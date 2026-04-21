Μαργαρίτης  Σχοινάς: Μέσα από τον διάλογο για τη νέα ΚΑΠ οικοδομούμε ένα νέο εθνικό συμβόλαιο για την επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα

«Οικοδομούμε ένα νέο εθνικό συμβόλαιο για τον πρωτογενή τομέα, μια νέα εθνική εκκίνηση για την ελληνική γεωργία», υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη του εθνικού διαλόγου ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Ταυτόχρονα, ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ευρείας συμμετοχής και της θεσμικής συνεργασίας, τονίζοντας ότι ο διάλογος που εγκαινιάζεται σήμερα αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων.

Ο ΥπΑΑΤ παρουσίασε τις βασικές εθνικές προτεραιότητες για το νέο παραγωγικό μοντέλο, δίνοντας έμφαση:

-στη στήριξη των νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών, με στόχο την αντιμετώπιση και του δημογραφικού προβλήματος στις αγροτικές περιοχές,

-στη δίκαιη στήριξη του εισοδήματος, με έμφαση τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις,

-στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα,

-στην ενίσχυση του συνεργατισμού και των διεπαγγελματικών οργανώσεων,

-στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ιδίως των υδάτων,

-στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα.

Όπως υπογράμμισε, οι στόχοι αυτοί εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι η επιτυχία της προσπάθειας προϋποθέτει συνεργασία, συνεννόηση και κοινή ευθύνη.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, ο Υπουργός ανέδειξε τη σημασία της επερχόμενης διαπραγμάτευσης, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα απαιτητική, δεδομένων των διεθνών και γεωπολιτικών συνθηκών. Όπως επισήμανε, πρόκειται για μια «εξαιρετικά σύνθετη» διαδικασία, που εξελίσσεται σε ένα «ιδιαίτερα ασταθές διεθνές και γεωπολιτικό περιβάλλον» .

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να διαμορφώσει ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι «η φωνή της χώρας μας πρέπει να ακουστεί δυνατά στις Βρυξέλλες», κάτι που προϋποθέτει τη δημιουργία «ενός κεφαλαίου αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης» που θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας .

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε εκτενώς και στη νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η πρόταση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο διαφοροποιείται ουσιαστικά από το παρελθόν, καθώς δεν αποτελεί απλή συνέχεια, αλλά επιχειρεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Όπως τόνισε, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο το ύψος των πόρων, αλλά η αποτελεσματικότητά τους. «Το τι πληρώνουμε δηλαδή με αυτά τα λεφτά, παρά στο τι θα θέλαμε να μας πληρώνουν, έχει σημασία», ξεκαθάρισε.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της νέας ΚΑΠ, ο Υπουργός επισήμανε ότι η επιτυχία της θα κριθεί από την ουσία και όχι από τα σχήματα, τονίζοντας ότι «η νέα ΚΑΠ θα κριθεί από το πόσο μπορεί να απαντήσει στα ουσιαστικά προβλήματα των παραγωγών και των αγροτικών περιοχών» .

Κλείνοντας, ο Υπουργός επανέλαβε ότι η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από τον διάλογο και τη συλλογική επεξεργασία πολιτικών επιλογών μπορούν να τεθούν τα θεμέλια για ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική γεωργία.

Σημειώνεται ότι χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ στο εισαγωγικό μέρος παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, Γιάννης Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής και η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα. Ακολούθησαν εξειδικευμένες παρουσιάσεις από τον Κωστή Μουσουρούλη, σύμβουλο της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, και τον Πέτρο Αγγελόπουλο, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.