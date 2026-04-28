Ερώτηση της Νέας Αριστεράς για το ΟΣΔΕ 2026, που ακόμα δεν έχει «ανοίξει»

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τίτλο «Καθυστέρηση ενεργοποίησης του ΟΣΔΕ 2026 και επιπτώσεις στη ρευστότητα του πρωτογενούς τομέα» κατέθεσαν έξι (6) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ξάνθης και Τομεάρχη Αγροτικών, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Στην ερώτηση σημειώνεται πως το ΟΣΔΕ αποτελεί τον βασικό μηχανισμό κατανομής των άμεσων ενισχύσεων, συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς και τη βάση για την υλοποίηση πλήθους προγραμμάτων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, όπως τα Οικολογικά Σχήματα, τα προγράμματα Νέων Αγροτών, τα Βιολογικά και τα Σχέδια Βελτίωσης, με την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του για το έτος 2026, να προκαλεί έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο και στην ευρύτερη αγροτική οικονομία, καθώς:

Καθυστερεί τη χορήγηση της «Κάρτας Αγρότη», βασικού εργαλείου χρηματοδότησης της παραγωγής, καθώς οι τράπεζες απαιτούν οριστικοποιημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Μεταθέτει χρονικά την αξιολόγηση και πληρωμή κρίσιμων επενδυτικών προγραμμάτων.

Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, μετακυλίοντας το βάρος χρηματοδότησης στους ίδιους τους παραγωγούς και στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων.

Εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά, επηρεάζοντας τον προγραμματισμό μεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Παρατείνει την αγωνία χιλιάδων νέων αγροτών που αναμένουν αποτελέσματα ένταξης για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει ήδη το ένα έτος.

Με βάση τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση του αρμόδιου Οργανισμού σχετικά με την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων και αυτό δημιουργεί εύλογη ανησυχία, καθώς η έγκυρη και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων αποτελεί πέρα από υποχρέωση της Πολιτείας και αναγκαίο όρο της οικονομικής βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι Βουλευτές απευθύνουν στους αρμόδιους Υπουργούς τα παρακάτω ερωτήματα: