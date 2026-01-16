Π. Μαρινάκης: Τι είπε για τους αγρότες στo πρώτο briefing για τους πολίτες για το 2026 (βίντεο)

Στο πρώτο briefing για τους πολίτες για το 2026 και 11ο, συνολικά, κατά σειρά, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που δέχτηκε για τα μπλόκα των αγροτών και την επόμενη ημέρα, καθώς και για τις διαγραφές των φοιτητών, για τους εντατικοποιημένους ελέγχους αλκοτέστ στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας αλλά και για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Αναφέρθηκε, ακόμη, σε διεθνή ζητήματα και συγκεκριμένα στη στάση που τηρεί η Ελλάδα στα «δίπολα» Ουκρανία – Ρωσία και Ισραήλ – Παλαιστίνη. Επιπρόσθετα, απάντησε σε ερωτήσεις για τον ΕΦΚΑ -αν θα υπάρχει κάποια έκπτωση αν καταβληθεί ετησίως- καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αγροτικών μπλόκων σημείωσε: «Να πούμε, καταρχάς, ότι όσα και να λέτε είναι λίγα. Ειδικά εσείς που δεν ανήκετε στον πρωτογενή τομέα ή πολλοί άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που δεν επέλεξαν τη λύση των μπλόκων, έχουν κάθε δίκιο να φωνάζουν. Γιατί ασχέτως εάν η Κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο του διαλόγου, το να κλείνει κάποιος ένα δρόμο, ένα Πανεπιστήμιο, να παρεμβαίνει σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο, ούτε κανονικό είναι ούτε νόμιμο είναι. Και στο τέλος της ημέρας τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της ιστορίας είναι οι δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν, ειδικά τις ημέρες των γιορτών. Και θα μου πεις “Κυβέρνηση είστε, εφαρμόστε το νόμο”. Δεν υπάρχει, δυστυχώς, κανένα Κράτος πουθενά στον κόσμο, που να έχει πάει να ρυμουλκήσει 4.000 – 5.000 τρακτέρ. Αυτό που χρειάζεται, όμως, να αντιληφθούν και όσοι είναι στα μπλόκα και ελπίζω να μη μείνουν για πολλές ημέρες, είναι ότι η υπομονή όχι μόνο της Κυβέρνησης και της πολιτείας, κυρίως της κοινωνίας έχει εξαντληθεί. Μπορεί να λέει μια δημοσκόπηση “είμαι με τους αγρότες”.

Κανείς μας δεν είναι κατά των αγροτών, κατά των κτηνοτρόφων, αλλά άλλο πράγμα να στηρίζεις τα αιτήματα των 400.000 περίπου αγροτών, άλλο να ανέχεσαι τους 4 – 5, όσους είναι στα μπλόκα και θέλουν να επιβάλουν “με το έτσι θέλω” τις δικές τους κινητοποιήσεις. Και θα μου πει κανείς “μα γιατί δεν ικανοποιείτε τα αιτήματά τους;”. Και θα σας απαντήσω: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν το φθηνότερο ρεύμα, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Μάλιστα με τις τελευταίες ανακοινώσεις εξασφαλίζεται η επέκταση για 2 ακόμα έτη, για το 90% των αγροτών, του φθηνότερου ρεύματος, μέσω του προγράμματος “ΓΑΙΑ”, 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα».

Ο Παύλος Μαρινάκης παράθεσε και μία σειρά άλλων μέτρων προς όφελος των αγροτών που έχει λάβει η Κυβέρνηση κατά το παρελθόν: «Εμείς ήμασταν η Κυβέρνηση που πριν από περίπου έναν χρόνο νομοθετήσαμε τη μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και τώρα ανακοινώθηκε η επιστροφή αυτή να γίνεται στην αντλία. Όπως είχαμε δεσμευτεί, πληρώθηκαν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Πράγματι υπήρξε μια καθυστέρηση φέτος, αλλά μέχρι το τέλος του 2025 δόθηκαν 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Επιπλέον, είμαστε αυτοί που έχουμε μειώσει το ΦΠΑ για τα λιπάσματα, για τις ζωοτροφές, για τα αγροτικά μηχανήματα, ενώ με μια δυναμική εκπροσώπηση στην Ευρώπη έχουμε περάσει πολλές από τις προτάσεις των αγροτών στην ΚΑΠ. Υπάρχουν κι άλλα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά αναρωτιέμαι και απευθύνομαι στους πολλούς αγρότες και κτηνοτρόφους που μας βλέπουν και έχουν υγιείς διεκδικήσεις, αλλά δεν είναι ούτε κομματικά εγκάθετοι ούτε θέλουν να κάνουν κινητοποίηση για την κινητοποίηση. Ποια άλλη κυβέρνηση, με τα σωστά της και με τα λάθη της, έχει ικανοποιήσει τόσα πολλά αιτήματα αγροτών; Η Κυβέρνηση, λοιπόν, που πραγματικά σέβεται κάθε αγρότη και κάθε κτηνοτρόφο, αλλά και κάθε εργαζόμενο, είναι αυτή που μέσα από έναν υγιή διάλογο, επί ίσοις όροις, θα καταφέρει να λύσει και τα υπόλοιπα προβλήματα».

Πηγή: ertnews.gr