Τελεσίγραφο κυβέρνησης στους αγρότες – «Την Τετάρτη τα μέτρα με ή χωρίς την παρουσία τους»

Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το πρωί της Τετάρτης 7/1 τα μέτρα για τους αγρότες, θα εξειδικεύσει επί της ουσίας τα όσα έχει πει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, «είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως είπε «τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, η κυβέρνηση είναι για όλους τους αγρότες και όχι για όσους είναι στα μπλόκα» και συμπλήρωσε ότι «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή». «Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι όσοι αγρότες θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε τις ανακοινώσεις αυτές μπορούν. Η κυβέρνηση θα κάνει τις ανακοινώσεις είτε έρθουν είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά».

Ακολουθεί αναλυτικά η ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε τα εξής: «Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει τα μέτρα τα οποία έχουν αναγγελθεί είτε με την παρουσία αγροτών, είτε χωρίς την παρουσία των αγροτών. Τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους αγρότες και όχι μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Και δεν υπάρχει νομίζω άλλη υπομονή. Μπορεί όλοι να στηρίζουμε τους αγρότες αλλά είμαστε και κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι αγρότες επιθυμούν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις και να τις κάνουμε παρουσία τους και θα προχωρήσουμε μπροστά».

Σε επόμενη ερώτηση τι σημαίνει δεν υπάρχει άλλη υπομονή, απάντησε πως «σε μια λογική στάθμισης η κυβέρνηση συνολικά εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι το οποίο συνέβη, δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης των δρόμων από τρακτέρ». Πρόσθεσε πως τα 4000-5000 τρακτέρ είναι η μειοψηφία των αγροτών. «Θεωρώ ότι κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να ανέχεσαι για πολύ καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε στο και πέντε. Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας έτσι θα καταρρεύσει και η θεωρία ότι η κακιά αστυνομία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να κλείνει τους δρόμους. Η αστυνομία διαχειρίστηκε κατάσταση που δημιουργήθηκε από τα μπλόκα. Είναι αστεία διατύπωση και κατηγορία κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο δυνατό για να είναι ο κόσμος ασφαλής σε μια δύσκολη κατάσταση που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Για τις ανακοινώσεις της Τετάρτης είπε ότι θα γίνουν από τον αρμόδιο υπουργό και καλό θα ήταν να υπάρχει και παρουσία εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Σημείωσε επίσης πως ό,τι είπε η κυβέρνηση, το έχει κάνει και όποιος από την αντιπολίτευση μετά τις ανακοινώσεις ζητήσει παραπάνω, θα πρέπει να πει από πού θα βρεθούν τα χρήματα και πως θα φορολογήσουν παραπάνω.

Για την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα περί κόφτη στις εξεταστικές, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως είναι διαφορετικά αυτά που είπε ο πρόεδρος της Βουλής και αυτά που εμφάνισαν κάποιοι κάνοντας λόγο για fake news. Διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος της Βουλής είπε πως δεν αφορά την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ουδέποτε έθεσε εν αμφιβόλω τη συνεδρίαση μιας εξεταστικής και είπε ότι αφού αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής να μπουν κανόνες. «Στο πλαίσιο της δημοσιότητας να αντιμετωπίσουμε την προσπάθεια κάποιων να μετατρέψουν μια διαδικασία σε reality show. Άλλο αυτό και άλλο να μην είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να ζητηθεί από το δικό μας κόμμα κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

Για τη σύμβαση της Mercosur, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε δεν πρόκειται να υπάρξει απειλή ή διακινδύνευση για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους και πως θα υπάρξει και για αυτό τοποθέτηση στις ανακοινώσεις της Τετάρτης.

Ερωτηθείς για αυτό που συνέβη χθες στο FIR Αθηνών και τις ανακοινώσεις της ΥΠΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Οι ανακοινώσεις δεν ήταν αντιφατικές. Να κάνω σαφές ότι δεν ετέθη κανένα ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Ούτε υπήρξε, ούτε υπήρξε ζήτημα ασφάλειας. Συγκροτείται άμεσα μια επιτροπή διερεύνησης για αυτό το οποίο συνέβη με τη συμμετοχή 5 μελών. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη κυβερνοεπίθεσης. Στόχος να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα υλοποιούνται δράσεις από το υπουργείο για να εκσυγχρονιστεί το σύστημα ώστε σταδιακά όλα αυτά τα συστήματα να αντικατασταθούν με νεότερα. Δεν σημαίνει ότι με τα παρόντα δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Ερωτηθείς αν υπάρχει ζήτημα κυβερνοασφάλειας επανέλαβε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα και στοιχεία δεν προκύπτει καμία τέτοια ένδειξη.

Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση του πρωθυπουργού για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και ποια θα είναι η τοποθέτησή μας στον ΟΗΕ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που συνέβη. Πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν κάποιοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους ίστρου. Αμφισβήτησε το αυτονόητο και δεδομένο για τη χώρα μας της απόλυτης ταύτισής μας με το διεθνές δίκαιο ο πρωθυπουργός; Ποτέ. Είπε ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για ζητήματα διεθνούς δικαίου. Όταν λες ότι δεν είναι η στιγμή υπονοείς ότι με την πρώτη ευκαιρία και η πρώτη ευκαιρία είναι η σημερινή παρουσία στο συμβούλιο ασφαλείας, θα το κάνεις. Επικίνδυνη δεν ήταν ούτε η δήλωση, ούτε η αποστροφή μέσα στη δήλωση. Επικίνδυνοι είναι όλοι εκείνοι που προσπαθούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα όχι για να κάνουν κακό στην κυβέρνηση, αλλά δεν τους νοιάζει να κάνουν και κακό στη χώρα. Το πιο φοβερό είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο και με την Ουκρανία. Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό και αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα και όχι στον απλό κόσμο που μπορεί να επηρεάζεται από αυτούς τους επικίνδυνους στο δημόσιο λόγο, κάνουν κακό στα ζητήματα που συζητάμε ως προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε μια χώρα διεθνώς αναγνωρισμένη και με κυβέρνηση εκλεγμένη, με μία συγκεκριμένη επιχείρηση που ο Καγκελάριος της Γερμανίας είπε ουσιαστικά ότι δεν είναι απλό θέμα, είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την εισβολή σε μία χώρα όπως η Ουκρανία ή η Κύπρος μας με μία επιχείρηση κατά ενός προσώπου, ενός δικτάτορα; Ποιοι υπερασπίζονται ποιον… Τους ξεδιάντροπους υπερασπιστές Μαδούρο και αυτούς που στο πλαίσιο να κάνουν αντιπολίτευση, βάζουν πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα».

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι Μαδούρο το 2024 έκανε εκλογές και ενώ η αντιπολίτευση πήρε 67% και ο ίδιος 30%, παρέμεινε στο τιμόνι της χώρας του. Πρόσθεσε ότι έχουμε 863 πολιτικούς κρατούμενος από το καθεστώς και τουλάχιστον 150 πολίτες που έχουν δολοφονηθεί. «Όλο αυτό να το δουν ξανά όσοι προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις. Η Βενεζουέλα υπό το καθεστώς Μαδούρο δεν είναι αναγνωρισμένη ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Ευρώπη. Ψάξτε να δείτε από ποιους είναι αναγνωρισμένη. Η εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον και όχι από ιδεοληψίες και οι στρατηγικές συμμαχίες μιας χώρας είναι ύψιστης σημασίας ως προς την εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βάζεις σε δεύτερη μοίρα το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως όταν πέφτουν τα καθεστώτα, ανοίγουν τα στόματα και μαθαίνονται αλήθειες που δεν ήταν ευρέως γνωστές. «Μία από τις αλήθειες που ελπίζουμε να γίνει παγκοσμίως γνωστή είναι ποια κόμματα είχανε την οποιαδήποτε σχέση με το καθεστώς αυτό. Υπάρχουν πράγματα που δεν αμφισβητούνται. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και υπουργός του, ο κ. Παππάς μαζί με έναν δικηγόρο, έκανε πήγαινε έλα ταξίδια στο Καράκας και οι σχέσεις της χώρας μας τότε με το καθεστώς αυτό ήταν στενότατες. Για να καταλάβετε για τι μιλάμε, η Ελλάδα είχε πέντε χρόνια μια κυβέρνηση που ήταν χέρι -χέρι με ένα καθεστώς. Είχε μάλιστα προβεί και σε συγκάλυψη του πρέσβη της Βενεζουέλας μετά από καταγγελίες γυναικών για πολύ σοβαρά αδικήματα παρενόχλησης. Και κάνει το rebranding ο κ. Τσίπρας και γίνεται ό,τι γίνεται στη Βενεζουέλα και βγαίνει και μιλάει. Ποιος; Ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης με αυτά τα οποία έχουν συμβεί… έχουμε τον αχυράνθρωπο του Μαδούρο στην Ελλάδα, τα ταξίδια, τη συγκάλυψη του πρέσβη, τις ανοιχτές δηλώσεις στήριξης. Ο κ. Τσίπρας δεν είπε μισή κουβέντα για να πει “κάναμε λάθος”. Αυτά έγιναν πριν 5-10 χρόνια. Δεν είναι στον προηγούμενο αιώνα. Δεν θα μας τρελάνει ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε οι σύντροφοί του που μπορεί να τους έβαλε στον εξώστη αλλά είναι ταυτισμένοι με το καθεστώς Μαδούρο», συνέχισε.

Σε ερώτηση τι θα πει η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον βομβαρδισμό της Βενεζουέλας και την απαγωγή του Μαδούρο, ο κ. Μαρινάκης αρχικά είπε ότι η Ελλάδα συνυπέγραψε κείμενο στην ΕΕ και πως είναι σαφές τι θα υποστηρίξει ο πρωθυπουργός. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει αν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Επικίνδυνοι είναι όσοι με αστήριχτους ισχυρισμούς προσπαθούν να επιτεθούν στην κυβέρνηση και τελικά επιτίθενται στη χώρα», πρόσθεσε. «Η νηφάλια τοποθέτηση του πρωθυπουργού είναι χρήσιμη για τη χώρα. Αυτό που δεν χρειάζεται η Ελλάδα είναι αυτούς που βιάζονται για λίγα λεπτά δημοσιότητας στα δελτία ειδήσεων», ανέφερε.

«Κανένας δεν είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα διεθνούς δικαίου, πολλώ δεν μάλλον ο πρωθυπουργός. Το πιο επικίνδυνο από όλα είναι να γίνονται τέτοιες ερμηνείες και συγκρίσεις που βάζουν στο ζύγι άσχετες μεταξύ τους περιπτώσεις», υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο της ενημέρωσης και μετά από σχετική ερώτηση δήλωσε πως η παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων είναι αδίκημα που ερευνά η δικαιοσύνη. «Εφόσον ζητηθεί η συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης από αυτούς οι οποίοι ερευνούν και θα ερευνήσουν τα έργα και τις ημέρες του καθεστώτος Μαδούρο, είναι προφανές ότι θα δοθεί η σχετική συνδρομή. Αλλά ούτε μπορώ να το προεξοφλήσω, ούτε μπορώ να το γνωρίζω, ούτε είναι δική μας δουλειά, της κυβέρνησης και εμένα ως εκπροσώπου της, να μιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης και καμίας κυβέρνησης να βγάζει συμπεράσματα ως προς την τέλεση ή μη σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Σίγουρα τα στοιχεία δείχνουν μια πολύ στενή σχέση και του δικού μας αριστερού και «προοδευτικού» εντός πολλών εισαγωγικών κόμματος επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα και άλλων κομμάτων, επίσης «προοδευτικών», σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Για τη στενή σχέση του καθεστώτος Μαδούρο με τον κ. Τσίπρα και τους υπουργούς του, δεν χρειάζεται να γίνει καμία έρευνα, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους», ανέφερε.

Για τις αναρτήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ανέφερε ότι η θέση της χώρας εκφράζεται από τον πρωθυπουργό, τον υπουργό εξωτερικών και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Η Ελλάδα έχει πριν και πάνω από όλα γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε, ούτε υιοθετούμε το δίκαιο του ισχυρού. Η πολιτική που ακολουθούμε γίνεται σαφές ότι δικαιώνεται. Η Ελλάδα έχει ψηλώσει ουσιαστικά γεωπολιτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η Ελλάδα να κινείται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε.

Για τις σχέσεις της χώρας με την κυβέρνηση Σίσι στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, ο κ. Μαρινάκης ρώτησε αν αυτές οι χώρες είναι αναγνωρισμένες από 3-4 καθεστώτα και 2-3 ώρες ακόμα. «Οι ηγεσίες των χωρών αυτών είναι ή δεν είναι αναγνωρισμένες από την ΕΕ; Ο πιο επικίνδυνος τρόπο να γίνεται δημόσιος διάλογος είναι με ατυχείς συγκρίσεις και ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε συζήτηση επικίνδυνη για τη χώρα. Οι συγκρίσεις που κάνετε είναι από ατυχείς έως επικίνδυνες», συμπλήρωσε.

Για τις διαγραφές των αιώνιων φοιτητών απάντησε πως είναι ένα από τα ταυτοτικά και διαχρονικά αιτήματα του χώρου της ΝΔ. «Και αργήσαμε κιόλας», πρόσθεσε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ