Όταν τα Eco-Schemes έχουν αποτέλεσμα: Η επιτυχημένη εγκατάσταση του Amblyseius andersoni στα εσπεριδοειδή

Η μετάβαση της γεωργίας σε πιο βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα παραγωγής αποτελεί βασικό στόχο της νέας ΚΑΠ. Τα οικολογικά σχήματα (Eco-Schemes) ενθαρρύνουν πρακτικές που μειώνουν τη χρήση χημικών εισροών και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής τους είναι η βιολογική αντιμετώπιση του τετράνυχου στα εσπεριδοειδή με τη χρήση του ωφέλιμου αρπακτικού ακάρεος Amblyseius andersoni.

Το Amblyseius andersoni αποτελεί φυσικό εχθρό πολλών ειδών τετρανύχων που προσβάλλουν δενδροκομικές καλλιέργειες. Εγκαθίσταται γρήγορα στις εστίες προσβολής και τρέφεται με όλα τα στάδια του τετράνυχου, από τα αυγά μέχρι και τις κινητές μορφές, μειώνοντας αποτελεσματικά τον πληθυσμό του, ενώ σε περιόδους χαμηλής παρουσίας λείας μπορεί να επιβιώσει ακόμη και με γύρη.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημά του είναι ότι δραστηριοποιείται σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, ακόμη και από περίπου 6°C, γεγονός που του επιτρέπει να δρα νωρίς την καλλιεργητική περίοδο πριν αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί τετρανύχου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας φυσικός μηχανισμός πρόληψης μέσα στον οπωρώνα. Για τον λόγο αυτό, οι παραγωγοί που προχωρούν σε έγκαιρη εγκατάσταση νωρίς την άνοιξη, πριν την εμφάνιση του τετράνυχου, έχουν υψηλές πιθανότητες να αποφύγουν μεταγενέστερες επεμβάσεις με ακαρεοκτόνα.

Η σωστή εφαρμογή παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της μεθόδου. Στην πράξη, η εξαπόλυση ωφέλιμων σε κάθε δέντρο (ένα φακελάκι ανά δέντρο) εξασφαλίζει ομοιόμορφη εγκατάσταση και καλύτερο έλεγχο του πληθυσμού του τετράνυχου.

Η σημασία της βιολογικής αυτής λύσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι ο τετράνυχος έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σε πολλές δραστικές ουσίες των ακαρεοκτόνων. Η αξιοποίηση ωφέλιμων οργανισμών, όπως το Amblyseius andersoni, προσφέρει μια αποτελεσματική και βιώσιμη λύση, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης χημικών επεμβάσεων και στην ενίσχυση της οικολογικής ισορροπίας των καλλιεργειών.

Η Andermatt Anthesis, εταιρεία που εξειδικεύεται στις λύσεις βιολογικής φυτοπροστασίας, συμβάλλει ενεργά στην προώθηση τέτοιων πρακτικών στην ελληνική γεωργία. Μέσα από καινοτόμες λύσεις και τεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς, συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής γεωργίας.

Έτσι, η επιτυχημένη εγκατάσταση του Amblyseius andersoni, με τα σκευάσματα Anderline και Aa Andersoni, στα εσπεριδοειδή αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν εφαρμόζονται σωστά, τα Eco-Schemes μπορούν να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό εργαλείο για την προστασία της παραγωγής, τη μείωση των χημικών εισροών και τη διατήρηση της ισορροπίας στο αγροοικοσύστημα.