήσης για το λάδι χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω αξία συνυπολογίζεται για την επιστροφή ΦΠΑ του αγρότη με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%.

Υπενθύμιση

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας για το έτος που αιτείται η επιστροφή ΦΠΑ.

Τα ποσά υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών.

Η επιστροφή καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) του αγρότη μετά τον έλεγχο της ΔΟΥ

Ενώ οι ενταγμένοι αγρότες στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ δεν είναι υπόχρεοι διαβίβασης παραστατικών στο myDATA, αν δεν έχει γίνει αποστολή των συναλλαγών ή/και ορισμένων από αυτές(!), από τους αντισυμβαλλόμενους –υπόχρεους αποστολής– δεν μπορεί να αιτηθεί την επιστροφή ΦΠΑ για αυτά τα ποσά.

Συμπερασματικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή των παραστατικών των πωλήσεων ή/και παροχής υπηρεσιών από τους υπόχρεους υποκείμενους στον φόρο συναλλασσόμενους με τους αγρότες στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ, προκειμένου οι τελευταίοι να έχουν δικαίωμα για την αίτηση επιστροφής κατ’ αποκοπή ΦΠΑ 6%.